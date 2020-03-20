Коронавирус: как вернуться в Германию или из Германии домой?

Правительство Германии продолжает эвакуировать немецких туристов и командированных, застрявших из-за пандемии COVID-19 в разных странах мира. Для этих целей МИД ФРГ выделил на чартер самолетов частных немецких авиакомпаний 50 миллионов евро.

Одновременно и из самой Германии не могут выбраться граждане стран, не входящих в Евросоюз, срок визы которых на пребывание в ФРГ истекает или уже истек. Но штрафные санкции со стороны немецких властей за нарушение визового режима им не грозят.

Сколько немцев уже вернулись домой

Никто точно не знает, сколько именно немецких граждан временно или постоянно находятся за пределами Германии. Речь идет о сотнях тысяч, возможно, даже паре миллионов человек. Далеко не все они хотят немедленно вернуться на родину.

Мария Адебар

На призыв МИД ФРГ зарегистрироваться на сайте министерства в качестве потенциального репатрианта откликнулись к вечеру в четверг 144 тысячи немцев, находящихся за рубежом. Эту цифру назвала на правительственной пресс-конференции в пятницу, 20 марта, представитель МИД Мария Адебар (Maria Adebahr).

Начиная с понедельника, когда правительство Германии установило такой своеобразный "воздушный мост", эвакуированы уже 96 тысяч. То есть, осталось менее 50 тысяч, из которых, по оценке Адебар, также не все будут претендовать на место в самолете. В список МИД многие внесли свои данные, по ее словам, на всякий случай.

МИД ФРГ обещает позаботиться обо всех

К вечеру этой пятницы немецкие власти рассчитывают вернуть на родину 4 из 6 тысяч немцев из Марокко, 25 из 35 тысяч из Египта, 3 тысячи из 3700 из Доминиканской Республики, все полторы тысячи еще остававшихся в Тунисе, 7 из 15 тысяч из ЮАР. Кроме того, добавила Адебар, коммерческими рейсами в течение последних пяти дней в Германию из Турции вернулись 20 из 30 тысяч немцев, пожелавших это сделать, и 25 тысяч из Испании.

Туристы, желающие вернуться в Германию, ждут посадки на самолет в аэропорту Пальмы-де-Майорки

Приоритетными направлениями операции по эвакуации немецких граждан она назвала Египет, Аргентину, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Марокко, Перу, Филиппины и Тунис. Знают в МИД ФРГ и о том, что много немецких граждан или иностранцев, постоянно проживающих и работающих в Германии, находятся и во многих других странах, в том числе, не столь отдаленных. Из Киева, например, не может выбраться одна сотрудница медиакомпании DW вместе с детьми.

Отвечая на конкретный вопрос корреспондента DW, Мария Адебар признала, что остается еще очень много "путешествующих во всем мире, которых мы пока не смогли вернуть домой и которые сталкиваются с проблемами". Одновременно она призвала застрявших в других странах потерпеть и пообещала, что МИД позаботится обо всех, кто хочет вернуться в Германию.

Въезд в Германию для туристов закрыт

При этом речь идет не только о гражданах Германии, но и всех иностранцах, имеющих постоянный вид на жительство в этой стране.

С туристическими визами в Германию пока пускать не будут

"Граждане третьих стран с видом на жительство в Германии или с долгосрочной визой категории "D" по-прежнему могут въезжать, чтобы вернуться к своему обычному месту жительства", - ответил представитель МВД ФРГ Стив Альтер (Steve Alter) корреспонденту DW. Иное дело - приезжающий по туристической визе. Даже если такая виза у человека есть, пояснил Альтер, его в Германию в настоящее время не впустят.

За нарушение визового режима штрафовать не будут

По сообщению медиакомпании RBB24, в Берлине в настоящее время застрял всемирно известный украинский татуировщик Слава Кононов.

Граница в Польшу для пассажирского транспорта закрыта

Вообще-то он собирался в США, но из-за закрытия американских границ ему пришлось вернутся сначала в Париж, из которого он перебрался в Берлин в надежде уехать отсюда в Киев на автобусе. С трудом раздобыл билет на утро 17 марта, но накануне поздно вечером получил сообщение об отмене рейса, поскольку Польша не разрешает пассажирский транзит через свою территорию.

Украинцам виза для поездок в страны шенгенской зоны не нужна, но находиться здесь они могут не более трех месяцев за один приезд в течение полугода. Этот срок у Кононова через пару дней истекает, и он опасается штрафа за административное нарушение.

Стив Альтер из МВД ФРГ заверил корреспондента DW в том, что ни Кононов, ни граждане России или других стран с просроченными визами не будут считаться нарушителями, поскольку, пояснил он, превышение срока дозволенного пребывания на территории Германии произошло по независящим от них обстоятельствам.

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