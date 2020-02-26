Кремль создал центр для продвижения поправок в конституцию

Структура во главе с чиновником, курировавшим в администрации президента РФ работу с "Яндексом", проводит встречи по подготовке к голосованию о поправках в конституцию.
Власти России создали структуру для продвижения поправок в конституцию и повышения явки на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом сообщает портал журналистских расследований "Проект" в среду, 26 февраля, со ссылкой на три источника, знакомых с новой организацией. По их информации, она была создана Кремлем в ноябре 2019 года при участии "Сбербанка" и правительства Москвы и получила название "Центр управления рисками".
Центр, зарегистрированный как автономная некоммерческая организация (АНО) "Диалог", возглавил Алексей Гореславский, который ранее в администрации президента РФ курировал интернет, в том числе взаимодействие с "Яндексом". Теперь Гореславский проводит встречи с чиновниками и политтехнологами на тему подготовки к голосованию по поправкам в конституцию и выборам. Центр также занимается адресной политической рекламой, в том числе в соцсетях, для которой используются технологии, определяющие данные пользователей.
Офис недалеко от штаб-квартиры "Яндекса"
Изначально гендиректором АНО "Диалог" был назначен вице-президент "Сбербанка" Андрей Заварзин, говорится далее в сообщении "Проекта". Офис центра находится на территории бизнес-центра "Красная Роза" на улице Фрунзе - там же, где и штаб-квартира компании "Яндекс". В то же время глава "Диалога" Гореславский и "Яндекс" утверждают, что компания в работе центра не участвует, отмечает "Проект".
В ноябре 2019 года о создании АНО "Диалог" в Москве писал "Коммерсант", называя организацию центром мониторинга и аналитики обратной связи с жителями. При этом соответствующее распоряжение мэра Москвы некоторое время спустя после публикации на сайте мэрии стало недоступно.
Голосование по поправкам в конституцию пройдет 22 апреля
Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 15 января поправки в Конституцию РФ могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений конституции.
Для этого, в частности, должно созываться Конституционное собрание. Но закон о его созыве в РФ до сих пор не принят, принцип его формирования в федеральном конституционном законе не определен. Голосование по поправкам в конституцию намечено на 22 апреля.
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