Коронавирус: в Санкт-Петербурге четыре пациента сбежали из карантина

Из Боткинской инфекционной больницы в Санкт-Петербурге сбежали четыре пациента с подозрением на новый коронавирус, сообщили в пятницу, 14 февраля, в региональном управлении Роспотребнадзора. 32-летняя женщина покинула стационар 7 февраля, еще трое пациентов ушли 11 февраля, двоих из них убедили вернуться.

Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой принудительно госпитализировать 32-летнюю пациентку и обязать полицейских привести ее в больницу. Заседание суда назначено на 17 февраля. При этом адвокат женщины уверяет, что инкубационный период у нее уже закончился. Она сдала первые анализы еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая, результаты показали, что инфекции 2019-nCoV у нее нет.

В Петербурге спустя неделю эта женщина сама обратилась в поликлинику с симптомами ОРВИ, и тогда ее отправили в Боткинскую больницу на осмотр и карантин. После того как повторные анализы вновь не показали коронавируса, она сломала электронный замок двери инфекционного бокса и покинула клинику.

В России действует постановление главного государственного санитарного врача страны, которое требует немедленной изоляции всех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. По данным российских властей, на территории страны зафиксированы два подтвержденных случая заражения. В мире число инфицированных превысило 64 тысячи, большинство из них в Китае, 1384 человека скончались.

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