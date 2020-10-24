Космодром "Восточный"

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Остросюжетный фильм о захвате заложников: Путин и кремлевские освобождают пленных взамен на выполнение некоторых условий. Например, забыть о Крыме. Сказка о том, как Гарант под прикрытием Золотова и Пескова общался с народом и покупал мороженое. Музыкальный номер об отсутствии выборов в России.
На рынке Ближнего Востока Путин уводит покупателей ракет у Трампа. Путин недоумевает насчет последних данных Росстата. Современная “Кин-дза-дза”: каце исчезают с молниеносной скоростью, осталась лишь одна Гравицапа. Смотрите в 71 выпуске "Заповедника"!