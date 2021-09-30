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Концлагерь Освенцим

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Освенцим".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021) 30.09.2021

Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.
26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers

Музей в Освенциме: власти Польши пытаются политизировать его работу? 28.04.2021

Предложение министра культуры Польши ввести в состав Наблюдательного совета музея в Освенциме экс-премьера Беату Шидло вызвало в стране волну возмущения. Почему - у DW.

***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Christine Lehnen Die Videoinstallation #everynamecounts des Arolsen Archives : Name von Opfern und Überlebenden des Holocaust werden an die Fassade der Französischen Botschaft in Berlin projiziert. Rechte: Arolsen Archive

Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя 27.01.2021

Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.
Rainer Höß, Enkel des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß, besucht im Rahmen des Friedensfestivals am 10.05.2015 auf dem Breitscheidplatz in Berlin die Fotoausstellung von Lutz Müller-Bohlen zum 70. Gedenken der Befreiung von Auschwitz. Foto: Lutz Müller-Bohlen | Verwendung weltweit

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступная авантюра внука коменданта Освенцима 06.08.2020

Райнер Хёс, внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёса, осужден за мошенничество. Выяснилось, что он пытался использовать прошлое своей семьи и память о жертвах Холокоста для незаконного личного обогащения.

Внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса: "Моя бабушка считала концлагерь своим раем" 08.05.2020

Лагерь смерти Освенцим - одно из наиболее чудовищных свидетельств зверств нацистов и один из самых известных символов Холокоста. Его коменданта - Рудольфа Хёсса - называют самым страшным массовым убийцей ХХ века. Мы встретились с Райнером Хёссом - внуком коменданта Освенцима. Он рассказал нам шокирующие подробности из истории его семьи.

Переживший Холокост джазовый пианист играет для прохожих во время коронавируса 08.05.2020

Симон Гроновски говорит, что оказывался в заточении дважды в своей жизни. Один раз во время войны, когда он чудом избежал депортации в концлагерь. И теперь из-за коронавируса. Но ему всегда помогала джазовая музыка.

Angela Maria Autsch, Foto vom 26. März 1942, Tag des Eintreffens in Auschwitz Angela Maria Autsch, geboren als Maria Cäcila Autsch, Ordensname Angela Maria vom Heiligsten Herzen Jesu (* 26. März 1900 in Röllecken bei Attendorn; † 23. Dezember 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau) war eine deutsche Nonne des Trinitarierordens. Sie wurde während der Zeit des Nationalsozialismus als politischer Häftling inhaftiert. Wegen ihrer Hilfsbereitschaft und tiefen Religiosität wurde sie von Mitgefangenen auch als Engel von Auschwitz bezeichnet. Rechte: Auschwitz Museum

Ангел Освенцима по имени Ангела 26.03.2020

Ее называли "ангелом Освенцима". Она помогала узникам концлагеря, утешала их и ободряла, - пока не погибла сама. 26 марта исполняется 120 лет со дня рождения Ангелы Марии Аутч.

Как удалось спастись одним из самых юных узниц Освенцима (27.01.2020) 27.01.2020

Вере Лебедевой было всего 3 года, ее сестре Нине - 5 лет, когда их вместе с матерью доставили в концлагерь. Как это - оказаться в столь юном возрасте в настоящем аду? Эксклюзив DW.

В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости (27.01.2020) 27.01.2020

На территории бывшего лагеря смерти Освенцим сегодня проходят мероприятия в память об освобождении концлагеря Красной армией 75 лет назад. Прямое включение из Освенцима спецкорреспондента DW. Также в программе: Эпидемия коронавируса: что стало известо о его происхождении.

27.01.2020, Polen, Oswiecim: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen das Tor mit dem Schriftzug Arbeit macht frei während der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В день 75-летия освобождения в Освенциме почтили память его жертв 27.01.2020

В записи, внесенной им в гостевую книгу мемориального комплекса на территории бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим, президент Германии назвал этот лагерь "местом ужаса и немецкой вины".
Auschwitz-Birkenau. Gemacht im Dezember 2010 von Daria Bryantseva.

Лагерь смерти Освенцим: история в фотографиях 27.01.2020

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красной армией был освобожден лагерь Аушвиц-Биркенау.
26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Geschwister Vera und Nina Lebedew

"Страх сопровождал нас всю жизнь": история сестер, переживших Освенцим  27.01.2020

В лагере смерти Освенцим Вера и Нина Лебедевы попали в "донорский блок" и благодаря этому выжили. Их мать и младшая сестра остались в концлагере навсегда. 
8. Januar 2020 Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau Birkenau 15: Lager Birkenau von außen gesehen

Рассказ бывшей узницы о медицинских опытах над детьми в Освенциме 25.01.2020

В канун 75-летия со дня освобождения Освенцима жительница Беларуси Александра Борисова поделилась с DW своими воспоминаниями о пережитом в концлагере, куда ее отправили ребенком.

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве (23.01.2020) 23.01.2020

В детстве белоруска Александра Борисова прошла через ужасы нацистских концлагерей. Будучи ребенком, она попала в Освенцим, ставший символом Холокоста. Воспоминаниями о лагере смерти она поделилась в интервью DW.

Нефтяная война с Беларусью: блефует ли Лукашенко и чем шантажирует его Москва? DW Новости (22.01.20) 22.01.2020

Москва и Минск по-прежнему не договорились о возобновлении поставок нефти. На этом фоне Беларусь закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Однако норвежская нефть обходится Минску в итоге дороже российской.
Economist Gitanas Nauseda, a presidential candidate, in an office as she he waits for the results of Lithuania's presidential election second round in Vilnius, Lithuania, Sunday, May 26, 2019. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Президент Литвы почтит жертв Холокоста в Польше, а не в Израиле 22.01.2020

Президент Литвы отказался от участия в мероприятиях в Иерусалиме, посвященных 75-летию освобождения узников Аушвица, вместо этого решил принять участие в церемонии 27 января по этому же случаю в Польше.
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