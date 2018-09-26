Кто и зачем создает внутрипартийную группу "Евреи в АдГ"?

Правопопулисткая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена создать внутрипартийную группу "Евреи в АдГ". Ее учреждение должно состояться на съезде партии в Оффенбахе 7 октября. Представители еврейских общин и немецкие политики считают это рекламным трюком, который вряд ли повлияет на еврейских избирателей Германии.

Шарлотте Кноблох: "АдГ - комфортная среда для антисемитов"

"Альтернатива для Германии" была и остается партией, в которой антисемиты чувствуют себя более чем комфортно", - заявила в интервью таблоиду Bild бывший председатель Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch). Она считает совершенно "обескураживающим" то, что "евреи могут чем-то обосновать свое членство в этой партии".

Исполнительный директор Еврейского форума за демократию и против антисемитизма Леви Саломон (Levi Salomon) убежден, что немецкие евреи вряд ли "купятся на этот трюк". "АдГ никогда не сможет объединить евреев", - говорит Саломон в беседе с DW. Он уверен: евреи не пойдут за партией, сопредседатель которой Александер Гауланд (Alexander Gauland) в июне 2018 года заявил, что "Гитлер и национал-социалисты - лишь пятнышко птичьего помета на более чем тысячелетней успешной истории Германии", тем самым низведя их преступления до чего-то банального и малозначимого.

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

Напомнил Саломон и о высказывании председателя земельной организации АдГ в Тюрингии Бьорна Хёкке (Björn Höcke), призвавшего "на 180 градусов развернуть политику памяти" в Германии и назвавшего мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора, который мы посадили в сердце своей столицы".

Антисемитская сущность "Альтернативы для Германии" проявляется исподволь, считает Леви Саломон. Он вспоминает, как в ходе предвыборной кампании летом 2018 года руководство партии на словах выражало солидарность с Израилем и заявляло о неприятии антисемитизма. "Однако на тех же мероприятиях рядом с агитационными буклетами лежали книги правых издательств, авторы которых отрицают Холокост и банализируют преступления национал-социалистов", - рассказывает Саломон. "Евреям нечего делать в этой партии", - подытоживает он.

Ислам в роли общего врага

Впрочем, почти 20 инициаторов создания будущей группы "Евреи в АдГ", которая будет официально учреждена менее чем через две недели, по всей вероятности, придерживаются иного мнения. Заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch) в беседе с DW подчеркнула, что ее очень обрадовала идея еврейских членов "Альтернативы для Германии". "Теперь АдГ станет выразителем не только христианских, но и иудейских интересов", - указала фон Шторх. По ее словам, создание еврейской группы внутри партии также демонстрирует, насколько АдГ открыта для диалога и как решительно партия выступает за "сохранение нашего иудейско-христианского наследия".

Что привлекает христиан и евреев в АдГ?

Дмитрий Шульц, член регионального отделения АдГ в федеральной земле Гессен и один из учредителей еврейской группы в правопопулистской партии, опубликовал "программное заявление", объясняющее смысл и цель новой инициативы. Как пишет Шульц, предметом обсуждения внутрипартийной группы "Евреи в АдГ" должна стать "ненависть мусульман к евреям", которая "несомненно и неразрывно связана с возникновением и существованием ислама".

Журналист Мишель Фридман (Michel Friedman), в прошлом член Центрального совета евреев в Германии, считает эти, как он выразился, расистски окрашенные априорные представления о свойствах одной из групп населения достаточным аргументом для неприятия правопопулистской политики "Альтернативы для Германии. "Никто не должен вступать в ряды АдГ, и прежде всего - евреи", - уверен он.

Глава СвДП: "Фиговый листок для АдГ"

"За последние годы АдГ не смогла четко отмежеваться от антисемитизма", - отмечает в беседе с DW глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). Создание внутрипартийной еврейской группы в "Альтернативе для Германии" политик называет "фиговым листком" для правопопулистов и рекомендует еврейским гражданам Германии игнорировать эту инициативу.

Такого же мнения придерживается и эксперт по внешней политике фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Птичий помет остается птичьим пометом, даже если на нем стоит надпись "толерантность и историческое осознание", - заявил Нурипур, выразив тем самым свое отношение к скандальному заявлению Александера Гауланда.

Авторы идеи - русскоязычные евреи?

Руководство АдГ в прошлом уже пыталось заигрывать с избирателями иудейского вероисповедания. Экс-сопредседатель АдГ Фрауке Петри (Frauke Petry) в одном из интервью утверждала, что "Альтернатива для Германии" является "одним из немногих политических гарантов еврейской жизни в период нелегальной антисемитской миграции в Германию". Некоторые евреи действительно вступили в ряды АдГ. К примеру, в региональном отделении партии в Баден-Вюртемберге, по данным еженедельника Die Zeit, есть четыре человека, исповедующих иудаизм.

Насколько многочисленной будет группа "Евреи в АдГ", пока неясно

Один из инициаторов создания группы "Евреи в АдГ" рассчитывает, что членами внутрипартийного движения могут стать до 1400 человек. Показательно также, что до последнего времени евреи-члены АдГ, упоминавшиеся в немецких СМИ, были в основном выходцами из стран бывшего СССР. Означает ли это, что инициатива основания новой группы исходит именно от них?

В интервью DW член АдГ, выходец из Украины, рассказал о причинах, побудивших его участвовать в создании этой группы. "На наш взгляд, стремление АдГ к тому, чтобы Германия снова стала уверенной в себе нацией, никоим образом не противоречит еврейским интересам", - объяснил собеседник DW, попросивший не называть его имени до официального учреждения групы "Евреи в АдГ".

При этом он отрицает, что инициатива по созданию еврейской группы в АдГ принадлежит русскоязычным евреям. По его словам, примерно половина из 20 авторов этой идеи, действительно, выходцы из бывшего СССР. Но это не так уж и много - с учетом того, что почти три четверти евреев, на сегодняшний день живущих в Германии, родом из бывших республик Советского Союза.

"АдГ нужна легитимность, но они ее не получат"

Исполнительный директор Еврейского форума за демократию и против антисемитизма Леви Саломон отрицает, что немецкие евреи, являющиеся выходцами из бывшего СССР, восприимчивее к политическим заявлениям АдГ. Он сам переехал в Германию в 1991 году, а в 2008 году основал организацию, которая помогает жертвам расистских и религиозных преследований. "Я тоже выходец из бывшего СССР, и для меня АдГ - не вариант", - заверил Саломон.

По его словам, средствам массовой информации не стоит переоценивать значение группы "Евреи в АдГ". Это всего лишь несколько десятков человек, своего рода секта, которой уделяется слишком много внимания, уверен Саломон. Заигрывания правых популистов с еврейской общиной он объясняет стремлением АдГ добиться признания везде, где это представляется возможным. "Им нужна легитимность, но они ее не получат", - подвел итог Саломон.

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