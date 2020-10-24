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Космодром "Восточный"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Космодром "Восточный".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

AMUR REGION, RUSSIA. JUNE 5, 2015. The launching site at the Vostochny Cosmodrome. Igor Ageyenko/TASS |

Директор космодрома "Восточный" арестован на 2 месяца 24.10.2020

По версии следствия, Роман Бобков подстрекал к махинациям надзорного инспектора Минобороны РФ, чтобы отчитаться о готовности сооружений. Ущерб от этих действий оценивается в полмиллиарда рублей.
AMUR REGION, RUSSIA. JUNE 5, 2015. The launching site at the Vostochny Cosmodrome. Igor Ageyenko/TASS |

"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей на ревизию на "Восточном" 21.01.2020

"Роскосмос" решил разобраться, сколько необходимо вложить в космодром "Восточный", чтобы достроить объекты первой очереди. Стоимость этой оценки составляет 255 млн рублей.
ARKHANGELSK REGION, RUSSIA. JULY 2, 2006. Unmanned Molniya-M booster rocket carrying a Kosmos military satellite into orbit is to be launched from Plesetsk cosmodrome. Foto: ITAR-TASS / Alexander Babenko +++(c) dpa - Report+++

Россия в 2019 году не выполнила почти половину космических пусков 27.12.2019

По словам вице-премьера Борисова, среди успехов РФ в космической отрасли в 2019 году можно назвать только отсутствие аварийных ситуаций.

2683960 06/05/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

Подрядчик строительства "Восточного" приговорен к 11 годам заключения 03.12.2019

Главу компании-подрядчика космодрома "Восточный" Дмитрия Вишневского обвиняли в хищении почти 1 млрд рублей. Он признан виновным в растрате при выполнении строительных работ.
2683967 08/21/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

"Коммерсант" сообщил о двух новых делах о хищениях на "Восточном" 21.11.2019

СК в Амурской области расследует хищение средств в крупных размерах при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара".
2683961 06/05/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

Кремль признал многомиллиардные хищения при строительстве "Восточного" 11.11.2019

Каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома "Восточный", был украден, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Драма с обменом пленными. Приключения Гаранта. Безальтернативные выборы – "Заповедник", выпуск 88, 08.09.2019 08.09.2019

Остросюжетный фильм о захвате заложников: Путин и кремлевские освобождают пленных взамен на выполнение некоторых условий. Например, забыть о Крыме. Сказка о том, как Гарант под прикрытием Золотова и Пескова общался с народом и покупал мороженое. Музыкальный номер об отсутствии выборов в России.
2683961 06/05/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

Обвиняемый в крупной растрате на космодроме "Восточный" получил условный срок 26.06.2019

Виктора Гребнева обвиняли в растрате 407 млн рублей и преднамеренном банкротстве компании-субподрядчика строительства космодрома "Восточный". Он приговорен к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Покупаем ракеты с Эрдоганом. Росстат включает дурака. На дне космонавтики – "Заповедник", выпуск 71, 14.04.19 14.04.2019

На рынке Ближнего Востока Путин уводит покупателей ракет у Трампа. Путин недоумевает насчет последних данных Росстата. Современная “Кин-дза-дза”: каце исчезают с молниеносной скоростью, осталась лишь одна Гравицапа. Смотрите в 71 выпуске "Заповедника"!
2683961 06/05/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

Экс-глава "Дальспецстроя" найден застреленным в Москве 28.01.2019

Среди версий гибели экс-главы компании, строившей космодром "Восточный", рассматривается самоубийство.
27.12.2018, Russland: AMUR REGION, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: A Soyuz-2.1a rocket booster with a Fregat-M upper stage block lifts off from the Vostochny Cosmodrome to deliver Russia's Kanopus-V No 5 and No 6 remote sensing satellites and 26 other foreign spacecraft to orbit. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Ракета "Союз" вывела на орбиту российские и иностранные спутники 27.12.2018

Космические аппараты будут использоваться для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Ракета запущена с космодрома "Восточный".
2683961 06/05/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

Из-за нарушений при строительстве космодрома "Восточный" возбуждено более 140 дел 20.11.2018

За последние четыре года Генпрокуратура выявила 17 тысяч нарушений, связанных со строительством космодрома "Восточный".
ARCHIV 2015 *** 2683964 08/21/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti (c) picture-alliance/dpa/RIA Novosti/S. Mamontov

Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты 10.09.2018

Пустоты под стартовым комплексом для ракет-носителей "Союз-2" появились из-за ошибок строителей, рассказал ТАСС источник на космодроме. Ремонтные работу уже идут.
28.11.2017+++ The Souyz-2 spacecraft with Meteor-M satellite and 18 additional small satellites launches from Russia's new Vostochny cosmodrome, near the town of Tsiolkovsky in Amur region, Russia November 28, 2017. REUTERS/Shamil Zhumatov

Запуск двух ракет с Восточного могут отложить из-за импортозамещения 08.05.2018

Ракеты-носители "Союз 2.1а" и "Союз 2.1б" могут быть запущены не в конце 2018 года, как планировалось, а позже, сообщил источник "Интерфакса" на космодроме Восточный.
FILE - The construction site of the Vostochny space center in the Amur Region, pictured 16 March 2015. Sergey Mamontov/RIA Novosti (zu dpa Tor ins All: Putin will Jahrhundertprojekt Wostotschny 2016 eröffnen vom 01.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вынесен приговор за хищения на российском космодроме "Восточный" 26.02.2018

Крупные сроки заключения получили участники коррупционных схем при строительстве космодрома "Восточный". Воинских званий их не лишили.

28.04.2016 *** A Russian Soyuz 2.1a rocket carrying Lomonosov, Aist-2D and SamSat-218 satellites lifts off from the launch pad at the new Vostochny cosmodrome outside the city of Uglegorsk, about 200 kms from the city of Blagoveshchensk in the far eastern Amur region on April 28, 2016. / AFP / POOL / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev

С космодрома "Восточный" произвели третий запуск 01.02.2018

Ракета стартовала, все три ступени благополучно и по плану отделились. Роскосмос стремится реабилитироваться за неудачный второй запуск, провалившийся из-за невнимательности в расчетах.

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