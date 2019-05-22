Коррозия трубы: будет ли хлор разъедать нефтепровод "Дружба"

В нефтепровод "Дружба" попало огромное количество хлорсодержащих соединений. Загрязненная ими нефть, а это несколько миллионов тонн, уже целый месяц забивает тысячи километров труб на территории ряда стран, особенно Беларуси, Украины, Польши и России, ее заливали в танкеры, откачивают в резервуары, увозят в цистернах. И всюду коррозийно-опасная хлорорганика соприкасается со сталью.

Насколько велика угроза для имеющейся инфраструктуры и техники? Будет ли теперь ржавчина усиленно разъедать крупнейшую транспортную систему для экспорта российской нефти, по которой снабжается, в частности, Германия? За разъяснениями DW обратилась к Ральфу Беслеру (Ralph Bäßler), специалисту по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов (BAM), входящего в структуры министерства экономики и энергетики ФРГ.

Дихлорэтан не должен соприкасаться с водой

В ходе интервью речь не шла и не могла идти об оценке возможных повреждений на конкретных объектах "Дружбы": собеседник DW не располагает соответствующей информацией. Ей, скорее всего, в полном объеме не владеют пока даже сами операторы трубопроводов. Поэтому разговор касался тех потенциальных угроз, которые представляет для стальных изделий хлорорганика, в частности - дихлорэтан. Именно это вещество, по сообщениям российских СМИ, и попало в нефтепровод.

Соляная кислота - одно из опасных и ядовитых химических веществ. Ее соли называются хлоридами

Главная опасность, пояснил Ральф Беслер, возникает тогда, когда дихлорэтан соприкасается с водой. Он начинает разлагаться и выделять хлориды, которые и вызывают коррозию. "Начинается классическое выкрашивание металла - разрушение его поверхности", - пояснил эксперт. Вода в нефти всегда присутствует, поэтому в тех партиях, где ее особенно много, накапливаются хлориды.

По сути дела речь идет о соляной кислоте. Она стимулирует процесс коррозии, которому и так подвергается любая "обычная" сталь. Однако повышенную опасность хлорорганика представляет для легированной стали, например, для никель-хром-молибденовых сплавов. Легированная стать широко используется в оборудовании нефтеперерабатывающих заводов.

При росте температуры увеличивается коррозийная активность

На вопрос, какую роль играет при этом температура, Ральф Беслер ответил, что ее повышение ведет к усилению коррозийной атаки. Так что на тех участках трубопровода, которые проложены под землей, где температура вряд ли превышает 10 градусов по Цельсию, определенная концентрация хлоридов является "относительно безвредной", считает эксперт. Куда более высокой опасности подвергается надземный трубопровод, особенно под воздействием летнего солнца.

Отдельные участки трубопровода "Дружба" проложены над землей и подвержены воздействию солнца

Критическая ситуация возникает тогда, когда нефть с высокой концентрацией хлорорганики попадает на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), где температура некоторых процессов существенно превышает 100 градусов. Но самую большую опасность c точки зрения коррозии, подчеркнул эксперт, представляет сжигание той нефти, в которую попала хлорорганика.

Или, соответственно, сжигание изготовленных из нее нефтепродуктов. Ральф Беслер, по его словам, твердо исходит из того, что НПЗ при производстве бензина или, к примеру, предназначенного для отопления домов мазута строго следят за тем, чтобы в них не оказались хлориды, хотя это и связано с дополнительными издержками. Но если производственные процессы и контроль качества вдруг дадут сбой и, теоретически, в бензобак автомобиля попадет топливо с хлором, то "мотор сломается", признал эксперт.

Для грязной нефти нужны резервуары со специальным покрытием

На вопрос, как на состоянии трубопровода может сказаться то, что загрязненная хлоридами нефть неделями стоит без движения, собеседник DW отметил, что постоянный проток для внутренних стенок трубы, конечно же, лучше, чем стоячая нефть. Ведь возрастает опасность, что на тех участках, где в ней особенно много воды, коррозия пойдет ускоренными темпами. Тем более, если речь идет об участках надземного трубопровода, нагревающихся под солнцем. Причем нагревается в основном верхняя часть трубы, куда вода при тяжелой нефти как раз и поднимается.

Подытоживая сказанное, собеседник DW отметил, что месяц простоя трубопровода, заполненного загрязненной хлоридами нефтью, еще нельзя назвать критическим сроком. Процесс разрушения внутренних стенок обычных стальных труб немного ускорится, но не больше. Куда опасней, повторил он, попадание хлоридов в оборудование НПЗ, работающее с высокой температурой.

"Стоит только начаться ускоренному выкрашиванию металла, и оно уже не остановится, даже если вновь начнет поступать нефть стандартного качества", - подчеркнул эксперт. Что же касается выкачивания загрязненной нефти из трубопровода в резервуары, то им следовало бы иметь специальное покрытие, защищающее их от дихлорэтана, если, по словам собеседника, именно он является основной проблемой.

"Насколько я знаю, обычные резервуары для нефти такого покрытия не имеют, его скорее применяют на химических предприятиях", - указал в беседе с DW специалист по коррозии германского Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов Ральф Беслер.

Из его слов можно сделать вывод, что вытеснение, выкачивание загрязненной нефти из трубопровода "Дружба", которым сейчас, судя по сообщениям СМИ, усиленно занимаются российская, белорусская и украинская стороны, будет способствовать восстановлению экспорта нефти, но не снизит коррозионную опасность. Только повышенному риску будет подвергаться уже не столько сам нефтепровод, сколько задействованные в его очистке резервуары, танкеры, железнодорожные цистерны. Тем более, что стенки у них намного тоньше, чем у труб. И от воздействия летнего солнца они не защищены.

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