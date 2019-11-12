КС России разрешил изымать имущество у друзей взяточников

Конституционный суд (КС) России в рамках борьбы с коррупцией разрешил изымать имущество не только у самих чиновников и их родственников, но и у друзей или знакомых подозреваемых во взяточничестве. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опубликованные на сайте КС отказные определения по жалобам отставного полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о коррупции, а также его родных и знакомых.

По заключению Конституционного суда, конфискация имущества "относится к особым правовым мерам", направленной на противодействие коррупции и защиту "конституционно значимых ценностей". Эта норма, отмечается в документе, закреплена в законе "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", поэтому суды имеют право изымать в пользу государство имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом изъятие незаконно нажитого имущества, по мнению КС, допустимо не только у чиновников и ближайших членов их семей, но и у других родственников и даже знакомых.

По мнению адвоката Захарченко Александра Горбатенко, решение КС говорит о том, что в доход государства может быть обращено имущество любого человека, уличенного в связях с коррупционерами, если они не смогут доказать законность его происхождения. При этом доказывать законность происхождения имущества необходимо при помощи справки из налоговой по форме 2-НДФЛ, поскольку, как показала практика, другим доказательствам суды не верят, отметил адвокат.

Дело Захарченко

Суд рассматривал жалобы бывшего замначальника управления Т главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, а также его родителей, сестры и бывших сожительниц. По мнению заявителей, изъятие у друзей, матери и отца Захарченко имущества на 9 млрд руб. было незаконным, поскольку генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что имущество было куплено на незаконные доходы бывшего силовика.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы обратил в государственную собственность свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года. У отставного полковника также изъяли слиток золота, 11 квартир в центре Москвы, 16 машин-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Иск к Захарченко и его семье в октябре 2017 года подала генпрокуратура, стоимость принадлежащего им имущества оценивалась более чем в 9 млрд руб. В июле прошлого года эти деньги были перечислены на счет казначейства.

Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Силовику предъявили обвинение в получении взяток от предпринимателей (ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и воспрепятствовании расследованию (ст. 294 УК РФ). При обыске в машине Захарченко и квартире его сестры было обнаружено более 120 млн долларов и 2 млн евро. В июне 2019 года суд приговорил экс-полковника к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн руб. В октябре суд сократил назначенный Захарченко срок до 12 с половиной лет.

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