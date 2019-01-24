Кризис в Венесуэле: чем Путин может помочь Мадуро?

Венесуэла на грани гражданской войны

Плохая видимость

Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.