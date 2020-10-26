Крылатая ракета 9М729 (SSC-8)

Российский ракетный комплекс с крылатой ракетой наземного базирования. США и страны НАТО считают создание этой ракеты нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) - разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.



США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж. В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИД РФ и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.