Концлагерь Берген-Бельзен

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Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На территории бывших концлагерей в Германии и других мест массовых убийств людей во времена национал-социализма сегодня находятся мемориалы.
15 апреля 1945 года был освобожден Берген-Бельзен. В этом концлагере погибли 600 детей, в их числе Анна Франк. Но были и те, кто выжил. Работник мемориала рассказала DW об узниках-детях.
1 августа 1944 года Анна Франк сделала в своем дневнике последнюю запись: "...ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы не было на свете других людей".
Юдит Розенцвайг: "Есть люди, которые утверждают, что мы это все придумали... Нужно делать все возможное для того, чтобы Холокост никогда не повторился".
В Германии могут начаться новые процессы против бывших нацистов, работавших в концлагере Штутхоф. Ведущий дела следователь также надеется на пересмотр дела "бухгалтера Освенцима".
Мемориальные комплексы в Германии ищут новые формы диалога с молодежью.
Самый первый судебный процесс по делу нацистских преступников в послевоенной Германии прошел спустя всего несколько месяцев после окончания войны. 11 осужденных повесили.
Королева Великобритании Елизавета II посетила Германию. Она встретилась с Ангелой Меркель и Йоахимом Гауком, а также посетила мемориал на месте бывшего концлагеря Берген-Бельзен.
Он был освобожден британскими войсками в 1945 году.
Британская королева Елизавета II прилетела в Германию c четырехдневным визитом. Монархиня проведет встречи с президентом ФРГ Йоахимом Гауком и федеральным канцлером Ангелой Меркель.
То, что произошло во время "третьего рейха", является уроком из прошлого, заявил Гаук, выступая на памятном мероприятии по случаю 70-летия освобождения концлагеря Берген-Бельзен.
Советские военнопленные оказывали активное сопротивление нацистам. Тем не менее, эта страница истории мало известна. Факты приходится собирать по крупицам.
В мероприятиях, посвященных 65-летию освобождения бывшего концлагеря Берген-Бельзен, участвовали немецкие политики, а также бывшие узники лагеря. В Берген-Бельзене с 1941 года погибли более 70 тысяч человек.
Бианка Пиотровски работает в мемориальном комплексе Берген-Бельзен. Ее профессия требует особой чуткости и такта…
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