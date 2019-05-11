Политический провокатор Шлингензиф и гнев послевоенного поколения

"Выражение "художник - мастер на все руки" звучит всегда так странно, но в какой-то степени он все-таки им был", - говорит в интервью DW Беттина Бёлер (Bettina Böhler), которая монтировала ранние фильмы умершего 10 лет назад Кристофа Шлингензифа (Christoph Schlingensief). Позже она работала со многими другими режиссерами, а теперь на экраны кинотеатров вышел ее первый собственный фильм - документальная лента "Кристоф Шлингензиф - Разбудить криком молчание" ("Christoph Schlingensief – In das Schweigen hineingeschrien"), приуроченный к годовщине смерти художника.

Кристоф Шлингензиф: кем он был?

Кристоф Шлингензиф родился в Оберхаузене в 1960 году и умер от рака в августе 2010-го. Как рассказать о нем современной публике? Был ли он лишь трэш-режиссером, провокатором в искусстве, профессиональным дилетантом? Или же можно сказать, что этот молодой человек, который сохранил юношеский запал вплоть до своей смерти в 49 лет, был прежде всего талантливым создателем перформансов?

В своих художественных провокациях Шлингензиф заходил очень далеко. На documenta в Касселе в 1997 году он развернул плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля", за что был арестован. В 2000-м в рамках фестиваля в Вене он осуществил проект "Пожалуйста, любите Австрию!". На площади в центре Вены был сооружен контейнер, в котором неделю жили 12 человек, которых Шлингензиф представил как иностранцев. Возле контейнера "красовалась" надпись "Иностранцы, убирайтесь!". Каждый день голосованием публики из контейнера должны были выселять и выдворять из страны по двое его обитателей. Так Шлингензиф демонстрировал циничность политики в отношении иностранцев и цинизм телешоу типа "Big Brother".

Кристоф Шлингензиф: от кино до театра

Еще подростком Кристоф Шлингензиф начал снимать экспериментальные фильмы, а годы спустя уже ставил оперы на фестивале в Байройте и представлял Германию на биеннале в Венеции и documenta в Касселе. При этом Кристофа Шлингензифа всегда очень по-разному оценивали.

Режиссер фильма о Шлингензифе Беттина Бёлер

"Он был при жизни и до конца своих дней чрезвычайно спорной фигурой, по сути было не так уж много людей, которые его любили и ценили", - говорит Беттина Бёлер. Сегодня, по ее словам, об этом часто забывают. "Того, кого уже нет в живых и кто оставил творческое наследие, вдруг начинают выставлять как героя. Но нельзя забывать, что при жизни ему нередко вставляли палки в колеса, у него не было нынешнего признания", - заключает режиссер.

Кристоф Шлингензиф: провокация на широкую ногу

Возможно, в этом и состояла суть его творчества. Кристоф Шлингензиф любил провоцировать на широкую ногу, с юмором и иронией, а порой и дурачась. Этим он многих злил: политиков и чувствительных эстетов от искусства, значительную часть "нормальной" публики, не говоря уж о консерваторах. Но у него были и фанаты. Те, кто хотел наконец-то заткнуть за пояс последователей Гельмута Коля, и те, кто считал, что искусство не ограничивается пространством финансируемых государством театров и музеев. То есть все те, кто любили провокацию и презирали конформизм.

Кристоф Шлингензиф

Охарактеризовать Кристофа Шлингензифа просто как провокатора от искусства, который своими яркими акциями с политической окраской лишь добивался всеобщего внимания, было бы несправедливо по отношению к художнику. Об этом говорит и Беттина Бёлер: "Шлингензиф с огромной эмпатией относился к людям. Это было в его характере".

Кристоф Шлингензиф: против забвения

Кристоф Шлингензиф был потомком поколения немецких шестидесятников. В 1980-х и 1990-х его художественное видение было направлено против вытеснения из сознания людей национал-социализма. Он хотел полностью снять покров забвения с тех событий. Студенческие протесты в 1967-1968 годов хотя и дали толчок общественным переменам в ФРГ, многое, по мнению художника, еще не укоренилось в сознании людей. Или вновь забылось в эпоху Гельмута Коля. Именно против этого забвения и протестовал Кристоф Шлингензиф при помощи художественных средств.

В творчестве Кристофа Шлингензифа прослеживается и гнев послевоенного поколения - против молчания отцов. "Они выросли в послевоенном обществе - дети родителей, которые пережили в сознательном возрасте национал-социализм и войну. Родители, не будучи сами преступниками, сформировались под впечатлением от того времени и были частично травматизированы, - рассказывает Беттина Бёлер, которая, как и Шлингензиф, родилась в 1960 году. - Эти родители нас вырастили, в этой стране мы родились, и, как мы знаем, в первые 15-20 лет после войны в этой стране практически не говорили о том, что тогда произошло".

"Мы родились в молчащей стране, в заскорузлом обществе - с грузом стыда и вины, но без желания о прошлом говорить и его переосмысливать", - объясняет Беттина Бёлер.

Современному искусству не хватает Шлингензифа

Кристоф Шлингензиф разворачивал свою творческую деятельность вдали от таких режиссеров, как Вим Вендерс (Wim Wenders) и Фолькер Шлендорф (Volker Schlöndorff) с их утонченными и близкими литературе фильмами. Он продолжал дело Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder), только еще ярче, еще резче.

Сегодня тоже достаточно тем, которые вдохновили бы Кристофа Шлингензифа на новые творческие проекты: расизм, предвзятое отношение к беженцам... А что бы он сказал по поводу теорий заговора, процветающих во времена пандемии коронавируса? Об этом можно только догадываться.

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