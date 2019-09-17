КПП на карантине: как коронавирус разделяет людей в Донбассе

Жесткий карантин, призванный остановить распространение коронавируса, сильно ударил по украинцам, чьи дома или родные оказались по другую сторону линии разграничения в Донбассе. Репортаж DW.
Пункты пропуска в Донбассе, через которые еще на прошлой неделе линию разграничения ежедневно пересекали десятки тысяч людей, сегодня почти безлюдны. Согласно приказу командования украинских ВС попасть на удерживаемую сепаратистам или, наоборот, подконтрольную Киеву территорию могут лишь те лица, кто там зарегистрирован.
Для тысяч внутренних переселенцев и других украинцев, которые "прописаны" на одной стороне, но фактически проживают на другой, это нововведение стало настоящим шоком. Ведь теперь многие из них не смогут попасть к себе домой или проведать родных до окончания карантина 3 апреля, который, впрочем, может быть продлен.
Более того, "прописка" в паспорте - билет в один конец. "Пограничники предупреждают, что пропускают один раз, а обратно с 16 марта по 3 апреля, пока действуют ограничительные меры, больше не пустят", - объясняет сотрудник благотворительного фонда "Право на защиту" Владимир Олексенко. По его словам, обращений в организации, которые помогают пострадавшим от конфликта, в последние дни очень много: "Люди хотят узнать, пропустят их или нет". К тому же на пересечение линии разграничения времени осталось мало, ведь самопровозглашенная "ДНР" уже заявила о полном закрытии своих КПП с 00:00 21 марта.
Пенсионеры - в зоне риска
Значительная часть людей, которые в обычное время пересекают линию разграничения в Донбассе, - это пенсионеры, фактически проживающие в "ДНР" и "ЛНР", но при этом зарегистрированные как переселенцы на подконтрольной Киеву территории. Фиктивный статус внутренне перемещенных лиц необходим им для того, чтобы получать украинскую пенсию. А чтобы выплату не прекратили, они вынуждены периодически подтверждать свое "присутствие" на подконтрольной правительству территории, раз в 60 дней переходя линию разграничения.
16 марта Верховная рада отменила такую обязательную верификацию на время карантина. А вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что пенсии и социальные выплаты будут начисляться в полном объеме. Впрочем, вопрос, как пенсионерам в "ДНР" и "ЛНР" теперь получить свои деньги, остается нерешенным - ведь для этого им тоже нужно выезжать на подконтрольную Киеву территорию, что теперь невозможно.
Сотрудник фонда "Право на защиту" Владимир Олексенко указывает на то, что отмена верификации - лишь частичное решение проблемы пенсионеров, живущих на подконтрольной сепаратистам территории: "Пересечь линию разграничения, чтобы снять наличные, они теперь не смогут. Да, пенсионеры на той стороне получают какие-то выплаты, но они мизерные".
Проблемы - не только у пенсионеров
Попасть домой теперь не могут и люди, которые хотя и не "прописаны", но фактически проживают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а на момент неожиданного введения карантина оказались по другую сторону линии разграничения. Причем есть желающие не только выехать из "ЛНР" и "ДНР", но и попасть туда. Например, это студенты, которые учатся на подконтрольной Киеву территории, а живут в "ЛНР" и "ДНР" и хотели бы пересидеть карантин вместе со своими семьями. Сложности с пересечением линии разграничения возникают у тех из них, кто зарегистрирован в общежитиях украинских вузов, а вот прописки в самопровозглашенных республиках, где они проживают вместе с родителями, не имеют.
И хотя во вторник Государственная пограничная служба Украины сообщила, что при наличии "критически важных жизненных обстоятельств" командующий Объединенными силами может сделать исключение и в индивидуальном порядке разрешить пропуск, на практике такая возможность работает далеко не всегда.
На себе это почувствовал Александр, с которым нам удалось связаться по телефону. 27-летний компьютерщик живет в Донецке, куда переехал задолго до начала конфликта. Однако зарегистрирован он, как и раньше, на подконтрольной Киеву территории. Из Донецка Александр вместе с женой в прошлую субботу поехал в гости к друзьям - а уже в понедельник путь назад оказался закрыт, ведь донецкой регистрации у супругов нет. "На пункте пропуска мне сказали возвращаться по месту регистрации, но дом там уже давно не пригоден для жизни, - жалуется мужчина. - Мы остановились в отеле, но деньги уже закончились - даже не знаю, что теперь делать".
Жесткие ограничения требуют гибкого подхода
Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский согласен с тем, что ограничения на КПВВ необходимы. Очереди на пунктах пропуска, в которых к тому же стоят в основном пожилые люди, создают повышенную опасность распространения коронавируса. Тем не менее Лисянский считает неправильным то, что реальное место жительства не учитывается при принятии решения, пропускать людей через линию разграничения или нет. Ведь в Украине оно очень часто не совпадает с местом регистрации.
"Получить другую "прописку" в Украине - это почти то же, что купить новую квартиру, - объясняет он. - Было бы целесообразным пропускать человека хотя бы в одну сторону к месту его фактического проживания, чтобы он мог провести карантин там, где он живет".
Также Лисянский выступает за оказание медицинской помощи людям с неподконтрольной Киеву части Донбасса: "Человек должен получить доступ к медицинской помощи на подконтрольной территории, если он обращается за ней к пограничникам. Разумеется, он может обратиться и к нам - мы сделаем все, чтобы помочь".
Что же касается решения проблемы пенсионеров в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые не смогут снять средства со своих пенсионных карт, то Лисянский выхода тут не видит: "Пока там присутствуют незаконные вооруженные формирования, поставить банкоматы или привезти туда мобильные отделения украинских банков невозможно".
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