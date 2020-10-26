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Крылатая ракета 9М729 (SSC-8)

Российский ракетный комплекс с крылатой ракетой наземного базирования. США и страны НАТО считают создание этой ракеты нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) - разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.

США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж. В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИД РФ и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

23.01.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - JANUARY 23, 2019: The 9M729 missile demonstrated after a briefing for military attaches and international media by the Russian Defence Ministry at the Patriot Congress and Exhibition Centre in Kubinka, Moscow Region, on the 9M729 missile system; Russia does not recognize the USA's unilateral decision to quit the 1987 INF disarmament treaty (the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Путин вновь предложил мораторий на размещение ракет в Европе 26.10.2020

Президент РФ вновь предложил ввести мораторий на размещение наземных ракет средней дальности в Европе. В Берлине разделяют оценку НАТО, согласно которой инициативы Путина по РСМД не вызывают доверия.
US Secretary of State Mike Pompeo holds a press conference at the State Department in Washington, DC, December 11, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Помпео сообщил о возможности строить ракеты для сдерживания России 26.08.2020

Выход из Договора о РСМД позволил США конструировать ракеты с целью "сдерживать российскую агрессию", заявил Майкл Помпео. Госсекретарь выделил заслуги президента Дональда Трампа в сфере безопасности.
NATO Gipfel Trump. Neues NATO-Gebäude in Brüssel-Evere. Vorbereitungen für Einweihungsfeier. Enthüllung von Berliner Mauer und 9/11-Fragment vom World Trade Center geplant. Aufgenommen am 25.05.2017. Foto: Bernd Riegert, DW,

НАТО примет пакет мер в ответ на усиление ракетного арсенала РФ 16.06.2020

Министры обороны НАТО примут пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Как НАТО планирует защитить себя от новых российских ракет 13.02.2020

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард".
ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет 11.02.2020

Страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковой "Авангард", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a news conference ahead of a European Union foreign ministers emergency meeting to discuss ways to try to save the Iran nuclear deal, in Brussels, Belgium, January 10, 2020. REUTERS/Johanna Geron

Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет 13.01.2020

НАТО не собирается размещать в Европе собственные ракеты в ответ на появление российских "Новаторов". Вместо этого альянс озаботится укреплением оборонных технологий.

TOPSHOT - Russian President Vladimir Putin and French President Emmanuel Macron attend a meeting with Russian and French businessmen during the Saint Petersburg International Economic Forum on May 25, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP) (Photo credit should read DMITRY LOVETSKY/AFP/Getty Images)

Макрон готов пойти на уступки Путину в моратории на размещение РСМД 28.11.2019

Франция готова изучить предложенный президентом России мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, пишет FAZ. НАТО ранее отвергла предложение Москвы, напомнив о ракетах 9М729.
23.03.2017 +++ NATO Deputy General Secretary Rose Gottemoeller speaks during a press conference at a two-day seminar on NATO Allied Command Transformation in Hotel Marriott in Budapest, Hungary, Thursday, March 23, 2017. (Szilard Koszticsak/MTI via AP) |

НАТО не видит смысла в предложении РФ о моратории на размещение РСМД 21.10.2019

Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729, попадающие в диапазон действия Договора о РСМД, заявила экс-заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер "Коммерсанту".
FILE PHOTO: Components of SSC-8/9M729 cruise missile system are on display during a news briefing, organized by Russian defence and foreign ministries, at Patriot Expocentre near Moscow, Russia January 23, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

НАТО отвергла предложение Москвы ввести мораторий на размещение РСМД 26.09.2019

Предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности не заслуживает доверия, заявили в НАТО, посоветовав РФ уничтожить ракеты 9М729, вызывающие претензии НАТО.
13.08.2019, USA, New York: Der UN-Sicherheitsrat tagt bei den Vereinten Nationen zum humanitären Völkerrecht. Hintergrund des Besuchs ist, dass Polen derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat hat und Deutschland sich um eine Vernetzung der Europäer in dem wichtigsten UN-Gremium bemüht. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений 22.08.2019

На заседании Совета Безопасности ООН американский дипломат объяснил испытание новой ракеты угрозами со стороны Москвы и Пекина.
ARLINGTON, VA - JULY 13: U.S. Army Secretary Mark Esper announces that Austin, Texas, will be the new headquarters for the Army Futures Command during a news conference at the Pentagon July 13, 2018 in Arlington, Virginia. The Army is undergoing its biggest reorganization in 45 years with the creation of the Army Futures Command, which is tasked with modernizing the fighting force. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

США объявили о разработке новых ракетных систем 02.08.2019

США уже работают над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет, заявил министр обороны Марк Эспер. Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил существование 2 августа.
18.7.2019*** Aussenminister Heiko Maas bei seiner Rede zur Eroeffnung des 18. Petersburger Dialog 2019 in Koenigswinter | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ предлагает новый международный договор о РСМД 02.08.2019

2 августа, день прекращения действия договора о РСМД, Хайко Мас назвал "скверным для европейской безопасности". Он предлагает заключить новый подобный договор между всеми ядерными державами.
ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Что говорят в Берлине о прекращении действия договора о РМСД 02.08.2019

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада.
FILE PHOTO: Components of SSC-8/9M729 cruise missile system are on display during a news briefing, organized by Russian defence and foreign ministries, at Patriot Expocentre near Moscow, Russia January 23, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД 02.08.2019

Россия уже ввела мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Теперь Москва предложила Вашингтону и НАТО пойти на аналогичный шаг.
31.7.2019*** News Bilder des Tages Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) im Rahmen einer Pressekonferenz in Warschau, 31.07.2019. Warschau Polen *** Federal Foreign Minister Heiko Maas SPD at a press conference in Warsaw, 31 07 2019 Warsaw Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinlx

Глава МИД ФРГ: Ядерное оружие РФ вызывает в Европе большую тревогу 01.08.2019

В гостевом комментарии для изданий группы RND Хайко Мас обозначил пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире. России он отводит в достижении этой цели значимую роль.

23.01.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - JANUARY 23, 2019: The 9M729 missile demonstrated after a briefing for military attaches and international media by the Russian Defence Ministry at the Patriot Congress and Exhibition Centre in Kubinka, Moscow Region, on the 9M729 missile system; Russia does not recognize the USA's unilateral decision to quit the 1987 INF disarmament treaty (the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Госдеп США выступил с рядом обвинений в адрес России в связи с ДРСМД 31.07.2019

В Вашингтоне заявили, что США не стремятся начать новую гонку вооружений. Госдепартамент назвал 8 "мифов о ДРСМД", которые, по мнению американского ведомства, создала российская пропаганда.
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