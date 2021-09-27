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Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.
"Цифровой евро" в случае его выпуска станет дополнением к наличным деньгам, но не их заменой, подчеркивают в Европейском центральном банке.
По данным нового председателя ЕЦБ Кристин Лагард, около 76 процентов европейцев сегодня поддерживают идею единой валюты евро.
Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Экс-еврокомиссар по бюджету Георгиева сменит в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, выдвинутую на пост председателя Европейского Центробанка.
Рекомендация Европарламента, поддержавшую кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ носит необязательный характер. Окончательное решение будет принято на саммите Евросоюза в октябре.
У Кристалины Георгиевой есть все навыки для успешного руководства Международным валютным фондом, заявил министр финансов Франции. Ранее главу МВФ Кристин Лагард выдвинули на пост председателя ЕЦБ.
Кристин Лагард выдвинута на пост председателя ЕЦБ министрами финансов стран Евросоюза. Окончательное решение по ее кандидатуре будет принято на саммите ЕС в октябре.
На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура стала неожиданным итогом саммита ЕС, длившегося три дня. Но ей еще надо найти поддержку в Европарламенте.
Мировой ВВП может снизиться на 0,5 процента из-за тарифного конфликта между США и КНР, заявила Кристин Лагард. Еще один риск для мировой экономики - низкие процентные ставки.
Из-за международных торговых конфликтов глобальное замедление роста экономики может вылиться в мировой экономический кризис, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече министров G20 в Японии.
Повышение США тарифов на продукцию из Китая и Мексики приведет к замедлению роста мировой экономики, но не к ее рецессии. Об этом глава МВФ Кристин Лагард заявила в интервью информагентству Reuters.
Международный валютный фонд готов помочь Венесуэле преодолеть экономический и гуманитарный кризис. Но для этого сначала надо определиться с получателем помощи.
Для преодоления разрыва между южными и северными государствами ЕС требуются реформы на рынке труда, инвестиции в исследования и разработки.
В списке Forbes Россию представляет лишь Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка РФ заняла 49-ю строчку.
В результате торгового конфликта между США, ЕС и КНР мировая экономика потеряет свыше 400 млрд долларов, утверждают эксперты Международного валютного фонда.
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