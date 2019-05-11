 Политический провокатор Шлингензиф и гнев послевоенного поколения | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.08.2020

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Культура и стиль жизни

Политический провокатор Шлингензиф и гнев послевоенного поколения

Он считал, что политика становится все театральнее, поэтому грань между искусством и политикой почти стерта. В 1997 году его арестовали за плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля".

Одна из акций Шлингензифа. Кадр из фильма

"Выражение "художник - мастер на все руки" звучит всегда так странно, но в какой-то степени он все-таки им был", - говорит в интервью DW Беттина Бёлер (Bettina Böhler), которая монтировала ранние фильмы умершего 10 лет назад Кристофа Шлингензифа (Christoph Schlingensief). Позже она работала со многими другими режиссерами, а теперь на экраны кинотеатров вышел ее первый собственный фильм - документальная лента "Кристоф Шлингензиф - Разбудить криком молчание" ("Christoph Schlingensief – In das Schweigen hineingeschrien"), приуроченный к годовщине смерти художника. 

Кристоф Шлингензиф: кем он был?

Кристоф Шлингензиф родился в Оберхаузене в 1960 году и умер от рака в августе 2010-го. Как рассказать о нем современной публике? Был ли он лишь трэш-режиссером, провокатором в искусстве, профессиональным дилетантом? Или же можно сказать, что этот молодой человек, который сохранил юношеский запал вплоть до своей смерти в 49 лет, был прежде всего талантливым создателем перформансов? 

В своих художественных провокациях Шлингензиф заходил очень далеко. На documenta в Касселе в 1997 году он развернул плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля", за что был арестован. В 2000-м в рамках фестиваля в Вене он осуществил проект "Пожалуйста, любите Австрию!". На площади в центре Вены был сооружен контейнер, в котором неделю жили 12 человек, которых Шлингензиф представил как иностранцев. Возле контейнера "красовалась" надпись "Иностранцы, убирайтесь!". Каждый день голосованием публики из контейнера должны были выселять и выдворять из страны по двое его обитателей. Так Шлингензиф демонстрировал циничность политики в отношении иностранцев и цинизм телешоу типа "Big Brother".

Кристоф Шлингензиф: от кино до театра

Еще подростком Кристоф Шлингензиф начал снимать экспериментальные фильмы, а годы спустя уже ставил оперы на фестивале в Байройте и представлял Германию на биеннале в Венеции и documenta в Касселе. При этом Кристофа Шлингензифа всегда очень по-разному оценивали. 

Режиссер фильма о Шлингензифе Беттина Бёлер

Режиссер фильма о Шлингензифе Беттина Бёлер

"Он был при жизни и до конца своих дней чрезвычайно спорной фигурой, по сути было не так уж много людей, которые его любили и ценили", - говорит Беттина Бёлер. Сегодня, по ее словам, об этом часто забывают. "Того, кого уже нет в живых и кто оставил творческое наследие, вдруг начинают выставлять как героя. Но нельзя забывать, что при жизни ему нередко вставляли палки в колеса, у него не было нынешнего признания", - заключает режиссер. 

Кристоф Шлингензиф: провокация на широкую ногу

Возможно, в этом и состояла суть его творчества. Кристоф Шлингензиф любил провоцировать на широкую ногу, с юмором и иронией, а порой и дурачась. Этим он многих злил: политиков и чувствительных эстетов от искусства, значительную часть "нормальной" публики, не говоря уж о консерваторах. Но у него были и фанаты. Те, кто хотел наконец-то заткнуть за пояс последователей Гельмута Коля, и те, кто считал, что искусство не ограничивается пространством финансируемых государством театров и музеев. То есть все те, кто любили провокацию и презирали конформизм.

Кристоф Шлингензиф

Кристоф Шлингензиф

Охарактеризовать Кристофа Шлингензифа просто как провокатора от искусства, который своими яркими акциями с политической окраской лишь добивался всеобщего внимания, было бы несправедливо по отношению к художнику. Об этом говорит и Беттина Бёлер: "Шлингензиф с огромной эмпатией относился к людям. Это было в его характере". 

Кристоф Шлингензиф: против забвения

Кристоф Шлингензиф был потомком поколения немецких шестидесятников. В 1980-х и 1990-х его художественное видение было направлено против вытеснения из сознания людей национал-социализма. Он хотел полностью снять покров забвения с тех событий. Студенческие протесты в 1967-1968 годов хотя и дали толчок общественным переменам в ФРГ, многое, по мнению художника, еще не укоренилось в сознании людей. Или вновь забылось в эпоху Гельмута Коля. Именно против этого забвения и протестовал Кристоф Шлингензиф при помощи художественных средств.

В творчестве Кристофа Шлингензифа прослеживается и гнев послевоенного поколения - против молчания отцов. "Они выросли в послевоенном обществе - дети родителей, которые пережили в сознательном возрасте национал-социализм и войну. Родители, не будучи сами преступниками, сформировались под впечатлением от того времени и были частично травматизированы, - рассказывает Беттина Бёлер, которая, как и Шлингензиф, родилась в 1960 году. - Эти родители нас вырастили, в этой стране мы родились, и, как мы знаем, в первые 15-20 лет после войны в этой стране практически не говорили о том, что тогда произошло". 

"Мы родились в молчащей стране, в заскорузлом обществе - с грузом стыда и вины, но без желания о прошлом говорить и его переосмысливать", - объясняет Беттина Бёлер. 

Современному искусству не хватает Шлингензифа

Кристоф Шлингензиф разворачивал свою творческую деятельность вдали от таких режиссеров, как Вим Вендерс (Wim Wenders) и Фолькер Шлендорф (Volker Schlöndorff) с их утонченными и близкими литературе фильмами. Он продолжал дело Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder), только еще ярче, еще резче. 

Сегодня тоже достаточно тем, которые вдохновили бы Кристофа Шлингензифа на новые творческие проекты: расизм, предвзятое отношение к беженцам... А что бы он сказал по поводу теорий заговора, процветающих во времена пандемии коронавируса? Об этом можно только догадываться.

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  • Путешествие в свет - Отчаяние

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    "Отчаяние"

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  • Берлин Александерплац

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Берлин-Александерплац"

    Многосерийный телевизионный фильм "Берлин-Александерплац", снятый по роману Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) в 1979-80 годах, стал самым крупным и амбициозным проектом режиссера, сумевшего задолго до всеобщего бума на бесконечные сериалы совершить революцию телевизионного формата.

  • Лили Марлен

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Лили Марлен"

    После успешной киноленты "Замужество Марии Браун", где интерес Фассбиндера к историческому прошлому Германии проявляется все ярче, он снимает фильм "Лили Марлен"(1980). Это, пожалуй, самая "голливудская" работа культового немецкого режиссера: большое кино, известные актеры, яркие декорации, эффектная драматургия.

  • Лола

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Лола"

    В 1981 году темой следующего фильма знаменитого режиссера, "Лола", становится феномен "экономического чуда" в Западной Германии. С Фассбиндером работают такие звезды кинематографа, как Барбара Зукова, Марио Адорф, Армин Мюллер-Шталь (справа). Фильмы пользуются огромным успехом. Теневая сторона успеха: алкоголь, наркотики и перенапряжение основательно подорвали здоровье Фассбиндера.

  • Фассбиндер в фильме Гремма Камикадзе

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Камикадзе"

    Удача сопутствует Фассбиндеру не только как кинорежиссеру и сценаристу. Его тяга к драматургии находит проявление в театре и на телевидении. Легендарна его нашумевшая интерпретация пьесы "Мусор, город и смерть". Нередко и сам он играет в фильмах своих коллег. На снимке: Фассбиндер в фильме Вольфа Гремма (Wolf Gremm) "Камикадзе".

  • Тоска Вероники Фосс

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    "Тоска Вероники Фосс"

    В 1982 году, за несколько месяцев до смерти, Фассбиндера ждет настоящий триумф. На кинофестивале Берлинале его кинолента "Тоска Вероники Фосс" получает главный приз, "Золотого медведя". Впервые за много лет высокая награда присуждается немецкому фильму. Даже критики единодушны в своем вердикте: Фассбиндер умеет заглядывать в самые отдаленные закоулки человеческой души.

  • Надгробный камень на могиле Фассбиндера

    От "Любви холоднее смерти" до "Тоски Вероники Фосс"

    Смерть

    Премьеру своего последнего фильма, "Керель", Фассбиндеру не суждено было увидеть. 10 июня 1982 года 37-летний режиссер скончался в Мюнхене. Официальная версия - остановка сердца, реальная - злоупотребление алкоголем, наркотиками и снотворным. Работая, как одержимый, Райнер Вернер Фассбиндер снял почти полсотни фильмов, известных сегодня во всем мире.

    Автор: Йохен Кюртен, Инга Ваннер


Контекст

Африка против Европы: Кристоф Шлингензиф и его "анти-Байройт"

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26.07.2004  

В Нью-Йорке впервые проходит выставка, посвященная Кристофу Шлингензифу

Он скончался в 2010 году за два месяца до своего 50-летия. Кристоф Шлингензиф считается одним из самых ярких представителей немецкого искусства последних десятилетий.  

Первая ретроспектива Кристофа Шлингензифа открылась в Берлине

Словно комета, он пролетел сквозь искусство, бросая нещадный свет на актуальные проблемы современности, и сгорел раньше времени. Наследию режиссера посвящена новая выставка.  

Кристоф Шлингензиф: Одного фильма для всех нет, и не может быть

Единственный представитель Германии в большом жюри Берлинале-2009, немецкий режиссер Кристоф Шлингензиф рассказал в интервью Deutsche Welle о том, что его связывает с фестивалем и о работе в составе отборочной комиссии.  

Шлингензиф поставил оперу Вагнера в Бразилии

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Культовое кино из Германии, или Зачем снимать после Фассбиндера?

Этот кинорежиссер уже пару десятилетий назад снял кино о том, о чем многие люди до сих пор не решаются даже подумать. Во Франкфурте-на-Майне открылся Центр Фассбиндера.  

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