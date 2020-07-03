Крушение К.Тённиса - "мясного короля" и футбольного партнера "Газпрома"

Немецкого миллиардера Клеменса Тённиса (Clemens Tönnies) можно смело включать в список пострадавших от коронавируса. COVID-19 сломал карьеру удачливого предпринимателя, создавшего крупнейшую мясную компанию Германии, руководившего культовым футбольным клубом "Шальке 04" (Schalke 04), вхожего к российскому президенту Владимиру Путину.

Коронавирус привел к резкому повороту в жизни и карьере Клеменса Тённиса

Но случилась пандемия, и далеко не бесспорная репутация бизнесмена, за которым числились и налоговые грехи, и монопольные, и пренебрежение к правам работников, буквально за две недели оказалась полностью разрушенной. Коварный вирус наглядно продемонстрировал: многолетние деловые успехи предпринимателя во многом объясняются систематической эксплуатацией гастарбайтеров. Вахтовикам, которых завозят на мясокомбинаты из Румынии и Болгарии, приходится работать и жить в условиях, далеких от немецких трудовых и санитарных норм.

Крупнейшая локальная вспышка коронавируса в Германии

Именно это и привело нынешним летом к крупнейшей локальной вспышке COVID-19 на территории Германии, которая только-только начала приходить в себя после общенациональных карантинных ограничений. В середине июня стало известно, что на головном заводе компании Tönnies Holding в городе Реда-Виденбрюк заразились свыше 1500 работников. Властям федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия пришлось вновь вводить локдаун в двух округах: на две недели в Гютерсло, где находится скотобойня, и на неделю в соседнем Варендорфе. На карантине, как в марте-апреле, повторно оказались примерно 650 тысяч жителей.

Верль, 21.06.2020: Солдаты бундесвера проводят массовое тестирование в общежитии фирмы Tönnies

Случившееся, естественно, привлекло повышенное внимание СМИ, и общественность стала узнавать все новые подробности о том, за счет чего семейная компания Tönnies так процветает. В результате имя ее руководителя и совладельца (другим является его племянник) окончательно превратилось в символ хищнического капитализма, став прямо-таки нарицательным. И звезда 64-летнего предпринимателя как уважаемой публичной фигуры закатилась.

Фанаты "Шальке 04"положили конец эпохе Клеменса Тённиса в клубе

"Долой Тённеса!", - скандировали 27 июня фанаты "Шальке 04" у родного стадиона в Гельзенкирхене в самом сердце промышленной Рурской области, требуя отставки председателя наблюдательного совета своего клуба. До этого в городе развесили транспаранты с таким же призывом. "Мы, болельщики, испытываем в последнее время чувство стыда. "Шальке" создавался как клуб шахтеров и работяг. И мы требуем, чтобы его руководство следовало нашим идеалам", - разъяснил один из организаторов митинга.

Призыв "Долой Тённиса!" на ограде стадиона "Шальке 04" в Гельзенкирхене

31 июня Клеменс Тённис сложил с себя все полномочия в футбольном клубе, с которым связаны 26 лет его жизни. В 1994 году старший брат, умирая от осложнения после операции, передал ему управление не только совместной мясной фирмой, но и свой пост в руководстве "Шальке 04" с наказом продолжить его дело по финансовой поддержке клуба. Семь лет спустя предприниматель занял в нем высшую административную должность - председателя наблюдательного совета.

Именно в этом качестве он заключил самый громкий и дорогостоящий спонсорский контракт в истории "Шальке 04". Считается, что установить контакты с "Газпромом" помог бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), который к тому времени уже перешел на работу в контролируемую российским концерном компанию Nord Stream - оператора газопровода "Северный поток".

Спонсорский контракт с "Газпромом"

Во всяком случае, во время визита в Германию Владимир Путин встретился 10 октября 2006 года в Дрездене с Клеменсом Тённесом - и было объявлено, что "Газпром" стал основным спонсором "Шальке 04" "Это прорыв в новое измерение", - заявил тогда Тённес: размеры поддержи команды из Гельзенкирхена приблизились к суммам, которые получал в бундеслиге от своего главного спонсора многократный чемпион Германии мюнхенская "Бавария". Немецкие СМИ писали, что, в зависимости от успехов команды, ей за пять лет могут перевести из России до 125 миллионов евро.

Было время, когда глава "Шальке 04" считался своим среди болельщиков клуба

На самом деле "Газпром", скорее всего, заплатил меньше: в 2011 году "Шальке 04" выиграл Кубок Германии, но других громких титулов клуб с тех пор так и не завоевывал. Тем не менее, российский газовый концерн дважды продлевал контракт и по сей день остается основным спонсором команды, которая в этом году заняла в чемпионате Германии 12-е место из 18 и оказалась на грани финансового краха. Из-за COVID-19 накопившиеся огромные долги выросли еще больше, ведь пришлось играть в пустых стадионах.

Немецкая свиная рулька для российского президента

Та встреча с Владимиром Путиным была для Клеменса Тённеса не последней. С тех пор, по его словам, его связывает с российским президентом мужская дружба. И любовь к айсбайну - немецкой вареной свиной рульке. "Этот айсбайн я сам готовлю у себя дома. Господин Путин любит копченый айсбайн. "Где айсбайн?" - вот всегда первое, о чем он спрашивает", - поведал немецким СМИ в 2015 году глава мясной империи Tönnies.

Так в Германии подают вареную свиную рульку айсбайн

А годом ранее, через месяц после аннексии Крыма, которую резко осудили Германия и другие страны ЕС, немецкий бизнесмен рассказал о планах "Шальке 04" посетить Россию, объяснив это так: "Мы спортсмены, а не мировые политики. Дело ведь не только в президенте. Команда просто хочет посмотреть Кремль и интересуется Москвой. А российский президент интересуется "Шальке" и пригласил нас". Разразился политический скандал, и клуб поспешил заявить, что никакой поездки не планируется.

И вот теперь карьера Клеменса Тённиса как спортивного функционера закончилась. Хотя поводы ездить в Россию, вроде бы, остались. Речь не столько об айсбайнах, сколько об инвестициях.

АПК "Дон" на корпоративном сайте Tönnies не упоминается

На сайте агропромышленной корпорации "Дон" говорится, что она создавалась "при участии и техническом сопровождении" компании Tönnies. В состав этой АПК входят, в частности, действующее с 2007 года в Белгородской области свиноводческое предприятие "Алексеевский бекон" и созданная в 2011 году в Воронежской области компания "Донской бекон", а также растениеводческие хозяйства и комбикормовый завод. Общий объем инвестиций немецкой компании составил 120 миллионов евро, указывали российские СМИ.

Головной завод холдинга Tönnies в Реда-Виденбрюке

Они же сообщили в марте 2015 года, что Клеменс Тённис встречался в Москве с тогдашним министром сельского хозяйства РФ Николаем Федоровым и просил его найти решение проблемы российского продовольственного эмбарго на поставки сельхозпродукции из стран ЕС. С тех пор про присутствие немецкой компании на российском рынке слышно все меньше и меньше. Весьма показательно, что производственный бизнес в России на сайте Tönnies вообще не упоминается.

Там сказано, что у группы по всему миру в общей сложности 29 производственных площадок, из них 19 в Германии, по 3 в Великобритании и Польше, 2 в Дании, по одной в Испании и Франции, а также 19 сбытовых организаций, одна из которых находится в Москве.

Мясокомбинаты в ЕС: корень зла - система субподрядчиков

В любом случае бизнес в России перестал быть приоритетом для компании Tönnies и ее руководителя - и уже вряд ли им станет: в обозримом будущем штаб-квартире в Реда-Виденбрюке придется заниматься совершенно другими вещами.

Плесень в общежитии румынских гастарбайтеров фирмы Tönnies в Реда-Виденбрюке

Правда, призывы бойкотировать продукцию компании не получили широкой общественной поддержки. Однако в политических кругах ФРГ созрело понимание, что общий корень зла для мясокомбинатов во всем ЕС состоит в порочной системе субподрядчиков - и ее надо менять. Тем более, как показывает исследование румынской редакции DW, среди них встречаются весьма сомнительные фирмы, частично с криминальным прошлым.

Так что закачался один из столпов бизнес-модели, обеспечивавшей процветание миллиардеру Клеменсу Тённису: использование дешевого труда гастарбайтеров. А массовое заражение рабочих и ущерб от вынужденного карантина для сотен тысяч людей наверняка повлекут за собой иски, требования компенсаций, судебные разбирательства, штрафы. В общем, крушение немецкого "мясного короля" еще далеко не закончилось.

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