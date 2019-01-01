Концерн Apple сократил прогноз выручки из-за снижения продаж в КНР

Американский технологический концерн Apple значительно снизил прогноз выручки, ожидаемой по итогам первого квартала 2019 финансового года. В открытом письме инвесторам, опубликованном в среду, 2 января, шеф Apple Тим Кук заявил, что концерн ожидает выручку в объеме 84 млрд долларов США. В прежнем прогнозе говорилось о выручке от 89 до 93 млрд.

Коррекция прогноза обусловлена прежде всего снижением продаж iPhone. В остальных категориях товаров концерн прогнозирует увеличение выручки почти на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом.

"Мы ожидали некоторые сложные ситуации на ключевых развивающихся рынках, однако не предвидели масштабы экономического замедления, особенно в Китае", - отмечается в документе. По мнению Кука, "влияние на экономическую обстановку в Китае оказала растущая напряженность в торговых отношениях с Соединенными Штатами".

Прогноз концерна является предварительным. Apple намерен представить окончательные данные по выручке за первый квартал в конце января.

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