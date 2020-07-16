Конфликт Азербайджана и Армении: как страны обвиняют друг друга

Июльские столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией продолжаются, и ситуация в регионе остается напряженной. С 12 июля в течение трех дней между армиями двух стран шли массивные перестрелки с применением тяжелой военной техники, в результате которых погибли 17 человек, включая мирных жителей. Последняя вспышка была зафиксирована 22 июля. Обе стороны выдвигают тяжкие обвинения в адрес друг друга. DW приводит позиции представителей обеих стран.

Как объясняют причины эскалации в Баку и Ереване

Представители Армении считают, что обострение началось после того, как внедорожник азербайджанских пограничников в воскресенье, 12 июля, заехал в зону контроля армянских военных. Армянская сторона утверждает, что была вынуждена защищать территорию от вторгшегося автомобиля. В Баку замечают, что граница до сих пор не делимитирована, никакого вторжения не было, а все произошедшее является "провокацией" со стороны Еревана.

В Ереване произошедшее называют "агрессией против суверенной территории страны-члена ООН, ОБСЕ и Совета Европы" и "непростительной ошибкой", как заявила DW депутат Национального Собрания Армении, член постоянной комиссии по внешней политике Ануш Беглоян. В Баку обвинения в агрессии категорически отвергают. "Любые военные операции на границе противоречат нашим интересам", - заявил в интервью DW помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Инфографика с двумя объектами критической инфраструктуры стран - Мецаморской АЭС и Мингечевирским водохранилищем

В Баку объяснение инциденту находят в том, что Армения, как говорит Гаджиев, "надеялась создать новый очаг" конфликта, чтобы "отвлечь от сути армяно-азербайджанского конфликта, вызванного оккупацией Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана". Ереван, по его мнению, пытается добиться превосходства за счет "втягивания третьей стороны в конфликт", имея в виду Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Армении выгоднее перемещать конфликт вдоль границы, чем вдоль бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Потому как Армения надеется, что сможет вовлечь ОДКБ в конфликт, в случае если вооруженный конфликт будет на армяно-азербайджанской границе", - предположил и азербайджанский политолог Араз Асланлы, руководитель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований. Этот план, уверены в Баку, провалился. "В ОДКБ никто не захотел быть вовлечен", - заявил DW Фархад Мамедов, политолог и глава консалтинговой компании Strategic Consultancy Group, которая консультирует правительство Азербайджана.

Ануш Беглоян

В свою очередь в Армении говорят, что пограничный июльский инцидент продемонстрировал, что Баку претендует не только на Нагорный Карабах, признанный международным правом азербайджанскими территориями, но и на собственно Армению. "Объяснение этих действий нужно искать не только в антиармянской риторике президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и в конкретных территориальных притязаниях, включая претензии и на столицу Армении, Ереван", - уверена Ануш Беглоян. Руководство Азербайджана, по утверждению армянского эксперта по региональным проблемам Манвела Гумашяна, "никогда не скрывало, что имеет виды не только на Нагорный Карабах, но и на всю Армению, включая ее столицу". Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, в частности о том, что "Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю".

Главные помехи мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

Июльские перестрелки на армяно-азербайджанской границе, по общему признанию, оказали негативное влияние на переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он застопорился задолго до июльской эскалации: саммиты международных посредников - Минской группы ОБСЕ с участием глав Армении и Азербайджана - не проходили с 2017 года.

Хикмет Гаджиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на днях, что Ереван "продолжит сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для мирного урегулирования конфликта", однако армянское руководство настаивает на условии включения в переговорный процесс властей Нагорного Карабаха. "Судьба народа Арцаха (республики Нагорный Карабах - Ред.) не может быть определена без участия народа Арцаха", - заявила DW пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Представитель Еревана напомнила, что ранее карабахские власти принимали участие в переговорах, и добавила, что их участие "исходит сути переговоров и мирного процесса".

Азербайджан категорически не принимает данное условие. "Мы не можем пригласить Карабах за стол переговоров, потому что это отбросит мирный процесс на четверть века назад", - говорит политконсультант Фархад Мамедов, имея в виду Соглашение о бессрочном прекращении огня от 1994 года, которое подписали представители Армении, Азербайджана и представители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. В Баку уверены, что условия Еревана - это злоупотребление мирными переговорами вместо "обсуждения корня проблем: возвращения территорий, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", как сказал в интервью DW Хикмет Гаджиев.

Похороны майора армии Армении, погибшего во время последних перестрелок на границе, 16 июля 2020 года

Ключевым барьером для успешного окончания переговоров Баку считает то обстоятельство, что армянская сторона "воспринимает Нагорный Карабах как ту же Армению", сказал Мамедов. "Последний гвоздь в гроб переговоров вбил сам премьер Армении, сказав, что Нагорный Карабах - это Армения. Это открытая аннексия территории Азербайджана", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В Баку уверены, что Ереван торпедирует мирный процесс и поддерживает его с одной целью - не идти на уступки властям Азербайджана. Гаджиев назвал позицию Армении лицемерной: "С одной стороны, они говорят о мире, но действиями показывают, что не заинтересованы в переговорах". Возмущение в Азербайджане вызвали, в частности, сообщения о строительстве новой дороги между Арменией и Нагорным Карабахом.

В Ереване позицию Баку называют "максималистской". "В понимании азербайджанской стороны мирный процесс должен "обслуживать" исключительно их интересы. И так как этого не происходит, азербайджанская сторона выражает свое недовольство переговорным процессом и работой сопредседателей Минской группы", - сказала Анна Нагдалян.

Угрозы сторон на фоне эскалации

В Азербайджане не скрывают разочарования процессом урегулирования конфликта. "Ни одна страна не станет терпеть 30 лет оккупации и миллион беженцев", - сказал помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев. Комментируя недавние высказывания Ильхама Алиева, в которых президент Азербайджана обозначил возможность войны между странами, Гаджиев подтвердил, что "есть высокая вероятность" возобновления открытой войны между странами.

Похороны генерал-майора армии Азербайджана, погибшего во время последних перестрелок на границе, 15 июля 2020 года

"Подход Азербайджана к этому вопросу по сути таков: мы придерживаемся мирного пути. Но конец этого пути должен быть виден, этот путь должен дать результат. В противном случае военное противостояние будет неизбежным", - формулирует позицию официального Баку политолог Араз Асланлы.

После июльской эскалации публично стали обсуждаться возможности военных атак по объектам критической инфраструктуры обеих стран. Угрозу военного удара по армянской АЭС Мецамор озвучил, в частности, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. В ответ премьер-министр Армении Пашинян сказал, что данное заявление "должно стать предметом серьезного международного расследования, поскольку оно демонстрирует сущность Азербайджана как террористического государства". В парламенте Армении отказались комментировать "самоубийственные заявления неадекватных людей", как сказала депутат Ануш Беглоян.

Однако помощник президента Азербайджана подчеркнул в разговоре с DW, что заявление о возможности удара по Мецаморской АЭС "ни в коем случае не отражает официальной позиции Азербайджана и было личным мнением" одного из офицеров. "Это армянская сторона привыкла угрожать ударами по критической инфраструктуре, используя ракеты "Искандер", - добавил Гаджиев.

В Армении, в свою очередь, официально также категорически отрицают возможность ударов по гражданской инфраструктуре соседней страны. Среди потенциальных целей в самом Азербайджане эксперты называют дамбу Мингечевирского водохранилища (см. инфографику), а также трубы различных крупных нефте- и газопроводов, проходящих по азербайджанской территории, например, "Баку-Тбилиси-Джейхан", TAP и TANAP.

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