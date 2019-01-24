 Кризис в Венесуэле: чем Путин может помочь Мадуро? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.01.2019

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Мир

Кризис в Венесуэле: чем Путин может помочь Мадуро?

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ.

Николас Мадуро звонит в Москву - карикатура Сергея Елкина

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  • Столкновения демонстрантов с полицией в Каракасе 20 апреля 2017 г.

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    "Долой диктатуру!"

    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

  • Участник демонстрации в клубах слезоточивого газа

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Плохая видимость

    Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

  • Двое демонстрантов укрываются в канализации

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Убежище в канализации

    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

  • Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Оружие для 500 тысяч человек

    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

  • Булочная в Каракасе, разгромленная в ходе акции протеста 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Пустые полки в магазинах

    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Мадуро: Демонстранты - это террористы

    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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