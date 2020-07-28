Место съемок фильма о Сталинградской битве станет жилым районом (фото)

Потсдам • В столице немецкой федеральной земли Бранденбург - Потсдаме приступили к реализации проекта по созданию нового района на северной окраине города, в котором будет жить, расти, учиться, работать и проводить досуг около десяти тысяч человек. Проект осуществляется на территории бывшего советского военного гарнизона в потсдамском районе Крампниц (Krampnitz).

После вывода в Россию располагавшихся здесь подразделений ГСВГ в 1992 году здания пустовали, что привлекало сюда фотографов и прочих любителей заброшенных мест, хотя официально вход был запрещен. В 2000 году на территории бывшего гарнизона проходили съемки художественного фильма американской компании Paramount Pictures "Враг у ворот" (англ. Enemy at the Gates), действие которого разворачивается во время Сталинградской битвы во Вторую мировую войну. Отметим, что в России этот фильм вызвал критику, в частности, со стороны ветеранов битвы.

История казарм и гарнизона в Крампнице

Первые здания казарм и другие военные сооружения были возведены в Крампнице в 1930-х годах для рейхсвера - башня, офицерские столовая и общежитие. Они будут сохранены, так как находятся под охраной в качестве примеров типичной военной архитектуры этого периода. Исторические и актуальные фотографии - смотрите в нашей галерее выше.

Для создания казармы рейхсвера в Потсдаме были предоставлены государственные земли, а также выкуплены участки почти двух десятков здешних фермеров, садоводов и рыбаков. После Второй мировой войны здесь разместился советский гарнизон - появилось много новых построек, в первую очередь для техники. Общая площадь территории составляет 140 гектаров.

Современный жилой район на севере Потсдама

Как отмечает агентство dpa, решение создать в Крампнице современный городской район было принято властями Потсдама в 2015 году. В прошлом году был утвержден генеральный план, предусматривающий возведение, в частности, семи детских садов, нескольких школ, спортивных площадок, торговых и офисных зданий, а также создание парков и инфраструктуры для современных систем общественного транспорта и индивидуальной мобильности.

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