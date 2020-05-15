Криминальный мир тканей: от убийства до контрабанды

Многие из увлекательных историй, связанных с тканями, оказываются на поверку своеобразными иллюстрациями к статьям уголовного кодекса. Вот некоторые из них.
"Золотая нить", - так называется в оригинале книга американской публицистки Кассии Сен-Клер, которая недавно вышла на немецком языке под названием "Мир тканей". Автор бестселлера "Тайная жизнь цвета", опубликованного и в России, увлекательно рассказывает в своей новой книге об истории тканей и связанных с ней легендах. О том, какое важное место уже с древних времен занимали в человеческих представлениях пряжа, ткань, волокно, говорит, например, тот факт, что у древних греков и римлян среди множества богов были также Мойры или Парки - богини судьбы, одна из которых пряла нить жизни (отсюда, кстати, выражение "оборвалась нить жизни").
Что поразительно: многие истории, связанные с тканью, являются своеобразными иллюстрациями к ... статьям уголовного кодекса. Какие только преступления тут не совершались! Своеобразной соучастницей в убийстве стала, например, гомеровская Пенелопа.
Хотя ее Одиссей давно пропал и в доме собралось больше сотни женихов, претендующих на руку красавицы-вдовы, Пенелопа не спешила. Она пообещала выйти замуж, когда сошьет саван для больного свекра. Днем шила, а ночью тайком распускала то, что сшила днем. В общем, тянула время. В конце концов Одиссей вернулся и перебил, в общем-то, ни в чем не повинных женихов.
Шелк и контрабанда
А вот еще одно преступление. Что такое Великий шелковый путь, знают все: это караванная дорога, которая связывала Восточную и Центральную Азию со Средиземноморьем и по которому караванами доставлялись в Европу разные товары, - прежде всего шелк.
В течение многих столетий по Великому шелковому пути привозили в Европу и шелк-сырец, и нитки, и готовую ткань. Технология изготовления шелка держалась в Китае под строжайшим секретом, а вывоз гренов тутового шелкопряда (яиц бабочки, из которых выводят гусениц) был запрещен под страхом смертной казни. Но в 553-554 годах по поручению византийского императора Юстиниана грены были тайно вывезены из Центральной Азии. Монахи-несторианцы (не то персы, не то ассирийцы) контрабандой пронесли грены через все кордоны, спрятав их внутри бамбуковых палок, которые служили им посохами.
После этого византийцы создали собственную индустрию шелкопрядения, которое было государственной монополией. Но достичь китайского уровня им так и не удалось, и китайский шелк вплоть до Средних веков оставался более качественным, чем европейский.
Рабский хлопок
Хлопку в книге Кассии Сен-Клер отведено больше всего страниц. И не только потому, что в течение уже нескольких столетий хлопковая ткань остается самой распространенной натуральной тканью в мире, а джинсы из денима (плотной хлопковой ткани) самым популярным видом одежды. С хлопком связано множество историй - в том числе, таких, которыми американцы вряд ли могут гордиться.
Почему именно американцы? Потому что хлопок-сырец здесь выращивали, обрабатывали и собирали невольники, и это стало одним из необходимых условий экономического процветания Соединенных Штатов. Рабство оказалось подарком для плантаторов Юга. Для свободных переселенцев труд был слишком тяжелым, для местного населения - тоже, а тут европейцы стали осваивать Африку, что позволило получить огромное количество работников, которые трудились почти за бесплатно. Рабы находились фактически в полной власти своих хозяев, жили в очень тяжелых условиях, редко бежали (куда? родина была слишком далеко).
Эксплуатация рабского труда на плантациях хлопка и сахарного тростника была основой экономики южных штатов и заставляла значительную часть населения Юга сопротивляться отмене института рабства. То есть, в сущности, именно хлопок привел к гражданской войне в США.
В чем ошиблись марксисты
Идеологические заблуждения - не преступление. Вот ограбление - конечно. Противоречит ли одно другому? Судите сами.
Основоположники "научного коммунизма" много писали о началах промышленной революции, которая создала основы для формирования капиталистического строя. При этом то, что обычно называют промышленной революцией, - вытеснение мелкого кустарного производства, основанного на ручном труде, крупным машинным - Карл Маркс считал чуть ли не второстепенным фактором. А главную роль в промышленной революции, которая началась в Англии, отводил ограблению колоний. То есть, согласно этой интерпретации, британцы вывозили в метрополию из зарубежных колоний товары и капитал с помощью собственного торгового флота и компаний, покупавших у правительства монопольное право на торговлю внутри страны и за ее пределами, - и все это позволило накопить капитал на промышленный переворот, который вывел Англию в мировые экономические лидеры.
Но тогда непонятно: почему такая же ситуация не привела к ускорению промышленного развития в других колониальных державах: Испании, Португалии?.. Автор книги "Мир тканей" (как, впрочем, и очень многие до нее), признавая, что ограбление колоний, конечно, было, уверена в том, что главной движущей силой промышленной революции, которая началась в Великобритании, стали шерсть и сукно, а успех этой революции обеспечили несколько технологических инноваций.
Вплоть до начала XVIII века шерсть изготовляли в Англии индивидуальные ремесленники - как правило, на дому. Позже началось разделение труда, появились "специализированные" шерстобиты, чесальщики, прядильщики, ткачи... Но это еще не было революцией. Настоящий переворот начался с изобретением в 1733 году летучего челнока, который позволил, в свою очередь, построить большие прядильные машины. Их стали приводить в движение водяные мельницы. С тех пор механизация производства тканей пошла семимильными шагами.
А в начале 1784 года Эдмунт Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом. Он увеличил производительность труда в 40 раз! По значению это изобретение может сравниться даже с паровой машиной Уатта.
Картрайт, кстати, был весьма примечательной личностью. Пастор, писатель, поэт, агроном, изобретатель, он был человеком самых разных талантов. Но предпринимательского таланта у него не оказалось. За механический ткацкий станок он по ходатайству фабрикантов получил от британского парламента огромную премию и открыл собственную фабрику, но обанкротился и разорился вчистую. И ему пришлось продать свой знаменитый патент.
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