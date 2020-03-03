Коронавирус и низкие цены на нефть - токсичный рецепт для рубля

Обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Карикатурист Сергей Елкин о непосильной ноше для российской валюты.
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