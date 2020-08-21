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Немецкий режиссер и драматург, один из самых ярких представителей немецкого искусства последних десятилетий.
Шлингензиф был одним из наиболее провокационных деятелей в немецкоязычном культурном пространстве.
Он считал, что политика становится все театральнее, поэтому грань между искусством и политикой почти стерта. В 1997 году его арестовали за плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля".
17 ноября в Москве стартует театральный фестиваль NET. Новые форматы - яркие премьеры. DW знакомит с программой.
Он скончался в 2010 году за два месяца до своего 50-летия. Кристоф Шлингензиф считается одним из самых ярких представителей немецкого искусства последних десятилетий.
В Берлине прошли торги, на которых в качестве произведений искусства уходили с молотка не картины, а "акции": в духе художника, которому был посвящен этот необычный аукцион.
Словно комета, он пролетел сквозь искусство, бросая нещадный свет на актуальные проблемы современности, и сгорел раньше времени. Наследию режиссера посвящена новая выставка.
Грандиозный перформанс под звуки психоделического рока, ретроспектива скандального художника, новогодняя супер-вечеринка под открытым небом. Скучать некогда!
Целью этого фестиваля всегда было продвижение молодых талантов. В свое время он дал толчок карьере таких звезд, как Дорис Дёрри, Вим Вендерс, Вернер Херцог.
Скандальный художник рассказал в Байройте о том, каким ему видится его новый "Парсифаль".
В Венеции в 54-й раз проходит старейшая в мире международная художественная выставка современного искусства. Звучит парадоксально, но никакого противоречия здесь нет. Во всяком случае, в этом году.
На 50-м году жизни от рака легких скончался Кристоф Шлингензиф, один из наиболее известных и спорных деятелей в немецкоязычном культурном пространстве.
Когда Рихард Вагнер закладывал в Байройте свой "фестшпильхаус", его многие считали безумцем. Сегодня в роли такого безумца выступает режиссер Кристоф Шлингензиф со своим проектом "опера для Африки".
Единственный представитель Германии в большом жюри Берлинале-2009, немецкий режиссер Кристоф Шлингензиф рассказал в интервью Deutsche Welle о том, что его связывает с фестивалем и о работе в составе отборочной комиссии.
26.07.2004
Развлекательную герилью неисправимый моралист ведёт с самыми серьёзными намерениями. Персонажи Шлингензифа - призраки немецкой истории и современные политики, беженцы и бездомные, неонацисты и косные обыватели.
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