 Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.08.2019

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Мир

Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

Трамп и Путин качаются на качелях в виде ракеты - карикатура Сергея Елкина

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    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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