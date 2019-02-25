Кто подкупает депутатов? Молдавия идет к досрочным выборам

В Молдавии досрочных парламентских выборов давно требует правая оппозиция - партии PAS (Partidul Actiunea si solidaritate - партия "Действие и солидарность") и DA (Demnitate si adavar - "Достоинство и правда"). Реальной перспективой их проведения стала потеря голосов в правящей коалиции социалистов и демократов. 17 июня фракцию Демпартии покинула депутат Ефросинья Грецу, присоединившаяся к оппозиционной группе Pro Moldova, после чего у коалиционного большинства осталось 50 голосов, тогда как минимум для принятия простых законов составляет 51 голос из 101.

"Политический туризм" в молдавском парламенте

Переход из фракции во фракцию - традиция молдавского парламента. 11 июня депутаты единогласно проголосовали за резолюцию, осуждающую "политический туризм" в законодательном органе. Одним из авторов документа как раз и была депутат Грецу, позже подавшая заявление о выходе из фракции Демпартии. За весну-начало лета из правящей коалиции ушли еще 10 депутатов-демократов. Двое перешли во фракцию партии "Шор". Восемь присоединились к группе Pro Moldova, сформированной в феврале текущего года шестью депутатами, покинувшими фракцию демократов.

Павел Филип

По мнению лидера Демпартии Павла Филипа, Pro Moldova и партия "Шор" подкупают депутатов. Еще месяц назад, по его словам, цитируемым местными СМИ, представители Pro Moldova предлагали демократам за выход из фракции и присоединение к ним 250 тысяч евро, а партия "Шор" - 300 тысяч. Сейчас, уверяет Филип, цена возросла до миллиона долларов.

О подкупе депутатов неоднократно говорил и президент Молдавии Игорь Додон. "Сегодня все понимают, что депутаты-перебежчики - это люди Плахотнюка и Шора, купленные за большие деньги, взятые из украденного миллиарда", - написал он 18 июня на своей странице в соцсетях.

Кто подкупает молдавских депутатов?

Экс-лидер демократов, олигарх Влад Плахотнюк бежал из Молдавии в июне прошлого года, когда после политического кризиса в парламенте была сформирована коалиция из социалистов и правых партий PAS и DA, декларирующих борьбу с олигархическим режимом. В этот же день бежал из страны российский бизнесмен, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор, лидер одноименной партии.

Игорь Додон

Оба они фигурируют в докладе американских детективов компании KROLL как лица, причастные к выводу из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов США в 2014 году. Новый генпрокурор Молдавии Александр Стояногло объявил 18 мая на брифинге в Кишиневе, что именно Плахотнюк является главным бенефициаром этих денег.

По словам Додона, растиражированным местными СМИ, депутаты-социалисты, которых пытались подкупить, обратились в Генпрокуратуру, там были открыты уголовные дела. Поступали жалобы и в Центр антикоррупции, в пресс-службе подтвердили, что идет расследование.

Лидер группы Pro Молдова Адриан Канду отвергает все обвинения социалистов и демократов. Он обещает подать в суд на бывших однопартийцев за клевету о подкупе коллег. Об этом говорится в распространенном 18 июня пресс-релизе парламентской группы.

Нужны ли Молдавии досрочные выборы?

Комментируя сложившуюся ситуацию, экс-председатель Европейского совета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал провести в Молдавии досрочные парламентские выборы. После того, как 17 июня правящая коалиция осталась без большинства, он написал в Twitter, что стране "нужно крепкое, выступающее за реформы проевропейское большинство, которое будет представлять людей. Нынешний парламент дисфункционален, и лучшее решение - снова обратиться к людям и дать им возможность решать".

О возможности досрочного голосования написал 18 июня в соцсетях президент Молдавии Игорь Додон, подчеркнув, что он "мог бы поддержать и такой вариант, если в этом направлении будут сделаны практические шаги, и если мы будем уверены в том, что это решение послужит интересам граждан".

Досрочные выборы Молдавии нужны, считает и политический аналитик, экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре. Но "если эпидемия COVID-19 продолжится, мы физически не сможем их провести", говорит он в интервью DW. По его мнению, пока в любом случае невозможно делать никакие прогнозы, ведь все зависит от того, как поведут себя политические игроки в ближайшее время.

Политический аналитик Корнел Чуря также считает, что "ситуация еще неопределенная". "Досрочные выборы могут состояться, если социалисты и правые партии PAS и DA договорятся, что нужно на них идти. И если никакая из этих партий не будет формировать большинство с какими-то другими политформированиями", - поделился он своей точкой зрения с DW.

Доктор исторических наук Иван Грек связывает возможность проведения досрочных выборов с назначенными на 1 ноября выборами президента: "Если Конституционный суд отменит свое решение от 4 марта 2016 года о всенародных выборах президента и вернет их в парламент, что вполне возможно, то Додон предпримет все усилия, чтобы досрочное голосование все-таки состоялось". Грек категорически не верит в формирование в парламенте нового большинства, так как действующий законодательный орган "слаб, разнороден и недоговороспособен". "Возможно, переманивание депутатов из одной фракции в другую как раз и нацелено на создание хаоса, ослабление правительства Иона Кику в канун президентских выборов", - заявил он DW.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина

