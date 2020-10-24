Космодром "Восточный"

Драма с обменом пленными. Приключения Гаранта. Безальтернативные выборы – "Заповедник", выпуск 88, 08.09.2019

Остросюжетный фильм о захвате заложников: Путин и кремлевские освобождают пленных взамен на выполнение некоторых условий. Например, забыть о Крыме. Сказка о том, как Гарант под прикрытием Золотова и Пескова общался с народом и покупал мороженое. Музыкальный номер об отсутствии выборов в России.