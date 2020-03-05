Коронавирус в Иране: власти расплачиваются за потерю доверия населения

Коронавирус SARS-CoV-2 распространяется по Ирану. Возможности властей по борьбе с ним на исходе. Население не верит ни правительству, ни экспертам, не воспринимая всерьез их предупреждения.
В связи с быстрым распространением коронавируса нового типа в нескольких городах северной иранской провинции Гилан объявлен самый высокий уровень эпидемиологической угрозы. Гилан, находящаяся в 200 километрах к северу от столицы страны Тегерана, расположена на побережье Каспийского моря и является самым популярным туристическим направлением у иранцев.
"Когда школы в Тегеране закрыли из-за коронавируса SARS-CoV-2, люди поехали на север", - написала Deutsche Welle молодая мама Шахла. Она выросла в маленьком городке на берегу Каспийского моря, а сегодня живет со своей семьей в столице.
Женщина рассержена на людей, которые несмотря на официальное предупреждение об опасности все же отправились на север страны. "Моя мама все еще живет там. Она рассказала о двух жителях нашего района, которые недавно умерли от сильной простуды. Их семьи сейчас на карантине", - говорит Шахла.
Сложное положение с коронавирусом в провинции Гилан
Серьезность ситуации стала очевидной только в прошлые выходные, когда губернатор провинции Гилан предупредил о нежелательности посещения региона. Больницы в Гилане переполнены и срочно нуждаются в медико-техническом оснащении, утверждает депутат иранского парламента Голам Али Джафарзаде. Он поставил под сомнение официальное число умерших от коронавируса в Иране - 107 человек по состоянию на четверг, 5 марта. Депутат предполагает, что жертв больше. Его коллега, недавно избранный в парламент Мохаммад Али Рамезани из провинции Гилан, уже скончался от этой болезни.
Иранские власти с трудом справляются с возникшей проблемой. Вопреки прогнозам министерства здравоохранения, за последние несколько дней ситуация резко ухудшилась. Число умерших и инфицированных постоянно пересматривается в сторону увеличения.
После выхода США в 2018 году из международного соглашения по ядерной программе Ирана Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана. Товары для гуманитарного использования, такие как лекарства и медицинское оборудование, не подпадают под санкции. Тем не менее Иран практически не может их закупать на мировом рынке, потому что банки не хотят финансировать никакие торговые сделки с Тегераном, опасаясь американских санкций.
Иранцы не доверяют властям
"Отношения между властями Ирана и народом серьезно испорчены", - заявил в интервью DW социолог Саид Паиванди. - "Власти потеряли доверие людей. Это проявляется в критических ситуациях, таких как сейчас. Из-за этого недоверия общество игнорирует официальную информацию. В прошлом правительству приходилось слишком часто корректировать свои заявления".
В последние месяцы недоверие иранцев к властям значительно возросло. То, что в начале января украинский пассажирский самолет был по ошибке сбит иранскими военными, официальный Тегеран признал лишь через три дня после трагедии. А число демонстрантов, погибших в ходе беспорядков в Иране в ноябре 2019 года, неизвестно до сих пор.
Долгое время держалась в секрете и информация, что коронавирус обнаружен в священном городе страны Куме. Расположенный в 130 км к югу от столицы Кум, как и сам Тегеран, в связи с распространением SARS-CoV-2 давно признан "зоной риска" Институтом Роберта Коха, главным исследовательским центром инфекционных заболеваний в Германии. Иранские власти не смогли убедить священнослужителей в Куме в опасности ситуации. В городе не был введен карантин, поскольку духовенство расценило бы это как "оскорбление захороненных там шиитских святых".
Ирану нужно сильное гражданское общество
В данный момент карантинные меры уже не принесут никакого результата, считает Мину Мохраз. Она является профессором по инфекционным заболеваниям в Медицинском университете Тегерана, возглавляет центр по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Иране и сейчас постоянно комментирует сложившееся положение в эфире государственных СМИ.
В соцсетях Мохраз оскорбляют, называя "лгуньей". Именно она ранее высказалась за введение карантина. Многие иранцы полагают, что сейчас доктор изменила свое мнение только из-за давления властей. И это несмотря на то, что Мохраз хорошо известна в научном мире и активно выступает в поддержку гражданского общества.
"В последние годы народ Ирана пережил систематическое подавление НКО в стране. И теперь правительство стоит перед громадным вызовом. Из-за потери доверия ему нужна поддержка гражданского общества. Но едва ли еще остались какие-либо заслуживающие доверия (народа. - Ред.) активисты, которые могли бы помочь властям", - говорит Мину Мохраз.
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