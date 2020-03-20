Коронавирус и гречка: почему при панике в России скупают именно ее

Информация о распространении коронавируса и падение курса рубля спровоцировали повышенный спрос на товары первой необходимости. В России основным продуктом, которым начали впрок запасаться, стала гречневая крупа. В самый пик спроса, пришедшийся на середину марта, она вовсе исчезала с прилавков московских магазинов.

Что в действительности происходит на рынке гречки в России, есть ли основания опасаться реального дефицита и кто зарабатывает на ажиотаже, выясняла DW.

Динамика производства и внутреннего спроса нагречку

Россия является мировым лидером по производству гречихи. Пик сборов в стране, по данным консалтинговой группы "Текарт", пришелся на 2016-2017 годы и составил 1,2 и 1,5 млн тонн соответственно. "В 2017 году было зафиксировано перепроизводство, что было связано с увеличением урожайности и посевных площадей. Избыточное предложение привело к падению цен. В результате было решено сокращать посевы, что было частично реализовано в 2018 году. Сбор тогда составил 932 тысячи тонн, в 2019 году - 784 тысячи", - сообщили DW в компании.

Ажиотажный спрос на гречку привел к ее исчезновению с полок магазинов

Если смотреть на объемы производства непосредственно гречневой крупы (продукта, который получается в результате обработки гречихи с помощью шелушения и пропарки или обжарки), то в 2017 году они составили 495,6 тысячи тонн, в 2018-м - 493,5 тысячи, и, по предварительным данным за 2019 год, - 458,1 тысячи тонн. Такие данные на основании государственной статистики привел DW руководитель аналитического отдела компании "Директ ИНФО" Евгений Иванов.

По словам эксперта, объем потребления гречневой крупы в России значительно ниже объемов производства: "В 2019 году он составил 360-380 тысяч тонн, то есть в среднем порядка 2,5 кг на душу населения в год". Примерно такую же оценку дает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда: "Россияне потребляют максимум 3 кг гречки в год. Тем прискорбнее наблюдать ажиотажный спрос, который - по опыту предыдущих кризисов - как правило, приводит к тому, что испортившиеся запасы оказываются на помойках", - заявила она DW.

Что происходит на складах и почему прилавки все же опустели

Складских запасов гречки в России предостаточно для покрытия даже увеличившихся потребностей россиян. По последним данным "Текарт", объем запасов гречки в России оценивается в 350 тысяч тонн. Однако, несмотря на это, в европейской части страны в марте возникли серьезные перебои с предложением этого продукта в магазинах. Отчасти причины этого кроются в трудностях логистики.

Эксперты отмечают, что свою роль в перебоях с гречкой сыграли и интересы поставщиков

"С точки зрения объемов складских запасов ситуация в начале 2020 года выглядит как стандартная, и нельзя сказать о том, что намечался какой-любо дефицит", - говорит Евгений Иванов. - Однако подавляющая часть готовой гречки находится в Сибири, а подавляющее большинство потребителей - в европейской части России, поэтому должно пройти время, чтобы продукция попала со складов в розницу".

Не последнюю роль в перебоях сыграли и меркантильные интересы поставщиков. "Возросший спрос дал им возможность повысить цены", - отмечают в "Текарт". Так что, вероятнее всего, пауза в пополнении полок в магазинах связана с тем, что в это время ритейлеры и поставщики договаривались о ценах. "Когда происходят такие шоки и фиксируется резкий скачок спроса, поставщики пытаются повышать цены, будут стараться это делать и те, кто торгует гречкой оптом (до ее фасовки. - Ред.). Но всем повысить цену не удастся, потому что в конце цепочки стоят ритейлеры, которым не нужен дорогой и плохо продающийся товар на полках", - пояснил DW директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Что будет с ценами на гречку

По его словам, полное восстановление предложения произойдет, как только поставщики и ритейлеры придут к консенсусу: "Тогда мы и увидим заполнение полок, возможно, с более высокими ценами". Стоит отметить, что первая волна роста цен на гречку была отмечена осенью 2019 года, когда стало понятно, что урожай будет ниже, чем в 2018 году.

Оптовые цены производителей крупы выросли тогда примерно в два раза: если в середине года они составляли около 10 рублей за один килограмм, то к концу года доходили до 20 рублей. Цена производителей уже фасованной продукции в декабре составляла 36 рублей за килограмм, а розничная - 64,3 рубля в среднем по России. "Посредники в лице оптовых компаний и розничных сетей на текущий момент в совокупности накручивают около 80% от отпускных цен производителей", - констатирует Евгений Иванов.

Для России гречка - один из традиционных продуктов

По данным "Директ ИНФО", по состоянию на февраль 2020 года средняя розничная цена по России составляла уже 66 рублей, в Москве - 89 рублей. Далее, по прогнозу Евгений Иванова, неминуем новый рост цены: "Воспрепятствовать ему могут только регулирующие органы. Сохранение цен возможно только за счет применения нерыночных методов". Несмотря на то, что монополии на производство гречки в России не существует, рынок достаточно концентрирован: топ-10 ведущих предприятий производят 84,7% от общего объема производства (данные за 2018 год), а топ-20 - 99,2%. В списке крупнейших производителей - "Агро-Альянс", АФГ "Националь", "Мистраль", "Ресурс" (бренд "Увелка"), Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 (БКХП №1) и другие.

Почему именно гречка?

Директор "Совэкон", между тем, считает вмешательство государства в ценообразование на гречку излишним. Во-первых, по его мнению, рынок достаточно конкурентный. Во-вторых, потребитель заслуживает того, чтобы переплачивать за товар, неоправданный спрос на который он же сам и создал. Похожие ситуации в России уже были даже во время высокого урожая - например, в 2016 году. "Тогда на фоне возросшего спроса также фиксировался сильный скачок цен. Это во многом заслуга СМИ, которые сделали из гречки слона", - считает Сизов.

В в среднем по России розничная цена гречки в феврале составляла 66 рублей за кг

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда объясняет выбор россиянами именно гречки низким уровнем жизни в стране: "На те деньги, которые человек отдает за пачку гречки, можно купить одну банку консервов, но она съедается за один раз, а пачки гречки хватает надолго. У многих такая логика".

Не последнюю роль играет и фактор привычки. "Для России это один из традиционных продуктов. Гречка отличает российскую кухню от других. Это товар-маркер, который определяется имиджем, сложившимся за долгие годы. Важно и то, что в памяти у многих осталось резкое подорожание гречки, случившееся около пяти лет назад. Такие всплески обычно запоминаются и также отражаются на потребительском поведении", - высказала свою версию DW социолог "Левада-центра" Марина Красильникова.

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