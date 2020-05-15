Коронавирус усложнил прием поздних переселенцев в Германии

В последнее время в адрес DW участились обращения от наших пользователей из стран постсоветского пространства, ожидающих рассмотрения ходатайств о приеме их в Германии в качестве поздних переселенцев. Люди просят нас, журналистов, выяснить, почему им так долго приходится ждать рассмотрения дел. Ниже мы приводим два примера обращений, поступающих в наш адрес.

"Я подал заявление в конце 2018 года, через четыре месяца получил письменное уведомление о том, что моему делу присвоен соответствующий номер, который я должен указывать при отправке дополнительных документов или запросов от ведомства. В сентябре 2019 года я отправил сертификат Гете-института, подтверждающий знания немецкого языка на уровне B1. С тех пор жду, а в ответ - тишина", - сообщил редакции 32-летний Андрей М. из Казахстана, жена которого ожидает второго ребенка. Молодая семья хотела бы больше ясности по срокам рассмотрения ходатайства.

У другой семьи, на этот раз - из Москвы, ситуация еще более сложная. Год назад, получив подтверждение о приеме их ходатайства на присвоение статуса поздних переселенцев, супружеская пара с ребенком была по другим обстоятельствам вынуждена продать свою квартиру и теперь снимает жилье в ожидании положительного решения. "Мы живем в подвешенном состоянии и очень переживаем, почему наше заявление так долго рассматривается. В интернет-форумах, на которых люди обмениваются информацией, очень разные данные: одни ждут месяцами, другие - годами. Отчего это зависит и как долго нам еще ждать?" - интересуется 25-летняя мать трехлетнего ребенка.

Прибытие поздних переселенцев в Германию (фото из архива)

DW обратилась в Федеральное административное ведомство (Bundesverwaltungsamt) с просьбой ответить на вопросы. Сегодня мы публикуем интервью с ответственным сотрудником ведомства, руководителем референтной группы "Немецкое гражданство и переселенцы" Вольфгангом Земсдорфом (Wolfgang Sehmsdorf). Возможно, эти ответы кому-то помогут. Или, что тоже немаловажно, об имеющихся сложностях узнают те чиновники, которые могут оказать поддержку, но, возможно, пока не знают о проблеме.

DW: Господин Земсдорф, сколько поздних переселенцев приняла Германия в прошлом году?

Вольфганг Земсдорф: В 2019 году в Германию прибыло 7149 переселенцев из республик бывшего СССР, в первом квартале нынешнего года их число составило 1094 человек. Мы постоянно обновляем эти данные на нашем сайте. В этом смысле у нынешних претендентов на статус поздних переселенцев более ясная картина о положении дел, чем у миллионов этнических немцев, стремившихся в Германию в 1990-х годах.

- Каковы главные условия и критерии приема переселенцев? И какую роль при этом играют знания немецкого языка?

- Кандидаты на статус поздних переселенцев должны быть рождены до 1 января 1993 года. Это требование заложено в самой формулировке статуса "поздние переселенцы". Они должны проживать в местах традиционных поселений этнических немцев на территории бывшего СССР и иметь документальное доказательство своего немецкого происхождения. Одним из решающих критериев является владение немецким языком на уровне признанного сертификата B1 - умение вести простую беседу, писать, читать и понимать на слух немецкую речь. Такой сертификат можно получить, закончив платные курсы в филиалах Гете-института в странах СНГ. Этого сертификата достаточно для положительного решения о приеме в Германии, если, конечно, заявители, выполняют и все остальные требования, необходимые для переезда на ПМЖ. Кроме того, те, кто не может по разным причинам получить такой сертификат, могут пройти бесплатную проверку знаний немецкого языка в дипломатических представительствах на местах, куда мы систематически направляем своих экзаменаторов.

- Как долго длится рассмотрение ходатайств о приеме в Германии? Изменились ли сроки ожидания из-за коронавирусной пандемии?

- Проверка и обработка пакета документов о приеме в Германии может длиться от полугода до нескольких лет. Сроки рассмотрения дел зависят от многих факторов, главный из которых - эффективность сотрудничества с нами заявителей, то есть, как быстро они реагируют на наши запросы прислать необходимые документы или справки, а также ответы на дополнительные вопросы. К сожалению, сейчас из-за коронавирусной пандемии Федеральное административное ведомство не может посылать экзаменаторов в дипломатические представительства за рубежом для проверки уровня знаний немецкого языка. Это обстоятельство, как вы понимаете, может растянуть сроки рассмотрения ходатайств многих этнических немцев. Именно поэтому мы вынуждены просить заявителей набраться терпения и ждать, не впадая в панику. Те, у кого уже есть разрешение на въезд в Германию для ПМЖ, могут зарегистрироваться в приемном лагере Фридланд, который и сейчас работает в обычном режиме. Однако из-за ограничений деятельности немецких дипломатических миссий за рубежом и по причине закрытия границ между странами сроки ожидания растягиваются. Но мы на эту ситуацию, к сожалению, никак повлиять не можем.

Лагерь приема Фридланд (фото из архива)

Однако сроки действия решений о въезде в Германию автоматически будут продлеваться в соответствии с тем, как долго будут действовать запреты на въезд в страну из-за пандемии. Могу вас уверить, что сотрудники Федерального административного ведомства и в дни пандемии продолжает обработку заявлений о приеме: одна часть работает в нашем бюро, другая - дома. Во время пандемии в нашем ведомстве не осуществляется прием граждан. В случае неотложных причин ходатайствующие о приеме в Германии могут прислать свои сообщения по электронной почте на адрес spaetaussiedler@bva.bund.de

- Что касается неотложных причин, то в вашей практике существует и ускоренная обработка заявлений о приеме - в так называемых "сложный случаях" (Härtefälle). Когда именно вы прибегаете к этой процедуре?

- Да, такая практика существует. Она касается людей, которые по веским причинам не могут дожидаться решения о приеме, находясь на родине. Согласно первому абзацу 27-го параграфа закона "Об изгнанных и беженцах" (BVFG) для таких людей делается исключение по срокам обработки ходатайств о приеме. Заявители должны при этом указать причину необходимости ускорения процесса обработки их документов. Решение об ускоренной обработке и выдаче разрешения на ПМЖ выдается в случаях тяжелых заболеваний заявителей или членов их семей, которые могут вызвать смерть. И еще один важный момент. Этнические немцы, подавшие заявления о приеме в Германии в качестве поздних переселенцев, не могут въехать на ПМЖ по туристической визе. Они получают специальную визу. Нарушение визового законодательства может повлечь депортацию из страны и лишения статуса. Это необходимо знать.

- На что кандидаты на статус поздних переселенцев при подаче заявлений о приеме в Германии должны обратить особое внимание?

- Необходимо изучить все памятки и рекомендации Федерального административного ведомства, которые доступны на нашем сайте и приложить к заполненному формуляру заявления все необходимые документы, переведенные на немецкий язык и заверенные нотариусом. Это главное условие для более быстрой обработки и проверки заявления и документов. Если каких-то справок или копий подлинников, указанных в наших памятках, не хватает, мы вынуждены посылать запросы по почте. А это подчас потеря драгоценного времени. Заявителям при возможности лучше иметь доверенное лицо в самой Германии, к которым сотрудники ведомства могут обращаться с вопросами и разъяснениями или попросить срочно связаться с ходатайствующими о приеме на исторической родине. Практика показала, что это один из самых надежных способов держать связь между ведомством и претендентами на ПМЖ в Германии.

- Что делать тем, кто получил отказ в приеме, но не согласен с таким решением?

- Решение об отказе в приеме (Ablehnungsbescheid) можно опротестовать в течение одного месяца с того момента, как он был получен адресатом. Если письменное несогласие с решением поступает позже, то оно считается недействительным, а отказ вступает в законную силу. Чтобы уложиться в месячный срок подачи письменного протеста, в нем можно не указывать причины несогласия с решением ведомства об отказе в приеме. Это лучше сделать позже - с помощью адвоката. В правовом государстве, каким является Германия, спорные вопросы нередко решаются в судебном порядке.

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