Коронавирус в Берлине: какие меры принимают власти большого города

Эпидемия COVID-19 в Германии явно идет на спад. Общее число заразившихся коронавирусом, правда, все еще высокое - на 15 часов 13 мая более 173 тысяч (восьмое место в мире), но почти 150 тысяч из них уже выздоровели. А количество новых инфицированных вот уже несколько последних дней держится в среднем на уровне 800 человек в день.

Такая сравнительно благополучная эпидемиологическая ситуация позволила с начала этой недели отменить в Германии целый ряд ограничений, введенных еще в марте для замедления распространения вируса SARS-CoV-2. На совещании канцлера с премьер-министрами федеральных земель было, однако, принято решение создать своего рода предохранитель: если число новых инфицированных достигнет в течение недели показателя в 50 человек на 100 тысяч населения в том или ином регионе, то послабления придется отменять.

Власти Берлина (немецкая столица - одна из 16 федеральных земель ФРГ) разработали дополнительный план, более подходящий, с их точки зрения, для условий большого города.

Что теперь разрешено, а что еще запрещено в Берлине

Жители любого мегаполиса воспринимают карантинные ограничения более болезненно, чем провинциалы, которым и в обычное то время выйти из дома особенно некуда. А в большом городе столько искушений - кино, театры, рестораны, музеи, зоопарки, клубы и бары, ночная жизнь... Поэтому и отмены хотя бы части ограничений ждали в Берлине с большим нетерпением.

В одной из берлинских парикмахерских

С понедельника, 11 мая, берлинцам разрешено встречаться двумя семьями - хоть дома или в своем саду, хоть в общественном парке, но с сохранением дистанции в полтора метра и без гриля. Открылись все магазины. Правда, покупателей в них должно быть не больше, чем по одному на 20 квадратных метров торговой площади. И в магазинах, и в открывшихся снова парикмахерских, косметических и массажных салонах, студиях татуировки, соляриях и автошколах, и в общественном транспорте полагается носить защитные маски или хотя бы шарфы, прикрывающие рот и нос.

В столице Германии открыты оба зоопарка, ботанический сад, музеи, разрешены неконтактные виды спорта типа большого тенниса. Дети - с соблюдением антиэпидемиологических санитарных норм - снова ходят в школу. Уже в ближайшую пятницу, 15 мая, в Берлине снова заработают кафе и рестораны. Правда, столики в них надо заказывать заранее, а расстояние между ними должно быть не менее полутора метров.

С 25 мая обещают разрешить экскурсии по городу, открыть городские пляжи и бассейны под открытым небом. Затем на очереди будут фитнес-центры и сауны. На неопределенное время закрытыми пока останутся в Берлине кинозалы, театры, бары, дискотеки и бордели.

Как предотвратить вторую волну эпидемии?

Но и все прочие запреты могут быть снова введены в действие, если Берлин накроет вторая волна эпидемии. Немецкие вирусологи не устают предупреждать о высокой вероятности такого сценария. Одобренный на совещании канцлера с земельными премьерами механизм раннего предупреждения в Берлине сочли неподходящим для условий мегаполиса и создали собственный.

Такого недельного прироста заражений - 50 человек на 100 тысяч населения - в Берлине не было даже в самый разгар эпидемии коронавируса. Максимум составлял 37 новых инфицированных на 100 тысяч. А во всем Берлине с населением в 3,7 млн за последние семь дней заразились только 286 человек.

На фоне таких цифр потолок новых заражений, по достижении которого на федеральном уровне было решено снова ужесточать карантин, берлинские власти сочли недопустимо высоким. И опустили его до 30 новых заражений в неделю на 100 тысяч жителей, что равнозначно общегородскому недельному приросту инфицированных в 1131 человек. По достижении такой скорости распространения вируса на одном из трех берлинских эпидемиологических "светофоров" вспыхнет красный свет тревоги, а уже при 20 на 100 тысяч, то есть 762 во всем городе, - предупредительный желтый.

Роль индекса репродукции коронавируса и потенциала столичных клиник

Второй берлинский "светофор" регулируется коэффициентом распространения или индексом репродукции коронавируса, то есть числом людей, которых заражает один инфицированный. Немецкие вирусологи считают, что только в ситуации, когда этот коэффициент составляет менее единицы, эпидемию коронавируса можно стабильно удерживать под контролем. На желтый этот "светофор" переключится в Берлине, если в течение трех дней подряд один инфицированный будет заражать 1,1 здорового, на красный - при коэффициенте 1,2. В настоящее время он составляет 0,79.

В отделениях интенсивной терапии берлинских клиник сейчас заняты лишь 9% коек

Наконец, третий критерий - число мест для тяжелых пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии столичных клиник. В настоящий момент такими пациентами заняты 9 процентов "интенсивных" коек. Если будет 15 процентов, загорится желтый свет, если четверть - красный.

Похоже, что этот "светофор" для Берлина наименее проблематичный. В городе 50 хорошо оснащенных больниц с отделениями интенсивной терапии, в которых уже сейчас простаивают 38 процентов мощностей. И это не считая только что сданной в эксплуатацию первой очереди резервной клиники на 500 мест в одном из павильонов столичного выставочного комплекса, построенной специально для лечения пациентов с COVID-19.

Профессионалы критикуют план берлинского Сената

Согласно принятому в Берлине решению, при двух желтых сигналах на трех "светофорах" столичный Сенат начинает тщательный анализ ситуации, а при двух красных - решает, надо ли снова вводить карантинные ограничения, и если да, то какие.

Комментаторы некоторых берлинских газет хвалят решения Сената, что случается крайне редко. Примеру Берлина решили последовать в федеральной земле Нижняя Саксония, хотя и не во всем. Там потолок в 50 новых инфицированных на 100 тысяч жителей тоже считают чрезмерно высоким и договорились с коммунальными властями о необходимости принятия контрмер при цифре 30-35 новых заражений.

Патрик Ларшайд

Но звучит и критика из уст профессионалов. Так, главный врач учреждения здравоохранения берлинского района Райникендорф Патрик Ларшайд (Patrick Larscheid) назвал принятые Сенатом цифровые критерии "произвольными", "ничем не обоснованными". Он вообще считает установление некоего потолка - будь то 50 на 100 тысяч или 30 - ошибочным подходом. "Намного важнее абсолютных чисел отслеживать их динамику", - заявил Ларшайд в интервью агентству dpa. Не убедительна для него и комбинация из трех "светофоров": "Если вы увязываете различные показатели, то должны понимать, почему вы берете именно эти три".

А лидер фракции "зеленых" в берлинском сенате Сильке Гебель (Silke Gebel) резонно обращает внимание на невыполнение городскими властями собственного плана проведения массового тестирования жителей. Лаборатории Берлина могут проводить 57 тысяч тестов в неделю, но их мощности не используются даже наполовину.

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