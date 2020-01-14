Конференция по Ливии: кому и что может предложить Берлин

В приглашении на международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта, которая состоится в Берлине 19 января, говорится, что долгосрочная цель правительства Германии - "суверенная Ливия" и "достижение мира внутри страны". Однако до этого результата Ливии еще далеко.

Международно признанное правительство в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.

Кто будет участвовать в конференции

После многочисленных подготовительных встреч правительство ФРГ пригласило для участия в конференции представителей обеих конфликтующих сторон. Кроме Хафтара и Сараджа в конференции примут участие и главы государств и правительств всех стран, которые напрямую или косвенно участвуют в урегулировании ситуации в Ливии.

На встречу на высшем уровне приглашены также представители Европейского Союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. В конференции примет участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, поскольку встреча будет проходить под эгидой организации.

Кто кого поддерживает в Ливии

Такое большое количество участников конференции объясняется тем, что в миротворческом процессе в Ливии задействовано большое количество международных игроков. Власти Турции поддерживают правительство Сараджа в Триполи. Анкара уже отправила в Ливию свой военный контингент. Хафтара наряду с Россией поддерживают Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые в той или иной степени оказывают ему военную помощь. Внутри Евросоюза нет единого мнения по ливийскому вопросу. Франция поддерживает Хафтара, тогда как Италия, чьей колонией долгое время была Ливия, отстаивает интересы признанных ливийских властей.

Представители противоборствующих лагерей в Ливии: Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж

Между тем минимум одна страна оказалась за бортом берлинской конференции по урегулированию конфликта в Ливии. В интервью DW посол Туниса в Германии Ахмед Чафра выразил "большое недоумение" по поводу того, что его страна не приглашена на конференцию. "Мы были очень удивлены, поскольку Тунис - страна, которую ситуация в Ливии коснулась больше других, и которая терпит наибольший ущерб от того, что там происходит", - пояснил Чафра.

Мир в Ливии - "ключ к стабильности в регионе"

Какие результаты принесет конференция в Берлине? Официальный представитель немецкого МИДа Райнер Бройль (Rainer Breul) отмечает, что речь пока не идет о мирных переговорах. "Цель состоит в том, чтобы международные игроки договорились о рамочных условиях, которые позволили бы им вернуть свое влияние", - отметил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую цитировали депутаты бундестага после заседания одной из фракций во вторник, 14 января, выступила с критикой стран, осуществляющих военную поддержку участников конфликта в Сирии. "Пока туда продолжает поступать военная помощь, бои там не прекратятся" и не будет политического урегулирования, отметила канцлер. Согласие российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которые поддерживают противоположные стороны конфликта, принять участие в берлинской конференции Меркель считает хорошим знаком.

Бойцы войска генерала Хафтара в Ливии

Однако значение этой конференции выходит далеко за пределы урегулирования ситуации в Ливии. По словам Юргена Хардта (Jurgen Hardt), эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики, достижение мира в Ливии - это "ключ к дальнейшей стабильности в Северной и Западной Африке. Если нам удастся привести Ливию к мирному будущему, это будет знаковым событием для всего региона", - подчеркнул Хардт.

Эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по внешней политике Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) считает, что урегулирование в Ливии - обязанность, прежде всего, Росcии. "Россия как сторонник Хафтара должна срочно его убедить занять конструктивную позицию по достижению мира и принять участие в предстоящем саммите по Ливии в Берлине", - заявил он в интервью DW.

При этом Германия в качестве посредника мирного урегулирования в Ливии у некоторых немецких политиков вызывает сомнение. В их числе - депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen). "Осуждать (другие страны. - Ред.) за нарушение эмбарго на поставку оружия в Ливию и в то же время самим поставлять вооружение конфликтующим сторонам в Ливии - таким, как Турция, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, - это лицемерие", - убежден политик.

Хафтар согласен на мир?

Решающий вопрос в преддверии конференции, однако, состоит в том, приедут ли в Берлин Сарадж и Хафтар. И если да, согласятся ли они на личную встречу. Переговоры по урегулированию конфликта в Ливии, состоявшиеся в Москве в понедельник, 13 января, потерпели фиаско именно из-за позиции Хафтара, отказавшегося подписывать соглашение о прекращении огня. В связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу даже поставил под вопрос проведение конференции в Берлине. "Если Хафтар продолжит придерживаться своей линии, берлинская конференция не будет иметь никакого смысла", - отметил он в видео, распространенном турецкими СМИ.

Встреча главы немецкого МИДа Хайко Маса и генерала Халифы Хафтара в Бенгази

Тем не менее президент Эрдоган пока что собирается участвовать в конференции в любом случае. И это несмотря на то, что его поддержка признанного ливийского правительства идет вразрез с требованием немецких властей. Более того, Эрдоган назвал Хафтара "путчистом", которого нужно проучить, если он и дальше будет продолжать наступление на правительственные войска.

Между тем главе немецкого МИДа Хайко Масу (Heiko Maas) отчасти удалось добиться успеха в ситуации, которая прежде, как казалось, зашла в тупик. Во время встречи в Бенгази, состоявшейся в четверг, 16 января, Хафтар уверил министра в том, что готов к прекращению огня в Ливии. Накануне встречи Мас еще раз озвучил позицию немецкого правительства: "Военным путем никто не выиграет в этом конфликте. Но сейчас появляется возможность освободить этот конфликт от международного влияния".

Трезвые ожидания Германии от конференции в Берлине

Однако аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском исследовательском центре Chatham House Тим Итон сомневается в том, что Германии удастся сыграть в этом процессе значимую роль. Страны, которые имеют непосредственное военное присутствие в Ливии и сотрудничают с той или иной конфликтующей стороной, будут иметь гораздо большее влияние на политический процесс, отметил он в интервью DW.

"У Германии таких рычагов воздействия нет", - пояснил Итон. По его словам, ФРГ сложно быть посредником в процессе мирного урегулирования в Ливии, поскольку даже международные партнеры Берлина не могут прийти к единой позиции в ливийском вопросе. Пока Россия и Турция играют в миротворческом процессе ведущую роль, ожидая, что их посредничество впоследствии окупится в форме экономических уступок и льготных условий для инвестирования в Ливии, Германии будет непросто продавить свою позицию, уверен эксперт.

Впрочем, властям Германии хорошо известно об этих трудностях. Официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) так озвучила ожидания от конференции в Берлине: "Берлинская конференция - не финальная точка, а только начало политического процесса под эгидой ООН. За один этот день не удастся найти решение всех ливийских проблем".

Смотрите также:

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Новое применение химоружия в Думе По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор. Автор: Илья Коваль

