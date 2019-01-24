Кризис в Венесуэле: чем Путин может помочь Мадуро?

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ.
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