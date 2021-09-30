Концлагерь Освенцим

Переживший Холокост джазовый пианист играет для прохожих во время коронавируса

Симон Гроновски говорит, что оказывался в заточении дважды в своей жизни. Один раз во время войны, когда он чудом избежал депортации в концлагерь. И теперь из-за коронавируса. Но ему всегда помогала джазовая музыка.