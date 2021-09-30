Концлагерь Освенцим

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Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.
Лагерь смерти Освенцим - одно из наиболее чудовищных свидетельств зверств нацистов и один из самых известных символов Холокоста. Его коменданта - Рудольфа Хёсса - называют самым страшным массовым убийцей ХХ века. Мы встретились с Райнером Хёссом - внуком коменданта Освенцима. Он рассказал нам шокирующие подробности из истории его семьи.
Симон Гроновски говорит, что оказывался в заточении дважды в своей жизни. Один раз во время войны, когда он чудом избежал депортации в концлагерь. И теперь из-за коронавируса. Но ему всегда помогала джазовая музыка.
На территории бывшего лагеря смерти Освенцим сегодня проходят мероприятия в память об освобождении концлагеря Красной армией 75 лет назад. Прямое включение из Освенцима спецкорреспондента DW. Также в программе: Эпидемия коронавируса: что стало известо о его происхождении.
Москва и Минск по-прежнему не договорились о возобновлении поставок нефти. На этом фоне Беларусь закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Однако норвежская нефть обходится Минску в итоге дороже российской.