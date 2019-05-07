Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

Латвия потратится на оборону

Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.