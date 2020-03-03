Коронавирус и низкие цены на нефть - токсичный рецепт для рубля

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

Закрытые школы и детские сады

26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.