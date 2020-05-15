 Криминальный мир тканей: от убийства до контрабанды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.05.2020

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Культура и стиль жизни

Криминальный мир тканей: от убийства до контрабанды

Многие из увлекательных историй, связанных с тканями, оказываются на поверку своеобразными иллюстрациями к статьям уголовного кодекса. Вот некоторые из них.

Образцы шелковых тканей

"Золотая нить", - так называется в оригинале книга американской публицистки Кассии Сен-Клер, которая недавно вышла на немецком языке под названием "Мир тканей". Автор бестселлера "Тайная жизнь цвета", опубликованного и в России, увлекательно рассказывает в своей новой книге об истории тканей и связанных с ней легендах. О том, какое важное место уже с древних времен занимали в человеческих представлениях пряжа, ткань, волокно, говорит, например, тот факт, что у древних греков и римлян среди множества богов были также Мойры или Парки - богини судьбы, одна из которых пряла нить жизни (отсюда, кстати, выражение "оборвалась нить жизни").

Что поразительно: многие истории, связанные с тканью, являются своеобразными иллюстрациями к ... статьям уголовного кодекса. Какие только преступления тут не совершались! Своеобразной соучастницей в убийстве стала, например, гомеровская Пенелопа.

Пенелопа и женихи. Иллюстрация к Одиссее Гомера

Пенелопа и женихи. Иллюстрация к "Одиссее" Гомера

Хотя ее Одиссей давно пропал и в доме собралось больше сотни женихов, претендующих на руку красавицы-вдовы, Пенелопа не спешила. Она пообещала выйти замуж, когда сошьет саван для больного свекра. Днем шила, а ночью тайком распускала то, что сшила днем. В общем, тянула время. В конце концов Одиссей вернулся и перебил, в общем-то, ни в чем не повинных женихов.

Шелк и контрабанда

А вот еще одно преступление. Что такое Великий шелковый путь, знают все: это караванная дорога, которая связывала Восточную и Центральную Азию со Средиземноморьем и по которому караванами доставлялись в Европу разные товары, - прежде всего шелк.

В течение многих столетий по Великому шелковому пути привозили в Европу и шелк-сырец, и нитки, и готовую ткань. Технология изготовления шелка держалась в Китае под строжайшим секретом, а вывоз гренов тутового шелкопряда (яиц бабочки, из которых выводят гусениц) был запрещен под страхом смертной казни. Но в 553-554 годах по поручению византийского императора Юстиниана грены были тайно вывезены из Центральной Азии. Монахи-несторианцы (не то персы, не то ассирийцы) контрабандой пронесли грены через все кордоны, спрятав их внутри бамбуковых палок, которые служили им посохами.

Купец Великого шелкового пути. Статуэтка VII-X вв.

Купец Великого шелкового пути. Статуэтка VII-X вв.

После этого византийцы создали собственную индустрию шелкопрядения, которое было государственной монополией. Но достичь китайского уровня им так и не удалось, и китайский шелк вплоть до Средних веков оставался более качественным, чем европейский.

Рабский хлопок

Хлопку в книге Кассии Сен-Клер отведено больше всего страниц. И не только потому, что в течение уже нескольких столетий хлопковая ткань остается самой распространенной натуральной тканью в мире, а джинсы из денима (плотной хлопковой ткани) самым популярным видом одежды. С хлопком связано множество историй - в том числе, таких, которыми американцы вряд ли могут гордиться.

Почему именно американцы? Потому что хлопок-сырец здесь выращивали, обрабатывали и собирали невольники, и это стало одним из необходимых условий экономического процветания Соединенных Штатов. Рабство оказалось подарком для плантаторов Юга. Для свободных переселенцев труд был слишком тяжелым, для местного населения - тоже, а тут европейцы стали осваивать Африку, что позволило получить огромное количество работников, которые трудились почти за бесплатно. Рабы находились фактически в полной власти своих хозяев, жили в очень тяжелых условиях, редко бежали (куда? родина была слишком далеко).

Невольники обрабатывают хлопок. Рисунок 1869 г.

Невольники обрабатывают хлопок. Рисунок 1869 г.

Эксплуатация рабского труда на плантациях хлопка и сахарного тростника была основой экономики южных штатов и заставляла значительную часть населения Юга сопротивляться отмене института рабства. То есть, в сущности, именно хлопок привел к гражданской войне в США.

В чем ошиблись марксисты

Идеологические заблуждения - не преступление. Вот ограбление - конечно. Противоречит ли одно другому? Судите сами.

Основоположники "научного коммунизма" много писали о началах промышленной революции, которая создала основы для формирования капиталистического строя. При этом то, что обычно называют промышленной революцией, - вытеснение мелкого кустарного производства, основанного на ручном труде, крупным машинным - Карл Маркс считал чуть ли не второстепенным фактором. А главную роль в промышленной революции, которая началась в Англии, отводил ограблению колоний. То есть, согласно этой интерпретации, британцы вывозили в метрополию из зарубежных колоний товары и капитал с помощью собственного торгового флота и компаний, покупавших у правительства монопольное право на торговлю внутри страны и за ее пределами, - и все это позволило накопить капитал на промышленный переворот, который вывел Англию в мировые экономические лидеры.

Но тогда непонятно: почему такая же ситуация не привела к ускорению промышленного развития в других колониальных державах: Испании, Португалии?.. Автор книги "Мир тканей" (как, впрочем, и очень многие до нее), признавая, что ограбление колоний, конечно, было, уверена в том, что главной движущей силой промышленной революции, которая началась в Великобритании, стали шерсть и сукно, а успех этой революции обеспечили несколько технологических инноваций.

Вплоть до начала XVIII века шерсть изготовляли в Англии индивидуальные ремесленники - как правило, на дому. Позже началось разделение труда, появились "специализированные" шерстобиты, чесальщики, прядильщики, ткачи... Но это еще не было революцией. Настоящий переворот начался с изобретением в 1733 году летучего челнока, который позволил, в свою очередь, построить большие прядильные машины. Их стали приводить в движение водяные мельницы. С тех пор механизация производства тканей пошла семимильными шагами.

Ткацкие станки Картрайта на фабрике. 1835 г.

Ткацкие станки Картрайта на фабрике. 1835 г.

А в начале 1784 года Эдмунт Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом. Он увеличил производительность труда в 40 раз! По значению это изобретение может сравниться даже с паровой машиной Уатта.

Картрайт, кстати, был весьма примечательной личностью. Пастор, писатель, поэт, агроном, изобретатель, он был человеком самых разных талантов. Но предпринимательского таланта у него не оказалось. За механический ткацкий станок он по ходатайству фабрикантов получил от британского парламента огромную премию и открыл собственную фабрику, но обанкротился и разорился вчистую. И ему пришлось продать свой знаменитый патент.

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    Автор: Элла Володина


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