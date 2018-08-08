Корреспондент DW в Минске Быковский задержан

Минский корреспондент русской редакции Deutsche Welle (DW) Павлюк Быковский, квартира которого в среду, 8 августа, была обыскана представителями Следственного комитета (СК) Беларуси, переведен в статус подозреваемого. Об этом сообщила DW его супруга Ольга, член совета движения "За свободу", объединяющего белорусские демократические силы. В пресс-службе СК заявили, что Павлюк Быковский задержан.

"Пришли примерно в 08:25-08:30 (время совпадает с московским. - Ред.). Обыск проходил в присутствии понятых", - рассказала Ольга Быковская. "Изъяли всю технику, которую нашли, все компьютеры, планшеты, телефоны, флешки, внешние переносные диски и банковские карточки", - подчеркнула она.

По ее словам, войдя в квартиру, следователи потребовали у всех выключить телефоны. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждали, что проводят обыск по указанному адресу, а не лично у Павлюка Быковского.

"Скорее всего, задача была изъять ту технику, которая есть в квартире", - выразила уверенность правозащитница.

Быковский находится в статусе подозреваемого

По словам Ольги Быковской, после обыска корреспондента DW забрали в Следственный комитет. "Сначала, когда его задерживали, следователь сказал", что Быковский "поедет в статусе свидетеля", подчеркнула она. Позднее его перевели в статус подозреваемого, указала правозащитница.

По предварительной информации, Павлюк Быковский задержан на трое суток.

Как отметила супруга корреспондента, правоохранительные органы увязали обыск с расследованием дела о незаконном доступе журналистов к платной информации государственного агентства "Белта".

Семерых сотрудников белорусских СМИ, в частности портала tut.by и агентства БелаПАН, обвиняют в "несанкционированном доступе к компьютерной информации". Им вменяют в вину, что они якобы пользовались доступом к платной новостной ленте "Белта", не имея оформленной по всем правилам подписки.

Дело против независимой журналистики

"Это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси", убеждена Ольга Быковская. По ее словам, ее супруг не пользовался материалами платной подписки. "Насколько я знаю, Павел Быковский не интересуется платной подпиской "Белты" и получает необходимую ему информацию в открытом доступе", - подчеркнула она. Правозащитница подчеркнула, что в ближайшее время намерена связаться с адвокатом.

Во вторник, 7 августа, обыски прошли в редакциях новостного портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта". В тот же день Павлюк Быковский в качестве медиаэксперта комментировал эти обыски в эфире Еврорадио.

Смотрите также:

Взгляд на Беларусь со стороны Академик Анатолий Михайлов (Литва) Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

Взгляд на Беларусь со стороны Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша) Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

Взгляд на Беларусь со стороны Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша) Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

Взгляд на Беларусь со стороны Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия) То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

Взгляд на Беларусь со стороны Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша) Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

Взгляд на Беларусь со стороны Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва) Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

Взгляд на Беларусь со стороны Бизнесмен Павел Маринич (Литва) Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить. Автор: Галина Петровская

