 Коронавирус и низкие цены на нефть - токсичный рецепт для рубля | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.03.2020

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Россия

Коронавирус и низкие цены на нефть - токсичный рецепт для рубля

Обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Карикатурист Сергей Елкин о непосильной ноше для российской валюты.

Карикатура Сергея Елкина: рубль оказался под прессом из нефти и коронавируса

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    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

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    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

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    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


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Контекст

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Рыночные цены на нефть рухнули на 30 процентов из-за провала переговоров стран - членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи. (09.03.2020)  

Мировые биржевые индексы рухнули вслед за ценами на нефть

Важнейший биржевой барометр Германии DAX сразу после открытия торгов упал на 7,4 процента, крупнейший британский индекс FTSE-100 - на 8,8 процента. Ранее аналогичный обвал произошел на азиатских рынках. (09.03.2020)  

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Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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