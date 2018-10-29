Кто поможет открыть блокированный счет для визы в Германию

Будь то семестр по студенческому обмену, учеба в университете или поиск работы в Германии, для получения национальной визы в немецком посольстве от вас потребуют подтвердить наличие денежных средств. Если нет стипендии, доказать, что вы сможете покрывать свои расходы на проживание, можно с помощью финансового поручительства. Этот вариант мы подробно рассматривали в статье "Виза для учебы в Германии: как подтвердить наличие средств?"

Вторая возможность - блокированный счет (Sperrkonto). На данный момент требуется 720 евро на месяц, то есть для первого года в немецком вузе на счете должно быть 8640 евро, а по приезде в Германию и разблокировании счета каждый месяц вам будут переводить 1/12 от суммы блокировки. Открыть блокированный счет можно самостоятельно, например, в Deutsche Bank, - о том, как и где это можно сделать, мы также писали.

Deutsche Bank - один из банков, в которых можно открыть блокированный счет

Но при всей ясности схемы действий без бумажной волокиты и временных затрат не обойтись. Счет открывают только в немецком банке, для этого придется заверять анкеты из банка в немецком посольстве, ждать, пока документы дойдут по почте в Германию и обратно. По времени процедура может затянуться до одного месяца. Для тех, у кого сроки поджимают или кому просто не хочется возиться с бумагами, с недавних пор свои услуги предлагают немецкие фирмы-посредники. Они одобрены министерством иностранных дел ФРГ и указаны на сайте посольства Германии, а также сайтах некоторых немецких университетов. Что это за фирмы?

Блокированный счет в два клика

Одна из них - стартап Fintiba из Франкфурта-на-Майне. Спектр его услуг ориентирован на жителей стран, не входящих в ЕС, которые планируют приехать в Германию в целях учебы или работы. Fintiba помогает оформить документы в режиме онлайн и обещает сделать это в кратчайшие сроки - за три рабочих дня, если с документами все в порядке. Для этого стартап создал мобильное приложение.

Базовый пакет услуг включает оформление блокированного счета. Клиент регистрируется на сайте, заводит личный кабинет, вносит данные о себе, загружает скан-копию загранпаспорта и селфи с паспортом. Компания проверяет подлинность документов, проводит видеоавторизацию, после чего открывает счет на ваше имя, на который можно переводить деньги. Затем клиент получает подтверждение о зачислении денег, с которым идет в визовый отдел посольства. Стоимость базового пакета - 89 евро. Кроме того, за обслуживание счета банк будет снимать 4,90 евро в месяц. Дополнительно фирма берет депозит 100 евро на случай, если переведенных денег будет недостаточно. Депозит возвращают в первый месяц обратных выплат. В расширенный пакет помимо блокированного счета входит медицинская страховка.

Основатель фирмы Бастиан Кригхофф (Bastian Krieghoff) - выпускник Франкфуртской школы бизнеса, работал в финансовом секторе, наладил сотрудничество с гамбургским банком Sutor Bank. Сегодня, после двух лет существования стартапа, в его команде два десятка сотрудников. По данным компании, услугами пользуются клиенты из 160 стран. В планах - поддержка иностранцев во всех вопросах, касающихся жизни в Германии - от оформления счета и страховки до заключения договора с оператором мобильных услуг и поиска жилья.

На форумах немало положительных отзывов. Но есть и недовольные комментарии. Большинство касается службы поддержки: судя по комментариям, до нее не всегда можно дозвониться и на е-мейлы она долго не отвечает. Задать вопрос можно в Facebook, а с недавних пор и в "Вконтакте". Другое дело, что в социальных сетях разглашать детали не будешь. У некоторых затруднения вызывает видеоидентификация. Для других проблемой является то, что у банка-партнера Fintiba филиал есть только в Гамбурге. Поэтому по приезде в Германию клиент должен открыть в любом другом банке текущий счет, на который каждый месяц будут переводить деньги с блокированного счета.

Блокированный счет с X-patrio

Другая, пока менее известная фирма, также указанная на сайтах посольств Германии в России и других странах, - Expatrio Global Services. Этот берлинский стартап основан в 2017 году и работает по похожей схеме. Здесь блокированный счет можно открыть и на несовершеннолетнего (конечно, при участии родителей). Фирма также помогает открыть текущий счет в немецком банке, на который деньги позже будут переводить с блокированного счета.

Стартап сотрудничает с берлинским банком DKB и интернет-банком N26. За открытие блокированного счета берет одноразовую комиссию 49 евро, затем взимается ежемесячная абонентская плата 5 евро. Депозит также составляет 100 евро (из этой суммы фирма возмещает расходы на обратный перевод денег, если не все документы в порядке и оформить счет не получается).

Для блокированного счета надо зарегистрироваться в системе X-patrio, заполнить анкету, прислать копию паспорта. После подтверждения открытия счета, клиенту высылают реквизиты для перевода денег. Перед открытием стартап предлагает бесплатную 15-минутную консультацию. Здесь также обещают, что на вопросы пользователей ответят в течение суток. И, судя по отзывам в соцсетях, похоже, что так и есть. Юзеры хвалят оперативную онлайн-поддержку, а к недостаткам относят некоторую непрозрачность. Дело в том, что в отличие от Fintiba эта фирма зачисляет средства не на ваш личный счет, а на счет посреднической юридической конторы Neuendorff. На ваше имя деньги переведут уже после переезда в Германию, открытия текущего счета в немецком банке и подтверждения вашей личности. С другой стороны, указывают некоторые пользователи, поскольку в платеже не будет указано ваше имя, для перевода денег вам не придется уведомлять налоговую по месту жительства.

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