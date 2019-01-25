Коррупционер поневоле: кого в РФ могут освободить от наказания за взятки

Российский Минюст предложил не наказывать чиновников, берущих взятки "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Сергей Елкин о том, что это могут быть за обстоятельства.
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