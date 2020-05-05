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Концлагерь Берген-Бельзен

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Ворота в концентрационный лагерь Дахау

Места памяти в Германии 05.05.2020

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На территории бывших концлагерей в Германии и других мест массовых убийств людей во времена национал-социализма сегодня находятся мемориалы.
Ausstellung Kinder im KZ Bergen-Belsen (15.04- 30.09. 2018)

Берген-Бельзен: о детстве, которого не было 15.04.2020

15 апреля 1945 года был освобожден Берген-Бельзен. В этом концлагере погибли 600 детей, в их числе Анна Франк. Но были и те, кто выжил. Работник мемориала рассказала DW об узниках-детях.
Die am Dienstag (28.02.2012) vom Anne Frank Fonds freigegebene Reproduktion zeigt ein Foto von Anne Frank, enstanden um das Jahr 1941. Acht Jahrzehnte nach der Vertreibung kehrt das Erbe Anne Franks nach Frankfurt zurück. Bedeutende Objekte und Dokumente aus dem Besitz der Familie sollen aus Basel an den Main umziehen. Mehrere hundert Gegenstände - Gemälde, Fotos, Möbel, Briefe, Erinnerungsstücke - sollen als Dauerleihgabe im Jüdischen Museum aufbewahrt, ausgestellt und für die Forschung zugänglich gemacht werden. dpa/lhe Reproduktion: Anne Frank Fonds Basel -- (ACHTUNG: Die Abbildung darf nur unter Nennung des Bildnachweises veröffentlicht und genutzt werden) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Анна Франк и самый читаемый в мире дневник 01.08.2019

1 августа 1944 года Анна Франк сделала в своем дневнике последнюю запись: "...ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы не было на свете других людей".
Judith Rosenzweig hat Ghetto, Zwangsarbeit und Konzentrationslager überlebt. Quelle: DW/Tania Kraemer Datum: 19.1.2017 Ort: Haifa

Пережившая Холокост женщина рассказала, как все было на самом деле 27.01.2017

Юдит Розенцвайг: "Есть люди, которые утверждают, что мы это все придумали... Нужно делать все возможное для того, чтобы Холокост никогда не повторился".
May 9, 2016+++ people attend the 71st anniversary of the liberation of the Nazi German concentration camp, KL Stutthof in Sztutowo. The day commemorates the Soviet Armys liberation of the Nazi concentration camp, Stutthof, on May 9, 2016.Jewish camp area is seen (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/NurPhoto/M. Fludra

Следователи ФРГ нашли возможных преступников времен нацизма 09.08.2016

В Германии могут начаться новые процессы против бывших нацистов, работавших в концлагере Штутхоф. Ведущий дела следователь также надеется на пересмотр дела "бухгалтера Освенцима".
Bildnummer: 58920047 Datum: 21.11.2012 Copyright: imago/Sven Simon Eingangstor Arbeit macht frei 1933, 1945, 3, Antisemitismus, ausrotten, Ausrottung, Bayern, Dachau, Deportation, Deutsche, Deutsche Geschichte, Deutschland, drittes, Europa, Faschismus, Faschisten, faschistisch, Gedenken, Gedenkstätte, Geschichte, Jude, Juden, Konzentrationslager, KZ, Mahnmal, Nationalsozialismus, Nazi, Nazis, NS, Reich, Verbrechen, Vergangenheit, Vernichtung, Vernichtungslager Gesellschaft GER KZ Fotostory Gebäude xcb x0x 2012 quer sorrow ns 1933 bunker vernichtung israelitische travel Sehenswürdigkeit ausrottung Nationalsozialismus munich camp travelling politic jew nazi ss germany nostalgia nostalgic torture 1945 deutschland kz memorial german reisen tourismus tourism drittes 3 verbrechen antisemitismus deutsche near faschismus faschistisch mahnmal Vernichtungslager juden jewish bayern war prisoner sight gedenken faschisten bavaria nazis deportation dachau konzentrationslager vergangenheit geschichte errichtet concentration Gedenkstätte 1967 reich münchen jail barrack holocaust history jude prison israeli vict europa ausrotten world Datenbank 58920047 Date 21 11 2012 Copyright Imago Sven Simon Entrance Work makes free 1933 1945 3 Anti-Semitism eradicated Eradication Bavaria Dachau Deportation German German History Germany Third Europe Fascism Fascists fascist Remembrance Memorial History Jew Jews Concentration camps KZ Memorial National Socialism Nazi Nazis NS Reich Crime Past Destruction Extermination camps Society ger KZ Photo Story Building x0x 2012 horizontal Sorrow NS 1933 Bunkers Destruction Israeli tables Travel Landmark Eradication National Socialism Munich Camp Travel Politic Jew Nazi SS Germany Nostalgia nostalgic TORTURE 1945 Germany KZ Memorial German Travel Tourism Tourism Third 3 Crime Anti-Semitism German Near Fascism fascist Memorial Extermination camps Jews Jewish Bavaria was Prisoner Sight Remembrance Fascists Bavaria Nazis Deportation Dachau Concentration camps Past History built Concentration Memorial 1967 Reich Munich Jail Barrack Holocaust History Jew Prison Israeli Europe eradicated World Database

Новые технологии в мемориальных комплексах Германии 22.01.2016

Мемориальные комплексы в Германии ищут новые формы диалога с молодежью.
Ein Leichenberg: Den britischen Soldaten bot sich nach der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide im April 1945 ein grausiges Bild.

Судебный процесс по делу палачей Берген-Бельзена 16.09.2015

Самый первый судебный процесс по делу нацистских преступников в послевоенной Германии прошел спустя всего несколько месяцев после окончания войны. 11 осужденных повесили.

Как Елизавета II стала в Германии медиа-персоной номер один (26.06.2015) 26.06.2015

Королева Великобритании Елизавета II посетила Германию. Она встретилась с Ангелой Меркель и Йоахимом Гауком, а также посетила мемориал на месте бывшего концлагеря Берген-Бельзен.
Britain's Queen Elizabeth and Prince Philip talk to memorial director Jens-Christian Wagner (C) during a visit to the former Nazi German concentration camp Bergen-Belsen, Germany June 26, 2015. Queen Elizabeth and the Duke of Edinburgh are on a three day state visit to Germany. REUTERS/Fabian Bimmer

Елизавета II посетила бывший концлагерь Берген-Бельзен 26.06.2015

Он был освобожден британскими войсками в 1945 году.
23.06.2015 *** Britain's Queen Elizabeth and Prince Philip (2nd R) are welcomed by Simon McDonald, British ambassador to Germany (R) and an honour guard on their arrival at Tegal airport in Berlin, Germany June 23, 2015. Queen Elizabeth and her husband the Duke of Edinburgh are on a three day state visit to Germany. REUTERS/Fabrizio Bensch

Королева Великобритании Елизавета II прибыла в Берлин 23.06.2015

Британская королева Елизавета II прилетела в Германию c четырехдневным визитом. Монархиня проведет встречи с президентом ФРГ Йоахимом Гауком и федеральным канцлером Ангелой Меркель.
06.03.2015 *** Bundespräsident Joachim Gauck hält am 06.03.2015 im Schloss Bellevue in Berlin bei einer Veranstaltung von Terre de Femmes zum Internationalen Frauentag seine Rede. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент ФРГ призвал немцев не забывать о преступлениях нацизма 26.04.2015

То, что произошло во время "третьего рейха", является уроком из прошлого, заявил Гаук, выступая на памятном мероприятии по случаю 70-летия освобождения концлагеря Берген-Бельзен.
Sowjet. Kriegsgefangene, 1942 - Line of Soviet POWs / WWII / 1942 - 2e G. M. / Prisonniers de guerre soviétiques, été 1942. 2-G56-O1-1942-7 (27691) Sowjet. Kriegsgefangene, 1942 Geschichte: 2. Weltkrieg / Ostfront. - Sowjetische Kriegsgefangene westlich von Stalingrad auf dem Weg ins Lager. - Foto, Sommer 1942 (Eckle). E: Line of Soviet POWs / WWII / 1942 History / World War II / Eastern Front - Soviet prisoners of war west of Stali- ngrad on their way to a camp. - Photo, summer 1942 (Eckle). F: 2e G. M. / Prisonniers de guerre soviétiques, été 1942. Histoire / 2e G. M. - Prisonniers de guerre soviétiques à l' ouest de Stalingrad en chemin vers un camp. - Photo, été 1942 (Eckle).

Немецкие историки о сопротивлении советских военнопленных 13.11.2014

Советские военнопленные оказывали активное сопротивление нацистам. Тем не менее, эта страница истории мало известна. Факты приходится собирать по крупицам.
Die ehemahligen Haeftlinge Maria Gniatczyk, 83, aus Polen, links, und Shaul Landany, 74, aus Israel, besuchen am Donnerstag, 15. April 2010, am 65. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, Niedersachsen, durch die Britschen Truppen, den Gedenkstein auf dem Gelaende der Gedenkstaette. Rund 70.000 Menschen kamen in dem Kriegsgefangenenlager und dem KZ ums Leben. (apn Photo/Joerg Sarbach) --- Former prisoners Maria Gniatczyk, 83, from Poland, left, und Shaul Landany, 74, from Israel, visit the Bergen-Belsen memorial on 65th anniversary of the liberation of the concentration camp Bergen-Belsen, Germany, by British troops on Thursday, April 15, 2010. Over 70,000 people died in the camp between 1940 and 1945. (apn Photo/Joerg Sarbach)

В бывшем концлагере Берген-Бельзен прошли мероприятия по случаю 65-летия его освобождения 18.04.2010

В мероприятиях, посвященных 65-летию освобождения бывшего концлагеря Берген-Бельзен, участвовали немецкие политики, а также бывшие узники лагеря. В Берген-Бельзене с 1941 года погибли более 70 тысяч человек.
Leipzig (Sachsen): Zwei Studentinnen stehen am 08.01.2001 zur Eröffnung der Ausstellung Anne Frank vor einer Schautafel im Schulmuseum in Leipzig . Die international erfolgreiche Wanderausstellung zeigt Fotos und Dokumente des jüdischen Mädchens, das durch sein in einem Amsterdamer Versteck geschriebenes Tagebuch berühmt geworden ist. Die vom Anne-Frank Zentrum Berlin gestaltete Ausstellung wird in Leipzig bis zum 26. Februar gezeigt. (LEI01-080101)Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet worden. (Ber463-120698)

Три часа наедине с памятью 28.09.2005

Бианка Пиотровски работает в мемориальном комплексе Берген-Бельзен. Ее профессия требует особой чуткости и такта…

В Германии прошли памятные митинги на территории бывших концлагерей 17.04.2005