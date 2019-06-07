Коронавирус и жара: каким будет лето в Европе

Пандемия коронавируса заставила забыть о глобальном потеплении, но с приближением лета встает вопрос, грозит ли Европе повторение рекордных температур прошлых лет. Эксперты видят угрозу в другом.
Тепло, безоблачное небо и цветущие сады - начало апреля в Германии и других частях Европы выдалось как на картинке, но ограничения из-за пандемии коронавируса не дают насладиться весной сполна. И хотя сухая погода идеальна для прогулок, отсутствие дождей в некоторых регионах в течение недель - повод для беспокойства фермеров. Сейчас, в период активного роста, растениям особенно нужна влага. Угроза потерь при сборе урожая - одна из наметившихся проблем, с которыми - параллельно с коронавирусом - Европа может столкнуться летом.
Как оценивают начало года немецкие метеорологи
Пока о погоде говорят мало. Немецкие фермеры, похоже, больше озабочены нехваткой сезонных рабочих из-за того, что борьба с пандемией привела к закрытию границ. Необходимость принимать срочные меры против распространения коронавируса отодвинула на второй план все другие топ-новости, в том числе - последствия изменения климата, о которых говорили в связи с беспрецедентными по площади лесными пожарами в январе в Австралии, а до этого - в Бразилии.
Но потепление не исчезло. "Январь был в Германии в среднем теплее нормы, тенденция последних лет продолжится, нет никаких намеков на то, что глобальное потепление замедлится или ослабнет", - отмечает в беседе с DW Андреас Бекер (Andreas Becker), сотрудник немецкой метеослужбы Deutscher Wetterdienst (DWD) во Франкфурте-на-Майне.
"C начала года у нас были два очень сухих месяца - январь и март, а февраль выдался обильным на осадки", - продолжает метеоролог. Уровень воды в среднем течении Рейна, самой большой реки Германии, резко поднялся в начале марта на отметку выше шести метров, а когда дожди прекратились - упал ниже среднегодового показателя в 2,5 метра и продолжает снижаться.
По словам Бекера, февральские ливни частично компенсировали потери влаги в почве за последние два года, 2019-й и 2018-й. Тогда в Европе летом была рекордная жара с температурами выше 40 градусов. При этом Бекер указывает, что необходимый для растений верхний слой почвы, от 20 до 50 сантиметров, восстановился лучше, а на важной для деревьев глубине до двух метров сохранились "остатки дефицита" влаги. Сейчас ситуация снова ухудшается из-за недостатка дождей в марте. В Германии их выпало всего 50-75 процентов от нормы, констатирует Бекер. Для метеорологов это уже на грани засухи.
Восточная Европа страдает от нехватки влагибольше других
В Восточной Европе, в том числе отчасти в восточных землях ФРГ, дела обстоят еще хуже, сообщил Андреас Маркс (Andreas Marx), сотрудник находящегося в Лейпциге Центра по исследованию проблем окружающей среды имени Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ). "В течение последних трех дет наблюдался необычный дефицит осадков в значительных частях Европы - это север Германии, регионы Польши, России, Беларуси, Украины и Румынии", - заявил Маркс в интервью DW.
Кроме того, феномен сопровождался "необычно высокими температурами". Проблема обострилась из-за малоснежной зимы, хотя отсутствие сильных морозов, считает эксперт, может играть и положительную роль: "Когда грунт замерзает, то вся влага от осадков стекает в реки, а в почву на полях попадает мало". По словам Маркса, в Германии благодаря мягкой зиме в феврале дожди смогли насытить почву влагой.
Отсутствие осадков в течение нескольких недель - для Европы это "еще в пределах нормы", говорит эксперт. Необычным в последние годы Маркс называет усилившуюся стабильность погоды в связи с так называемым "струйным потоком" (jet stream). "Это мощное течение воздуха на высоте примерно 10 300 метров с запада на восток, - объясняет Маркс. - Из-за того, что у Северного полюса глобальное потепление проявляется сильнее, чем у экватора, струйный поток сильнее отклоняется на север и юг, что приводит к стабильной погоде в Европе на длительное время. Это стало причиной засухи в Германии летом 2018 года".
Насколько засушливым может быть лето-2020
На заданный в начале апреля вопрос, какой будет погода летом, метеорологи отвечают неохотно - любой прогноз дольше 7-14 дней считается ненадежным. И Бекер из Немецкой метеорологической службы, и Маркс из Центра Гельмгольца отмечают, что в Европе из-за таких факторов, как горы, моря и Атлантический океан, погода менее предсказуема, чем, например, в окруженной со всех стороны водой Австралии.
В целом оба эксперта исходят из того, лето будет чуть теплее нормы. В Германии ожидаемое DWD отклонение от многолетней нормы может быть умеренным и составить 0,5-1 градус Цельсия. В Европе в целом до середины лета погода ожидается не только более теплая, но еще и "более сухая, чем обычно", рассказывает Маркс, ссылаясь на актуальные данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
Что касается рекордных температур летом, то они, по словам Маркса, интересуют его как специалиста меньше, чем представителей СМИ. "Намного важнее то, что периоды жары, то есть температуры выше 30 градусов, стали более длительными почти во всем мире, - делится эксперт. - Обычно в Лейпциге бывает 7-8 жарких дней в году, в 2018-м их было 36, а в 2019-м - 29. То есть мы имеем дело с увеличением в среднем в три-четыре раза, а это имеет последствия и для здоровья людей, и для сельского хозяйства".
Жара может усилить эффект коронавируса?
Пока, похоже, у экспертов нет оснований ожидать, что в этом году будет по-другому. А это значит, что европейцам, возможно, придется бороться с коронавирусом в условиях длительной жары, которую и в нормальных условиях особенно тяжело переносят пожилые люди, а они при распространении коронавируса - главная группа риска.
Есть и другие негативные факторы. В условиях жары труднее носить на лице защитную маску. Наконец, вызванные засухой лесные пожары могут привести к сильному задымлению, а это - дополнительный удар по легким больных людей, которые поражает коронавирус. На этом фоне почти оптимистично выглядит прогноз Андреаса Бекера из DWD. Метеоролог уверен, что апокалиптические пожары, как в Австралии, Европе из-за особенностей климата и близости Атлантики не угрожают.
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