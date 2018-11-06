 Кремль не надеется на улучшение отношений с США после выборов в Конгресс | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2018

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Россия

Кремль не надеется на улучшение отношений с США после выборов в Конгресс

После промежуточных выборов в США связи между Москвой и Вашингтоном не улучшатся и не ухудшатся, но Россия настроена на продолжение диалога, заявил Дмитрий Песков.

Красная площадь в Москве

В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с США после промежуточных выборов в Конгресс, прошедших 6 ноября. "Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается", - заявил журналистам в среду, 7 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контекст

В то же время власти РФ не ожидают и ухудшения двусторонних отношений после того, как республиканцы лишились большинства в Палате представителей. "Больше осложнить вряд ли получится, и так все идет достаточно сложно", - ответил Песков на вопрос одного из журналистов.

"Без диалога проблемы не решить"

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такие прогнозы не означают, что Москва не стремится к диалогу. "Перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют российско-американского общения: это проблемы стратегической стабильности, контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", - добавил Дмитрий Песков.

По предварительным результатам, на промежуточных выборах в Конгресс США демократы вернули себе большинство в Палате представителей, тогда как республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате. Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру демократов в Палате представителей Нэнси Пелози и поздравил ее с успехом.

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    Автор: Ирина Филатова


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