 Коронавирус: Суточный прирост числа заболевших в РФ увеличивается | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.04.2020

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Россия

Коронавирус: Суточный прирост числа заболевших в РФ увеличивается

SARS-CoV-2 не выявлен лишь в четырех регионах РФ. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова высказала мнение, что России осталось 10-14 дней до выхода на пиковую заболеваемость.

Жители в масках в Москве

Жители в масках в Москве

Суточный прирост числа инфицированных SARS-CoV-2 в России с начала недели продолжает неуклонно увеличиваться. Об этом свидетельствует официальная статистика, предоставляемая оперативным штабом по борьбе с вирусом. Так, за временной промежуток со вторника до среды, 8 апреля, - вирус нового типа был выявлен у 1175 человек. За предыдущие сутки это число составило 1154. При этом на 6 апреля было известно о 954 случаях.

За последние 24 часа прирост составил более 15 процентов, уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирус был выявлен в 81 из 85 регионов. Ни одного случая заражения пока не зарегистрировано в Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Туве и Чукотке.

Всего в стране насчитывается 8672 инфицированных, скончались 63. 

Скворцова считает, что РФ выйдет на пик заболеваемости через 2 недели

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова высказала мнение, что России осталось 10-14 дней до выхода на пиковую заболеваемость. "Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся и пойдем в обратную сторону", - сообщила она в интервью телеканалу "Россия 24".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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