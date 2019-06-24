 Король Саудовской Аравии назначил своего сына министром энергетики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.09.2019

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Мир

Король Саудовской Аравии назначил своего сына министром энергетики

Предыдущий министр энергетики Халед аль-Фалех был также смещен с должности президента нефтяной компании Saudi Aramco. Впервые пост министра энергетики займет член королевской семьи.

Нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии

Нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил министра энергетики страны. Этот пост занял его сын, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, сообщило в воскресенье, 8 сентября, правительственное информационное агентство SPA. Абдель Азиз бен Салман до сих пор занимал должность госминистра по вопросам энергетики. Член королевской семьи впервые в истории Саудовской Аравии займет пост министра энергетики.

Предыдущий министр Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех до последнего времени возглавлял министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, однако 30 августа король объявил о создании отдельного министерства промышленности и минеральных ресурсов. Спустя несколько дней Халед аль-Фалех был смещен с должности президента компании Saudi Aramco, крупнейшей в мире по добыче и экспорту нефти.

Контекст

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

Саудовский король Сальман назначил трех новых министров. В состав кабинета вошел предприниматель из частного сектора, призванный создать на рынке труда новые рабочие места. (02.06.2018)

На вторую неделю сентября была запланирована встреча аль-Фалеха, который является одним из архитекторов сделки ОПЕК+, с министром энергетики РФ Александром Новаком. 12 сентября в Абу-Даби также состоится встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Либерализация и репрессии в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, занимающий пост министра обороны, ставят своей задачей модернизировать экономику и создать рабочие места для молодежи. В связи с этим король Сальман в 2018 году перетасовал правительство, назначив трех новых министров.

В то же время Эр-Рияд проводит жесткую политику в отношении правозащитников. Кроме того, саудовский королевский дом подозревают в причастности к убийству колумниста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Дело об убийстве Хашогги сильно подорвало международную репутацию Саудовской Аравии.

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    Автор: Максим Филимонов


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