 Кремль создал центр для продвижения поправок в конституцию | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2020

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Россия

Кремль создал центр для продвижения поправок в конституцию

Структура во главе с чиновником, курировавшим в администрации президента РФ работу с "Яндексом", проводит встречи по подготовке к голосованию о поправках в конституцию.

Красная площадь

Власти России создали структуру для продвижения поправок в конституцию и повышения явки на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом сообщает портал журналистских расследований "Проект" в среду, 26 февраля, со ссылкой на три источника, знакомых с новой организацией. По их информации, она была создана Кремлем в ноябре 2019 года при участии "Сбербанка" и правительства Москвы и получила название "Центр управления рисками".

Центр, зарегистрированный как автономная некоммерческая организация (АНО) "Диалог", возглавил Алексей Гореславский, который ранее в администрации президента РФ курировал интернет, в том числе взаимодействие с "Яндексом". Теперь Гореславский проводит встречи с чиновниками и политтехнологами на тему подготовки к голосованию по поправкам в конституцию и выборам. Центр также занимается адресной политической рекламой, в том числе в соцсетях, для которой используются технологии, определяющие данные пользователей.

Контекст

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Путину нравится обсуждение поправок в конституцию, но он не считает нужным объяснить их необходимость и смысл. Так создается видимость демократии и плюрализма, полагает Александр Плющев. (04.02.2020)

Офис недалеко от штаб-квартиры "Яндекса"

Изначально гендиректором АНО "Диалог" был назначен вице-президент "Сбербанка" Андрей Заварзин, говорится далее в сообщении "Проекта". Офис центра находится на территории бизнес-центра "Красная Роза" на улице Фрунзе - там же, где и штаб-квартира компании "Яндекс". В то же время глава "Диалога" Гореславский и "Яндекс" утверждают, что компания в работе центра не участвует, отмечает "Проект".

В ноябре 2019 года о создании АНО "Диалог" в Москве писал "Коммерсант", называя организацию центром мониторинга и аналитики обратной связи с жителями. При этом соответствующее распоряжение мэра Москвы некоторое время спустя после публикации на сайте мэрии стало недоступно.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет 22 апреля

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 15 января поправки в Конституцию РФ могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений конституции.

Для этого, в частности, должно созываться Конституционное собрание. Но закон о его созыве в РФ до сих пор не принят, принцип его формирования в федеральном конституционном законе не определен. Голосование по поправкам в конституцию намечено на 22 апреля.

Смотритетакже:

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    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

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    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:49

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Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

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