Кто в наше время учит немецкий язык

Сколько человек в мире изучают немецкий язык? Где он особенно популярен? И почему? Подробные ответы на эти вопросы дает новое исследование, презентация которого прошла сегодня, 4 июня, в Берлине. 56 страниц подготовили министерство иностранных дел Германии совместно с медиакомпанией Deutsche Welle, Гёте-Институтом, Германской службой академических обменов DAAD и Центральным управлением по делам школьного образования за рубежом (ZfA). Такой сборник МИД ФРГ выпускает каждые пять лет. Какие же тенденции в изучении немецкого языка актуальны сегодня?

Немецкий язык особенно популярен в Европе

После 2015 года, когда число интересующихся немецким языком превысило 15 миллионов человек, интерес к немецкому в школах, университетах, на языковых курсах остается по всему миру стабильным. Сейчас по всему миру насчитывается 15,4 миллиона человек, изучающих немецкий. Госминистра в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering) такие показатели радуют. "Результаты исследования воодушевляют и показывают нам, что мы находимся на правильном пути. Язык - лучшее средство для диалога", - говорит она.

Большинство тех, кто изучает немецкий язык, проживают в Европе. В общей сложности их число составляет около 9,4 миллиона человек. В Дании, Нидерландах и во Франции число поклонников немецкого очень быстро растет (прирост доходит до 62 процентов ежегодно). А вот в других европейских странах ряды любителей немецкого заметно поредели. Особенно показательна в этом отношении ситуация в Польше (минус 15 процентов) и Великобритании (минус 25 процентов), а ведь в этих странах на протяжении многих лет немецкий язык пользовался большой популярностью.

Всплеск интереса к немецкому языку среди россиян

На втором месте в мире по количеству людей, изучающих немецкий язык, - постсоветские государства (2,5 миллиона), которые, видимо, для удобства подсчета объединили в один регион. Далее следуют Африка (1,6 миллиона), Азия (969 тысяч), США и Канада (454 тысячи), Латинская Америка (359 тысяч), Австралия и Новая Зеландия (105 тысяч), Ближний и Средний Восток (82 тысячи).

Традиционно у немецкого языка крепкие позиции в России. Однако в середине 2000-х был период, когда показатели стали неуклонно снижаться. Но теперь изучение немецкого у россиян опять в тренде. За последние пять лет число тех, кто посещает занятия по немецкому языку, выросло на 250 тысяч человек и составляет сейчас 1,8 миллиона. Не последнюю роль тут сыграло и то, что с 1 сентября 2015 года в российских школах было введено обязательное изучение второго иностранного языка.

Генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert) подчеркнул, что за такими цифрами всегда стоит большая работа. Он привел пример с Россией, где еще пять лет назад число изучающих немецкий резко падало. Сегодня Россия снова вышла в лидеры: "Мы внесли важный вклад, реализовав нашу акцию "Немецкий - первый второй иностранный". Именно в школе учащиеся получают доступ к немецкому". Он рад, что пятилетний труд принес плоды.

Особый всплеск интереса к немецкому языку наблюдается в последние годы в Азии и Африке. К примеру, в республике Кот д’Ивуар число тех, кто посещает занятия по немецкому, более чем удвоилось. Аналогичная тенденция - в Кении (плюс 117 процентов) и Египте (плюс 60 процентов). В Азии число изучающих немецкий тоже быстро растет - в первую очередь, в Индии (плюс 37 процентов) и Китае (плюс 33 процента).

Растущая популярность онлайн-обучения

В исследовании впервые охвачена и онлайн-аудитория. И, как оказалось, она весьма внушительная. Например, в 2019 году только на онлайн-курсах немецкого языка, предлагаемых Deutsche Welle и Гёте-Институтом, трафик составил без малого 42 миллиона визитов.

"Эти цифры свидетельствуют о важном тренде, который мы наблюдаем уже давно: о росте популярности онлайн-обучения", - подчеркнул генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

По его словам, количество пользователей, обучающихся на онлайн-курсах немецкого языка, предлагаемых на платформах DW, особенно выросло во время локдауна в связи с пандемией коронавируса. В два раза!

"Это удивляет и одновременно радует. Во время локдауна люди смотрели не только фильмы на сервисе Netflix, но и использовали это время для изучения немецкого языка", - отметил Петер Лимбург.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения в одночасье привлекли внимание к тому, насколько важны цифровые компоненты в передаче знаний.

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