Кристин Лагард

Как министр обороны ФРГ неожиданно стала фаворитом на ключевой пост в ЕС

На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура стала неожиданным итогом саммита ЕС, длившегося три дня. Но ей еще надо найти поддержку в Европарламенте.