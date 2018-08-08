Корреспондент DW в Минске Быковский задержан

В ходе обыска на квартире у журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского следователи изъяли компьютеры и другую технику, сообщила DW супруга репортера, член совета движения "За свободу".
Минский корреспондент русской редакции Deutsche Welle (DW) Павлюк Быковский, квартира которого в среду, 8 августа, была обыскана представителями Следственного комитета (СК) Беларуси, переведен в статус подозреваемого. Об этом сообщила DW его супруга Ольга, член совета движения "За свободу", объединяющего белорусские демократические силы. В пресс-службе СК заявили, что Павлюк Быковский задержан.
"Пришли примерно в 08:25-08:30 (время совпадает с московским. - Ред.). Обыск проходил в присутствии понятых", - рассказала Ольга Быковская. "Изъяли всю технику, которую нашли, все компьютеры, планшеты, телефоны, флешки, внешние переносные диски и банковские карточки", - подчеркнула она.
По ее словам, войдя в квартиру, следователи потребовали у всех выключить телефоны. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждали, что проводят обыск по указанному адресу, а не лично у Павлюка Быковского.
"Скорее всего, задача была изъять ту технику, которая есть в квартире", - выразила уверенность правозащитница.
Быковский находится в статусе подозреваемого
По словам Ольги Быковской, после обыска корреспондента DW забрали в Следственный комитет. "Сначала, когда его задерживали, следователь сказал", что Быковский "поедет в статусе свидетеля", подчеркнула она. Позднее его перевели в статус подозреваемого, указала правозащитница.
По предварительной информации, Павлюк Быковский задержан на трое суток.
Как отметила супруга корреспондента, правоохранительные органы увязали обыск с расследованием дела о незаконном доступе журналистов к платной информации государственного агентства "Белта".
Семерых сотрудников белорусских СМИ, в частности портала tut.by и агентства БелаПАН, обвиняют в "несанкционированном доступе к компьютерной информации". Им вменяют в вину, что они якобы пользовались доступом к платной новостной ленте "Белта", не имея оформленной по всем правилам подписки.
Дело против независимой журналистики
"Это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси", убеждена Ольга Быковская. По ее словам, ее супруг не пользовался материалами платной подписки. "Насколько я знаю, Павел Быковский не интересуется платной подпиской "Белты" и получает необходимую ему информацию в открытом доступе", - подчеркнула она. Правозащитница подчеркнула, что в ближайшее время намерена связаться с адвокатом.
Во вторник, 7 августа, обыски прошли в редакциях новостного портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта". В тот же день Павлюк Быковский в качестве медиаэксперта комментировал эти обыски в эфире Еврорадио.
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