Кто виноват в падении рейтинга Путина?

Рейтинг доверия президенту России с осени 2017 года упал на 20 процентов, сообщает "Левада-центр". Карикатурист Сергей Елкин знает, что у власти всегда народ виноват.
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