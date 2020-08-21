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Кристоф Шлингензиф

Немецкий режиссер и драматург, один из самых ярких представителей немецкого искусства последних десятилетий.

Шлингензиф был одним из наиболее провокационных деятелей в немецкоязычном культурном пространстве.

Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien | Schlingensief – A Voice that Shook the Silence Land: DEU 2020 Regie: Bettina Böhler Bildbeschreibung: Christoph Schlingensief Sektion: Panorama 2020 Datei: 202007336_1 © Filmgalerie 451

Политический провокатор Шлингензиф и гнев послевоенного поколения 21.08.2020

Он считал, что политика становится все театральнее, поэтому грань между искусством и политикой почти стерта. В 1997 году его арестовали за плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля".
Luca Del Pia BB und BU: Vangelo, Luca Del Pia, Festival NET, Moskau

Фестиваль NET: Два немецких беженца встретятся на Ленинградском вокзале 15.11.2016

17 ноября в Москве стартует театральный фестиваль NET. Новые форматы - яркие премьеры. DW знакомит с программой.
ARCHIV - Der Regisseur Christoph Schlingensief, aufgenommen in Burkina Faso (Foto undatiert). Der Berliner Theater- und Filmregisseur startet an diesem Montag (08.02.2010) sein Projekt eines «Operndorfes» im afrikanischen Burkina Faso. Foto: Aino Laberenz +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Нью-Йорке впервые проходит выставка, посвященная Кристофу Шлингензифу 10.03.2014

Он скончался в 2010 году за два месяца до своего 50-летия. Кристоф Шлингензиф считается одним из самых ярких представителей немецкого искусства последних десятилетий.
Actor James Franco arrives for the screening of the film Lovelace at the 63rd edition of the Berlinale, International Film Festival in Berlin, Saturday, Feb.9,2013. (Photo by Joel Ryan/Invision/ AP)

Прогулка с Джеймсом Франко продана на аукционе за 2500 евро 20.01.2014

В Берлине прошли торги, на которых в качестве произведений искусства уходили с молотка не картины, а "акции": в духе художника, которому был посвящен этот необычный аукцион.
12.2013 DW Highlights Dezember 2013 Christoph Schlingensief

Первая ретроспектива Кристофа Шлингензифа открылась в Берлине 02.12.2013

Словно комета, он пролетел сквозь искусство, бросая нещадный свет на актуальные проблемы современности, и сгорел раньше времени. Наследию режиссера посвящена новая выставка.
Retailers Hope For Strong Christmas Season Bildunterschrift: BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 21: People walk under Christmas lights along Friedrichstrasse, one of the city's main shopping streets, on November 21, 2011 in Berlin, Germany. Retailers are hoping for a strong Christmas season in Germany, which is among the few European countries to still have a robust economy. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Erstellt am: 21 Nov 2011

Германия в декабре: лазерное шоу под музыку Pink Floyd и море шампанского 29.11.2013

Грандиозный перформанс под звуки психоделического рока, ретроспектива скандального художника, новогодняя супер-вечеринка под открытым небом. Скучать некогда!
ARCHIV - Studenten sitzen am 17.10.2011 in einem großen Kinosaal. Sonderprüfer wollen die Finanzen des Medienboards Berlin-Brandenburg unter die Lupe nehmen. Der Aufsichtsrat unter Vorsitz des Berliner Senatskanzlei-Chefs Böhning habe den Jahresabschluss des Medienboards für das Jahr 2011 nicht bestätigt, erklärte der stellvertretende Senatssprecher Schodrowski am Freitag (13.07.2012). Foto: Roland Weihrauch dpa/lbn (zu dpa «Unregelmäßigkeiten bei Filmförderern? - Sonderprüfer bei Medienboard» vom 13.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В баварском Хофе стартует кинофестиваль Hofer Filmtage 22.10.2013

Целью этого фестиваля всегда было продвижение молодых талантов. В свое время он дал толчок карьере таких звезд, как Дорис Дёрри, Вим Вендерс, Вернер Херцог.
Der Berliner Künstler Jonathan Meese, aufgenommen am 14.08.2013 im Amtsgericht in Kassel (Hessen). Der Hitlergruß-Prozess gegen ihn wurde fortgesetzt. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Провокатор Меезе ''выполнит приказ'' Вагнера 05.08.2013

Скандальный художник рассказал в Байройте о том, каким ему видится его новый "Парсифаль".
Биеннале в Венеции: немецкое последнее прощание и российская попытка обойти систему

Биеннале в Венеции: немецкое последнее прощание и российская попытка обойти систему 07.06.2011

В Венеции в 54-й раз проходит старейшая в мире международная художественная выставка современного искусства. Звучит парадоксально, но никакого противоречия здесь нет. Во всяком случае, в этом году.
ARCHIV - Christoph Schlingensief waehrend einer Pressekonferenz in Duesseldorf am 21. Juni 2001. Der krebskranke Theaterregisseur Christoph Schlingensief ist am Samstag, 21. August 2010, gestorben. Dies bestaetigte ein Sprecher der Ruhrtriennale in Muelheim der Nachrichtenagentur DAPD. (AP Photo/Frank Augstein) --- FILE - The June 21, 2001 file photo shows German artist Christoph Schlingensief during a press conference in Duesseldorf, western Germany. (AP Photo/Frank Augstein)

Умер немецкий режиссер Кристоф Шлингензиф 21.08.2010

На 50-м году жизни от рака легких скончался Кристоф Шлингензиф, один из наиболее известных и спорных деятелей в немецкоязычном культурном пространстве.
Das am Computer generierte Bild zeigt das Opernhaus Remdoogo im afrikanischen Ouagadougou in Burkina Faso (Aufnahme undatiert). Der vor zwei Jahren an Lungenkrebs operierte Schlingensief (49) erfüllt sich in Afrika einen Lebenstraum und legt am 8. Februar 2010 den Grundstein zu dem von ihm seit längerem unbeirrt verfolgten Operndorf in Burkina Faso. Im März wird Schlingensief in Ouagadougou ein eigenes Opern- und Tanzprojekt inszenieren, das auch in Europa gezeigt werden soll. Remdoogo wird auch bei den diesjährigen Münchner Opernfestspielen im Sommer zu sehen sein. Geplant sind in dem kleinen Ort eine Schule für Musik- und Filmklassen, Theater- und Veranstaltungsräume, Werkstätten und eine Krankenstation. Im Oktober 2010 soll die Schule fertig sein. Foto: Francis Kere/kere architecture

Африка против Европы: Кристоф Шлингензиф и его "анти-Байройт" 12.07.2010

Когда Рихард Вагнер закладывал в Байройте свой "фестшпильхаус", его многие считали безумцем. Сегодня в роли такого безумца выступает режиссер Кристоф Шлингензиф со своим проектом "опера для Африки".
Der deutsche Kuenstler Christoph Schlingensief steht am Freitag, 2. November 2007, vor einer Videoinstallation mit dem Titel 'African Twintowers' in seiner Ausstellung mit dem Titel Querverstuemmelung im Migros Museum fuer Gegenwartskunst in Zuerich. Die Ausstellung dauert vom 3. November 2007 bis zum 3. Februar 2008. (AP Photo/Keystone, Eddy Risch) --- German artist Christoph Schlingensief stands in front of his video installation 'African Twintowers' during an exhibition of his art pieces at the museum for contemporary art in Zurich, Switzerland, on Friday, Nov. 2, 2007. The exhibition can be seen from Nov. 3, 2007 to Feb. 3, 2008. (AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

Кристоф Шлингензиф: Одного фильма для всех нет, и не может быть 13.02.2009

Единственный представитель Германии в большом жюри Берлинале-2009, немецкий режиссер Кристоф Шлингензиф рассказал в интервью Deutsche Welle о том, что его связывает с фестивалем и о работе в составе отборочной комиссии.

"Драку заказывали?": Байрейтский фестиваль открылся "Парсифалем" в постановке Кристофа Шлингензифа 30.07.2004

26.07.2004
Der Theatermacher Christoph Schlingensief praesentiert am Freitagabend, 17. Mai 2002, im Frankfurter Schauspielhaus sein Quiz 3000, eine Parodie auf die RTL-Quizshow Wer wird Millionaer. Links eine nicht identifizierte Kandidatin. (AP Photo/Bernd Kammerer)

Воспитатель цивилизованных немцев 27.07.2004

Развлекательную герилью неисправимый моралист ведёт с самыми серьёзными намерениями. Персонажи Шлингензифа - призраки немецкой истории и современные политики, беженцы и бездомные, неонацисты и косные обыватели.