Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком

При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.
Оставить себе Крым и заставить Кремль помириться с Западом - к таким взаимоисключающим целям стремятся россияне. Так интерпретирует последний опрос "Левада-Центра" Иван Преображенский. (02.04.2019)
Мы так хотим быть значимыми хотя бы в собственных глазах, что отчаянно пытаемся привлечь к себе внимание, в том числе откровенно недипломатичными высказываниями. Но этот прием работает все хуже, пишет Александр Плющев. (23.02.2019)
Чем живет российская глубинка? Режиссер Роман Мошенский создал серию портретов жителей города Лениногорск. Они поделились своими мечтами, которые, в большинстве случаев, ведут на запад - в Казань, Москву, Европу. (16.12.2018)
Во время встречи министры обороны стран НАТО официально заявили: атаки со стороны России усилились. Не с помощью танков и ракет, а через интернет. Это может быть частью одного плана, считает Миодраг Шорич. (06.10.2018)