Коронавирус в Украине: Почему мэры пошли на конфликт с центром?

Карантин в Украине из-за эпидемии COVID-19 пока продлен до 22 мая, правда, с определенными послаблениями. Ожидается, что уже с 11 мая вновь будет разрешено гулять в парках и скверах, а при соблюдении строгих санитарных норм заработают, в частности, парикмахерские, промтоварные магазины, стоматологические кабинеты. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, в стране будет действовать так называемый адаптивныйкарантин, который будут усиливать или ослаблять в зависимости от вспышек болезни в отдельных регионах.

Но пока вся Украина еще только ждет ослабления ограничений, в Черкассах местные власти уже позволили открыться многим магазинам, мастерским, салонам, ярмаркам и летним площадкам ресторанов. Мэр города Анатолий Бондаренко, который еще полтора месяца назад призывал соблюдать карантин, объяснил свою новую позицию избирательным применением законов в Украине. "К сожалению, избирательное применение закона исключительно действует только на простых граждан. Оно не действует на "Велюры" и многое другое", - цитируют украинские СМИ мэра Черкасс.

На улице Черкасс

Выступая с таким заявлением, Бондаренко имел в виду и скандалы, вспыхнувшие на днях вокруг киевского ресторана "Велюр" и торговой сети "Эпицентр". В украинских СМИ владельца "Велюра", депутата от фракции "Слуги народа" Николая Тищенко обвинили в том, что его ресторан якобы и во время карантина не закрывался. Подобный упрек прозвучал и в адрес сети "Эпицентр", которая специализируется на строительных материалах и товарах для дома. Эта торговая сеть принадлежит другому украинскому нардепу, члену депутатской группы "За будущее" Александру Гереге.

Почему Черкассы решили ослабить ограничения

Анатолий Бондаренко заявляет, что городская власть не нарушает правил карантина, а лишь несколько ослабляет. "Мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет, - сказал Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24". - Я не могу жителям города объяснить, почему десятки, сотни людей, а то и тысячи находятся в большом супермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску". Бондаренко считает, что резкого увеличения заразившихся коронавирусом после смягчения карантина не будет.

Тем временем с самовольными действиями черкасского мэра обещают разобраться президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков. Свое возмущение действиями локальных властей выразил и министр здравоохранения Максим Степанов. Местные чиновники не имеют права принимать решения о досрочном выходе из карантина, неоднократно подчеркивал Степанов. Кроме того, уверяет министр, в правительстве решения относительно карантина принимают после консультаций со специалистами и учитывая международный опыт. А мотивы мэров министр называет чисто политическими.

В свою очередь сам мэр Бондаренко заявляет, что город не уступит нажиму центрального правительства. Мэра Черкасс в его публичной конфронтации с центральной властью уже поддержали некоторые другие градоначальники, например мэры Львова Андрей Садовой и Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. А недавно об ослаблении карантина сообщили также в Киеве, Житомире, Днепре, Мукачево.

Карантине без чрезвычайного положения - не карантин?

Признать действия мэров незаконными и привлечь их за это к ответственности довольно сложно, убежден директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. По его словам, без введения режима чрезвычайного положения решения правительства о карантинных запретах нарушают конституционные права граждан. Как известно, чрезвычайного положения на всей территории Украины никто не вводил. Поэтому местные власти вполне имеет законные основания не выполнять требования центрального правительства, считает правозащитник.

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров

Захаров считает, что, принимая общенациональное решение о карантине, центральная власть несколько перестраховалась ввиду "ужасного состояния медицинской помощи". "Поэтому в том, что касается карантинных мероприятий, они иногда "перегибают палку", переусердствуют в сторону безопасности. Некоторые их запреты не выглядят умными", - говорит Захаров. "Вместе с тем, если каждая область начнет сейчас делать, что ей вздумается под давлением местных элит и бизнеса, то у нас возникнет неуправляемая ситуация", - предупреждает правозащитник.

От децентрализации к федерализации

Игнорирование общенациональных правил карантина регионами - опасная тенденция, считает директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. "В Украине происходит стихийное преобразование процесса децентрализации в скрытую федерализацию или даже больше - в феодализацию, феодальную раздробленность. Это очень опасно и чревато ослаблением страны", - комментирует эксперт сопротивление местных чиновников центральной власти.

По мнению Фесенко, на поведение мэра Черкасс и ряда других городских глав, прежде всего, влияет приближение местных выборов, запланированных на октябрь 2020 года. "Одновременно сработало несколько факторов, а усталость от карантина, недовольство нынешней социально-экономической ситуацией - толчок, которым решили воспользоваться некоторые мэры", - говорит Фесенко.

Советник министра развития общин и территорий Иван Лукеря, в свою очередь, в беседе с DW указывает на то, что в Украине до сих пор до конца не установлены понятные механизмы правоотношений между центральной властью и властью на местах. И это, по его мнению, и дает возможность по-разному реагировать на правительственные решения.

Смотрите также:

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Временное жилье для погорельцев В Личманах и Магдине без крыши над головой осталось около двадцати семей. И хотя власти пообещали им поддержку, некоторым погорельцам, очевидно, потребуется помощь волонтеров и односельчан, поскольку они не имели права собственности на сгоревшие дома. Эти домики погорельцам привезли представители протестантских церквей. На пожертвования они приобрели восемь таких вагончиков.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров "Конфессия не имеет значения" За установкой вагончика украдкой наблюдает его новая хозяйка - как будто боится спугнуть удачу. Большинство жителей села Личманы и соседнего поселка Магдин - глубоко религиозные люди. Но волонтеров-протестантов не волнует, что они - православные: "Им негде жить, - говорят добровольцы, - принадлежность к церкви не имеет никакого значения".

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Вдали от городской суеты Большинство из более чем 100 жителей сел Личманы и Магдин - приезжие. Из-за внешнего вида и своеобразного быта их иногда называют староверами. Но сами местные говорят, что они - обычными православные, а в отдаленные полесские села переехали несколько лет назад - подальше от городской суеты. Живут натуральным хозяйством: держат скот, возделывают огороды, собирают грибы и ягоды.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Изолированные радиацией Личманы и Магдин находятся в так называемой зоне добровольного отселения. Их жителей после аварии на ЧАЭС не эвакуировали принудительно, но и не рекомендовали оставаться. На пути в "чистые" Личманы - блок-пост, а потом еще несколько километров дороги по сильно загрязненной территории. Впрочем, местные говорят, что им так спокойнее - не беспокоят туристы и заезжие грибники.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Погорельцы не теряют оптимизма Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Волонтеры привезли погорельцам гуманитарную помощь На призыв поддержать погорельцев сразу откликнулись неравнодушные люди. "Вся Украина нам помогает, - рассказывает Иван Иванович. - И мусульмане, и русские христиане (УПЦ МП - Ред.), и украинские". Погорельцам все еще не хватает стройматериалов, инструментов и топлива. Зато яиц и картошки волонтеры привезли уже столько, что сельчане передают их пациентам соседней больницы.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Животным не хватает корма А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Некоторые здания чудом уцелели От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Церковь в Магдине огонь не пощадил А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров В лесах кое где еще тлеет огонь Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров Вся надежда на дожди Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди. Автор: Николай Бердник

