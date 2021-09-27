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Кристин Лагард

Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, spricht auf der Pressekonferenz der Bank in Frankfurt am Main.

Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне 27.09.2021

Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.
04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten von 10, 20 und 50 Euro liegen sortiert auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Европейский центробанк рассматривает проект собственной криптовалюты 03.10.2020

"Цифровой евро" в случае его выпуска станет дополнением к наличным деньгам, но не их заменой, подчеркивают в Европейском центральном банке.

28.10.2019+++ Euro Logo vor der Europäischen Zentralbank, McPBBO *** Euro Logo in front of the European Central Bank, McPBBO McPBBO

Доверие к евро достигло исторического рекорда 27.11.2019

По данным нового председателя ЕЦБ Кристин Лагард, около 76 процентов европейцев сегодня поддерживают идею единой валюты евро.
Christine Lagarde, the next president of the European Central Bank, speaks to the European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee in Brussels, Belgium September 4, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка 18.10.2019

Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
(190925) -- WASHINGTON, Sept. 25, 2019 (Xinhua) -- Kristalina Georgieva attends a press conference at the International Monetary Fund (IMF) headquarters in Washington D.C., the United States, on Sept. 25, 2019. The executive board of the International Monetary Fund on Wednesday approved the nomination of Bulgaria's Kristalina Georgieva, chief executive officer of the World Bank, to be the IMF managing director for a five-year term starting on Oct. 1. (Xinhua/Hu Yousong) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Главой МВФ избрана экономист из Болгарии Кристалина Георгиева 26.09.2019

Экс-еврокомиссар по бюджету Георгиева сменит в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, выдвинутую на пост председателя Европейского Центробанка.
BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 04: European Central Bank (ECB) president nominee Christine Lagarde speaks during a session of the European Parliament Committee on economic and monetary affairs in Brussels, Belgium, 04 September 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Европарламент предложил Лагард на пост главы Европейского центробанка 17.09.2019

Рекомендация Европарламента, поддержавшую кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ носит необязательный характер. Окончательное решение будет принято на саммите Евросоюза в октябре.
Kristalina Georgiewa (chief executive officer of the World Bank) during the UN Climate Change Conference (COP24) in Katowice, Poland on 3 December 2018 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Представитель Всемирного банка Георгиева номинирована на пост главы МВФ 02.08.2019

У Кристалины Георгиевой есть все навыки для успешного руководства Международным валютным фондом, заявил министр финансов Франции. Ранее главу МВФ Кристин Лагард выдвинули на пост председателя ЕЦБ.
International Monetary Fund (IMF) managing Director Christine Lagarde speaks during a press conference during an Eurogroup meeting at the EU headquarters in Luxembourg on June 13, 2019. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Глава МВФ Лагард номинирована на пост председателя Европейского Центробанка 09.07.2019

Кристин Лагард выдвинута на пост председателя ЕЦБ министрами финансов стран Евросоюза. Окончательное решение по ее кандидатуре будет принято на саммите ЕС в октябре.
Manfred Weber (L), top candidate of the European People's Party (EPP) for 2019 European elections, and German Defence Minister Ursula von der Leyen give a joint press statement during an EPP congress in Warsaw on March 8, 2019. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo credit should read JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images)

Как министр обороны ФРГ неожиданно стала фаворитом на ключевой пост в ЕС 02.07.2019

На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура стала неожиданным итогом саммита ЕС, длившегося три дня. Но ей еще надо найти поддержку в Европарламенте.
July 21, 2018 - Buenos Aires, Federal Capital, Argentina - Before the start of the Meeting of Finance Ministers and Presidents of Central Banks scheduled for today, Saturday, July 21, 2018, within the framework of the G20 Argentina 2018 Summit held at the Exhibition and Convention Center (CEC) of the City of Buenos Aires, the Minister of Finance of Argentina, NicolÃÂ¡s Dujovne and the General Director of the International Monetary Fund, Christine Lagarde, They gave a press conference. ''The economy is going to improve towards the beginning of 2019 and 2020 |

Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики 09.06.2019

Мировой ВВП может снизиться на 0,5 процента из-за тарифного конфликта между США и КНР, заявила Кристин Лагард. Еще один риск для мировой экономики - низкие процентные ставки.
June 8, 2019*** U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin (L) meets French Economy and Finance Minister Bruno Le Maire on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting in Fukuoka, Japan June 8, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Встречу министров G20 омрачил торговый спор между США и Китаем 09.06.2019

Из-за международных торговых конфликтов глобальное замедление роста экономики может вылиться в мировой экономический кризис, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече министров G20 в Японии.

IMF Managing Director Christine Lagarde speaks during a discussion with author Thomas Friedman about his new book, Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Acceleration, at IMF Headquarters in Washington, DC, January 5, 2017. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

МВФ не ожидает рецессии из-за торгового конфликта США и Китая 06.06.2019

Повышение США тарифов на продукцию из Китая и Мексики приведет к замедлению роста мировой экономики, но не к ее рецессии. Об этом глава МВФ Кристин Лагард заявила в интервью информагентству Reuters.

ARCHIV - Das Logo des Internationale Währungsfonds an dessen Hauptsitz in Washington (Archivfoto vom 18.05.2011). Die Kriegskasse der Finanzfeuerwehr IWF soll mit neuen Milliarden aufgefüllt werden. IWF-Chefin Lagarde will dies möglichst noch auf der Frühjahrstagung. Die Euro-Länder haben vorgelegt. Doch die USA und die neue Wirtschaftsmächte sperren sich. Letztlich geht es um die Neuverteilung der Macht bei einer der wichtigsten Welt-Institutionen. EPA/JIM LO SCALZO dpa (zu dpa 1192 «Feilschen um mehr Macht und größere globale Rettungsschirme» am 17.04.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В МВФ спорят о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы 11.04.2019

Международный валютный фонд готов помочь Венесуэле преодолеть экономический и гуманитарный кризис. Но для этого сначала надо определиться с получателем помощи.
14.02.2019, Bayern, München: Christine Lagarde, Präsidentin des Internationalen Währungsfonds (IWF), spricht während der Münchner Europa Konferenz. Die Münchner Europa Konferenz unter dem Vorsitz von Ex-Bundesfinanzminister Waigel hat sich das Ziel gesetzt, einen Beitrag für die politische Integration eines demokratischen Europas der Vielfalt zu leisten. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Лагард сочла необходимым сблизить север и юг Европы 15.02.2019

Для преодоления разрыва между южными и северными государствами ЕС требуются реформы на рынке труда, инвестиции в исследования и разработки.

German Chancellor Angela Merkel delivers a speech during the German Ukrainian Economy Forum in Berlin, Germany, Thursday, Nov. 29, 2018. (AP Photo/Michael Sohn) |

Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин 04.12.2018

В списке Forbes Россию представляет лишь Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка РФ заняла 49-ю строчку.
July 21, 2018 - Buenos Aires, Federal Capital, Argentina - Before the start of the Meeting of Finance Ministers and Presidents of Central Banks scheduled for today, Saturday, July 21, 2018, within the framework of the G20 Argentina 2018 Summit held at the Exhibition and Convention Center (CEC) of the City of Buenos Aires, the Minister of Finance of Argentina, NicolÃÂ¡s Dujovne and the General Director of the International Monetary Fund, Christine Lagarde, They gave a press conference. ''The economy is going to improve towards the beginning of 2019 and 2020 |

МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики 21.07.2018

В результате торгового конфликта между США, ЕС и КНР мировая экономика потеряет свыше 400 млрд долларов, утверждают эксперты Международного валютного фонда.
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