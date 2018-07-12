Кто после реформ в ГПУ будет расследовать убийства на Майдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 11 июля, подписал приказ о "организационных изменениях в структуре и штатном расписании ГПУ", согласно которому ликвидированы четыре подразделения ведомства. Среди них - департамент спецрасследований, сотрудники которого вели дела об убийствах на Майдане во время акций протеста зимой 2014 года. Департамент был создан в 2015 году по требованию родственников жертв. DW - о причинах ликвидации этой структуры и о том, кто теперь будет расследовать громкие дела об убийствах на Майдане.

Новая структура в Генпрокуратуре Украины

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, изменения в структуре этой организации были обусловлены новым Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). Они имеют целью разграничение подразделений, которые осуществляют досудебное расследование и процессуальное руководство им. В ГПУ теперь создано управление спецрасследований как самостоятельная единица, говорится в заявлении пресс-службы.

Юрий Луценко

Проще говоря, сотрудников упраздненного департамента разделят. Следователи будут работать в управлении спецрасследований, которое ранее было в составе департамента.

А процессуальные руководители (прокуроры, поддерживающие в судах гособвинения по уголовным делам Майдана), перейдут в другую структуру ГПУ - департамент процессуального руководства по уголовным делам, подследственным Государственному бюро расследований. Но почему Юрий Луценко именно сейчас решил провести реорганизацию своего ведомства?

Цель изменений в ГПУ - контроль над прокурорами?

Главная цель нынешних изменений в ГПУ - поставить под контроль прокуроров, тех, кто по новому УПК принимает решение о привлечении к ответственности, вынесении подозрения и закрытии дел, считает руководитель ликвидированного департамента спецрасследований Сергей Горбатюк. В интервью DW он отметил, что генпрокурор и его замы неоднократно давили на сотрудников департамента и пытались незаконно влиять на расследование дел Майдана, но это им не удавалось. Ликвидировав же департамент, они снимают эту проблему.

Сергей Горбатюк

"Видимо, руководство еще не все дела разворовало и продало, потому что мы им в этом мешали. Теперь будет проще", - предположил Горбатюк. При этом он считает, что реорганизация в ГПУ проведена очень искусно, поскольку вся ответственность за продолжение расследования дел Майдана лежит теперь на следователях и их руководителе, но реальных полномочий продолжать расследования у них не будет, поскольку прокуроры и их действия будут контролироваться извне.

Горбатюк также рассказал, что до ликвидации департамента несколько громких дел об убийствах на Майдане, которые он расследовал, заместители генпрокурора пытались тормозить - не подписывали постановления о вынесении подозрения, необходимые для передачи дел в суд, пытались передать расследования в другие департаменты, чтобы контролировать их.

Однако все эти, по выражению Горбатюка, незаконные действия он и его команда блокировали через суды, Нацагенство по борьбе с коррупцией или посредством жалоб в дисциплинарную комиссию ГПУ. Сергей Горбатюк уверен, что нынешняя реорганизация в ГПУ не может принести никакой пользы расследованию дел Майдана: "Мы просто надоели руководству своим реагированием на его незаконные действия".

Изменения в ГПУ ударят по уголовным делам об убийствах на Майдане?

Родственники погибших на Майдане возмущены такими действиями генпрокурора. Они указывают на то, что ликвидация департамента спецрасследований и разведение по разным подразделениям следователей и прокуроров негативно повлияет на завершение расследований убийств их родственников зимой 2014 года в центре Киева.

"Следователи и процессуальные руководители не могут эффективно координировать свою работу, если находятся под разным подчинением. Такое распыление кадров ударит по делам, в частности, по тем, которые еще не переданы в суд", - указывает Владимир Бондарчук, сын погибшего в 2014 году на Майдане Сергея Бондарчука. Сейчас он возглавляет общественную организацию "Семьи героев "Небесной Сотни". По словам Владимира Бондарчука, именно семьи погибших добились в 2015 году того, чтобы делами Майдана занимался отдельный пул следователей и прокуроров, и их скоординированная работа дала результат.

Согласно реестру производств по преступлениям, связанным с воспрепятствованием проведению мирных акций протеста в Киеве и других городах Украины зимой 2013-2014 годов, следователи и прокуроры департамента вынесли подозрение 282 лицам. В суд были переданы 63 обвинительных акта по 135 подозреваемым. По результатам судебных процессов виновными в совершении уголовных преступлений были признано 16 человек.

Цель - избавиться от неудобных следователей

Адвокатская консультативная группа, куда входят адвокаты потерпевших и родственников погибших на Майдане бьют тревогу - нынешние изменения в ГПУ, по их мнению, уничтожат единый координационный центр расследований и его стратегию, нивелируют наработки предыдущих лет и на длительное время остановят или вообще сведут на нет большинство расследований.

"Горбатюк и его команда были самой большой проблемой для "слива" дел Майдана. Теперь работу прокуроров будут блокировать и контролировать их новые руководители, а без прокуроров продолжать следствие невозможно", - констатирует адвокат Виталий Тытыч.

Он считает, что, ликвидировав департамент спецрасследований, руководство ГПУ смогло избавилось от нелояльного подчиненного и неудобных следователей и прокуроров. Тытыч убежден, что отныне расследование уголовных дел об убийствах на Майдане затормозится, при этом всю ответственность за его провал руководство ГПУ накануне пятой годовщины кровавых событий на Майдане повесит на Сергея Горбатюка и его подчиненных.

Между тем пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что лица, которые занимали должности в ликвидированных структурах ГПУ, займут соответствующие посты и в новых. В том числе и Сергей Горбатюк, который теперь вместо департамента может возглавить управление по спецрасследованиям.

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