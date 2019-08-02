Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)
Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)
Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW. (15.02.2019)
ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)