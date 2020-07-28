 Место съемок фильма о Сталинградской битве станет жилым районом (фото) | Кадр дня | DW | 28.07.2020

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Кадр за кадром

Место съемок фильма о Сталинградской битве станет жилым районом (фото)

Российские подразделения покинули этот гарнизон в Потсдаме в 1992 году, после чего территория пустовала.

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "Уходим, оставаясь друзьями" - прощальное послание российских военнослужащих, покинувших этот гарнизон около Потсдама в 1992 году. Эта фотография сделана в 1996 году

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Одна из казарм рейхсвера в Крампнице, 1935 год

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Башня 1930-х годов в Крампнице

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Мозаика времен "третьего рейха" с удаленной свастикой на потолке в одном из офицерских зданий

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Съемочная площадка фильма "Враг у ворот" (англ. Enemy at the Gates) на территории бывшего гарнизона

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "На страже завоеваний социализма"

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Стена здания с наглядной агитацией времен СССР

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Въезд на территорию бывшего гарнизона

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Внутри одного из пустующих зданий

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Ангар для военной техники

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "Приятного аппетита" - надпись на столовой

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Бывший гарнизон в июле 2020 года

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Общая территория бывшего гарнизона - 140 гектаров

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    На осуществление проекта по созданию нового жилого района на севере Потсдама уйдет 10-15 лет

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "… курсом - к общей цели"

    Автор: Максим Нелюбин


  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "Уходим, оставаясь друзьями" - прощальное послание российских военнослужащих, покинувших этот гарнизон около Потсдама в 1992 году. Эта фотография сделана в 1996 году

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Одна из казарм рейхсвера в Крампнице, 1935 год

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Башня 1930-х годов в Крампнице

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Мозаика времен "третьего рейха" с удаленной свастикой на потолке в одном из офицерских зданий

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Съемочная площадка фильма "Враг у ворот" (англ. Enemy at the Gates) на территории бывшего гарнизона

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "На страже завоеваний социализма"

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Стена здания с наглядной агитацией времен СССР

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Въезд на территорию бывшего гарнизона

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Внутри одного из пустующих зданий

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Ангар для военной техники

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "Приятного аппетита" - надпись на столовой

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Бывший гарнизон в июле 2020 года

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    Общая территория бывшего гарнизона - 140 гектаров

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    На осуществление проекта по созданию нового жилого района на севере Потсдама уйдет 10-15 лет

  • Крампниц

    Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама

    "… курсом - к общей цели"

    Автор: Максим Нелюбин


Потсдам • В столице немецкой федеральной земли Бранденбург - Потсдаме приступили к реализации проекта по созданию нового района на северной окраине города, в котором будет жить, расти, учиться, работать и проводить досуг около десяти тысяч человек. Проект осуществляется на территории бывшего советского военного гарнизона в потсдамском районе Крампниц (Krampnitz).

После вывода в Россию располагавшихся здесь подразделений ГСВГ в 1992 году здания пустовали, что привлекало сюда фотографов и прочих любителей заброшенных мест, хотя официально вход был запрещен. В 2000 году на территории бывшего гарнизона проходили съемки художественного фильма американской компании Paramount Pictures "Враг у ворот" (англ. Enemy at the Gates), действие которого разворачивается во время Сталинградской битвы во Вторую мировую войну. Отметим, что в России этот фильм вызвал критику, в частности, со стороны ветеранов битвы.

История казарм и гарнизона в Крампнице

Первые здания казарм и другие военные сооружения были возведены в Крампнице в 1930-х годах для рейхсвера - башня, офицерские столовая и общежитие. Они будут сохранены, так как находятся под охраной в качестве примеров типичной военной архитектуры этого периода. Исторические и актуальные фотографии - смотрите в нашей галерее выше.

Для создания казармы рейхсвера в Потсдаме были предоставлены государственные земли, а также выкуплены участки почти двух десятков здешних фермеров, садоводов и рыбаков. После Второй мировой войны здесь разместился советский гарнизон - появилось много новых построек, в первую очередь для техники. Общая площадь территории составляет 140 гектаров.

Современный жилой район на севере Потсдама

Как отмечает агентство dpa, решение создать в Крампнице современный городской район было принято властями Потсдама в 2015 году. В прошлом году был утвержден генеральный план, предусматривающий возведение, в частности, семи детских садов, нескольких школ, спортивных площадок, торговых и офисных зданий, а также создание парков и инфраструктуры для современных систем общественного транспорта и индивидуальной мобильности. 

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  • Лестница в одном из зданий

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Осыпается штукатурка, отсыревшие обои клочьями свисают со стен, кое-где обрушилась крыша, расшатались лестничные перила. Ходить по территории городка (точнее - четырех военных городков, на которые делился "советский Вюнсдорф") небезопасно.

  • Дом офицеров

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  • Душевые в Вюнсдорфе

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    Кто-то собрал в этой комнате то, что нашел в казармах. Немного. Уходя из Вюнсдорфа, советские военнослужащие забрали все, что могли и считали нужным забрать с собой. Даже розетки, водопроводные краны и перегородки в туалете...

  • Театр в Вюнсдорфе

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Бывший театр - практически единственное место на территории гарнизона, куда редко, но все-таки пускали немцев, причем в особо торжественных случаях. Обычно вход даже жителям самого Вюнсдорфа был строжайше запрещен. В ГДР Вюнсдорф был, так сказать, государством в государстве. Не единственным, кстати.

  • Зрительный зал

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Зрительный (концертный) зал хорошо сохранился, даже занавес еще висит. Здесь, кстати, и кино показывали.

  • Эмблема Западной группы советских войск

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Над сценой - обрамленная знаменами эмблема Западной группы войск. Так советский воинский контингент стал называться в 1989 году, а до этого его называли Группой советских войск в Германии.

  • Наглядная пропаганда

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Наглядная пропаганда...

  • Аппаратная в Вюнсдорфе

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Ящики остались. Внутри - пусто. Еще один символ Вюнсдорфа.

    Автор: Даниэль Хайнрих, Ефим Шуман


Контекст

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Что останется от советских гарнизонов в бывшей ГДР

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"У братских могил нет заплаканных вдов". Советские военные мемориалы в Восточной Германии

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Ссылки в интернете

www.krampnitz.de

Сайт градостроительного проекта в Потсдаме

Аудио- и видеофайлы по теме

Музей в Вюнсдорфе - советское прошлое немецкого городка  

Вюнсдорфский бассейн - от солдат кайзера до советской армии  

Как в Потсдаме модернизировали квартал с советскими пятиэтажками  

Надписи на Рейхстаге 75 лет спустя  

Бывший дом офицеров в Вюнсдорфе выставлен на продажу  

В Берлине запустили пешеходный тур по бывшему кварталу КГБ  

Back in the USSR - секретный пункт управления советскими ВВС в ГДР  

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