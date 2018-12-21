Королева с бразильским сердцем, немецким разумом и шведской душой

"У меня бразильское сердце, немецкий разум и шведская душа", - так говорит о себе королева Швеции Сильвия. Немка по происхождению, она стала кумиром шведов. Любят Сильвию и в ее родной Германии, где она - частый гость. Не только открытость и обаяние привлекают людей. Сильвия является покровителем более 60 благотворительных организаций, оказывающих помощь детям-сиротам, а также больным деменцией, инвалидам, бездомным, страдающим наркоманией. 23 декабря королева Швеции отмечает 75-летний юбилей.

Наперекор вековым устоям

Сильвия Ренате Зоммерлат (Silvia Renate Sommerlath) родилась в 1943 году в Гейдельберге в семье немецкого предпринимателя и бразильянки. Она стала четвертым по счету ребенком в семье: у нее трое братьев. Какое-то время семья жила в ФРГ, потом в Бразилии, потом снова вернулась в Германи, и школу Сильвия заканчивала уже в Дюссельдорфе. Получив аттестат зрелости, девушка уехала в Мюнхен - учиться на переводчика. Королева Швеции говорит на шести языках: помимо немецкого, португальского и шведского, она владеет английским, французским и испанским. А чтобы иметь возможность общаться с глухими, Сильвия освоила и шведский сурдоязык.

Сильвия Зоммерлат (в центре) вместе с группой переводчиц во время подготовки к Олимпиаде в Мюнхене (1971)

По окончании вуза Сильвия устроилась на работу в аргентинское консульство. Когда в 1972 году Мюнхен стал местом проведения Летних Олимпийских игр, ее задействовали там в качестве переводчицы. А поскольку девушка отличалась блестящим знанием языков, интеллигентностью и безукоризненными манерами, ей доверили сопровождать высокопоставленных гостей. На одном из организованных в рамках Олимпиады мероприятий она встретила своего будущего мужа – тогда наследного принца Карла Густава Фольке Хубертуса, который спустя год стал шведским королем Карлом Густавом XVI. Сильвия сразу покорила его, и это чувство было взаимным. Переводчица и кронпринц стали встречаться. Однако перед влюбленными стояла серьезная преграда.

Дело в том, что традиции шведской короны позволяли представителям королевской семьи браки только с выходцами из монарших родов и уж никак не с "простолюдинами". К тому же Сильвия старше Карла Густава на три года. Однако расставаться они не собирались. И год спустя, когда отец Карла Густава умер и 27-летний принц взошел на престол, одним из его первых шагов нового монарха стала подготовка указа, разрешающего шведским королям браки не только с принцессами и принцами. Известные своей толерантностью шведы одобрили это решение. 19 июня 1976 года молодые поженились.

Сильвия и Карл Густав во время бракосочетания (19 июня 1976 года)

Гвоздем свадебной программы стало выступление шведской поп-группы ABBA. Великолепная четверка исполнила на свадьбе свою новую песню "Dancing Queen". К слову, три с лишним десятилетия спустя изданный Карлом Густавом указ помог и его дочери принцессе Виктории, которая в 2010 году вышла замуж за своего тренера по фитнесу.

Череда скандалов

Сегодня каждый день королевы Швеции расписан по минутам. У нее трое детей и семеро внуков, и к роли мамы и бабушки она подходит со всей любовью и ответственностью. Она также продолжает активно заниматься общественной и благотворительной деятельностью. В свободное время Сильвия любит ходить в театр - драматический и музыкальный - и вместе с мужем проводить время на природе.

Эта королевская чета долго считалась идеальной супружеской парой. Однако в 2010 году вокруг шведского короля разгорелся громкий секс-скандал: всплыла информация о его любовных похождениях на стороне. Репутация монарха была сильно подпорчена. Сильвия ответила на это холодным молчанием. Королева Швеции ни разу не высказалась в беседе с журналистами по поводу измен мужа. Как бы то ин было, после той истории король притих и старается вести образ жизни, соответствующий его статусу.

В том же 2010 году жизнь Сильвии омрачил еще один скандал. Историки рассекретили архивные документы, подтверждающие, что ее отец Вальтер Зоммерлат (Walther Sommerlath), скончавшийся в 1990 году, во времена нацистской диктатуры в Германии был членом НСДАП, в которую он вступил в 1934 году в Бразилии. Но также стало известно, что во время Второй мировой войны Вальтер Зоммерлат обменял свою кофейную плантацию и земельный участок в Бразилии, где он жил с 1919 года, на фабрику по изготовлению металлических конструкций в Берлине, принадлежавшую немецкому еврею Ефиму Векслеру (Efim Wechsler).

Как писала в ответ на обвинения в адрес ее отца Сильвия, именно этот обмен не только позволил Векслеру покинуть нацистскую Германию и спастись, но и дал ему средства к существованию в эмиграции. В свою очередь, оппоненты обвинили ее в приукрашивании действительности.

С любовью к детям

В 1999 году королева Швеции основала международный детский фонд "World Childhood Foundation", деятельность которого направлена на защиту детей. В настоящее время этот фонд поддерживает более чем 100 проектов в 17 странах. В сентябре 2018 года в Лейпциге королева Сильвия открыла так называемый "Дом детства" ("Childhood-Haus") - первый в Германии частный приют, где оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь детям, подвергшимся издевательствам и насилию.

Немало средств Сильвия направляет также на борьбу с деменцией и помощь людям, страдающим этой болезнью, о которой королева знает не понаслышке: подобным нарушением нервной деятельности страдала ее мать, скончавшаяся в 1997 году.

В канун 75-летия королевы все газеты пестрят ее портретами, ей посвящают статьи и телепередачи. Сама юбиляр ажиотажу вокруг своей персоны значения не придает и день рождения отмечать с помпой не собирается. Для Сильвии ее юбилей – лишь повод собрать всю семью, детей и внуков.

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