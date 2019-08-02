Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.