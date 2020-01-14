Конференция по Ливии: кому и что может предложить Берлин

От саммита в Берлине 19 января будет зависеть успех дальнейшего урегулирования конфликта в Ливии. DW о том, как оценивают в Германии перспективы встречи, и кто будет в ней участвовать.
В приглашении на международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта, которая состоится в Берлине 19 января, говорится, что долгосрочная цель правительства Германии - "суверенная Ливия" и "достижение мира внутри страны". Однако до этого результата Ливии еще далеко.
Международно признанное правительство в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.
Кто будет участвовать в конференции
После многочисленных подготовительных встреч правительство ФРГ пригласило для участия в конференции представителей обеих конфликтующих сторон. Кроме Хафтара и Сараджа в конференции примут участие и главы государств и правительств всех стран, которые напрямую или косвенно участвуют в урегулировании ситуации в Ливии.
На встречу на высшем уровне приглашены также представители Европейского Союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. В конференции примет участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, поскольку встреча будет проходить под эгидой организации.
Кто кого поддерживает в Ливии
Такое большое количество участников конференции объясняется тем, что в миротворческом процессе в Ливии задействовано большое количество международных игроков. Власти Турции поддерживают правительство Сараджа в Триполи. Анкара уже отправила в Ливию свой военный контингент. Хафтара наряду с Россией поддерживают Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые в той или иной степени оказывают ему военную помощь. Внутри Евросоюза нет единого мнения по ливийскому вопросу. Франция поддерживает Хафтара, тогда как Италия, чьей колонией долгое время была Ливия, отстаивает интересы признанных ливийских властей.
Между тем минимум одна страна оказалась за бортом берлинской конференции по урегулированию конфликта в Ливии. В интервью DW посол Туниса в Германии Ахмед Чафра выразил "большое недоумение" по поводу того, что его страна не приглашена на конференцию. "Мы были очень удивлены, поскольку Тунис - страна, которую ситуация в Ливии коснулась больше других, и которая терпит наибольший ущерб от того, что там происходит", - пояснил Чафра.
Мир в Ливии - "ключ к стабильности в регионе"
Какие результаты принесет конференция в Берлине? Официальный представитель немецкого МИДа Райнер Бройль (Rainer Breul) отмечает, что речь пока не идет о мирных переговорах. "Цель состоит в том, чтобы международные игроки договорились о рамочных условиях, которые позволили бы им вернуть свое влияние", - отметил он.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую цитировали депутаты бундестага после заседания одной из фракций во вторник, 14 января, выступила с критикой стран, осуществляющих военную поддержку участников конфликта в Сирии. "Пока туда продолжает поступать военная помощь, бои там не прекратятся" и не будет политического урегулирования, отметила канцлер. Согласие российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которые поддерживают противоположные стороны конфликта, принять участие в берлинской конференции Меркель считает хорошим знаком.
Однако значение этой конференции выходит далеко за пределы урегулирования ситуации в Ливии. По словам Юргена Хардта (Jurgen Hardt), эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики, достижение мира в Ливии - это "ключ к дальнейшей стабильности в Северной и Западной Африке. Если нам удастся привести Ливию к мирному будущему, это будет знаковым событием для всего региона", - подчеркнул Хардт.
Эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по внешней политике Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) считает, что урегулирование в Ливии - обязанность, прежде всего, Росcии. "Россия как сторонник Хафтара должна срочно его убедить занять конструктивную позицию по достижению мира и принять участие в предстоящем саммите по Ливии в Берлине", - заявил он в интервью DW.
При этом Германия в качестве посредника мирного урегулирования в Ливии у некоторых немецких политиков вызывает сомнение. В их числе - депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen). "Осуждать (другие страны. - Ред.) за нарушение эмбарго на поставку оружия в Ливию и в то же время самим поставлять вооружение конфликтующим сторонам в Ливии - таким, как Турция, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, - это лицемерие", - убежден политик.
Хафтар согласен на мир?
Решающий вопрос в преддверии конференции, однако, состоит в том, приедут ли в Берлин Сарадж и Хафтар. И если да, согласятся ли они на личную встречу. Переговоры по урегулированию конфликта в Ливии, состоявшиеся в Москве в понедельник, 13 января, потерпели фиаско именно из-за позиции Хафтара, отказавшегося подписывать соглашение о прекращении огня. В связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу даже поставил под вопрос проведение конференции в Берлине. "Если Хафтар продолжит придерживаться своей линии, берлинская конференция не будет иметь никакого смысла", - отметил он в видео, распространенном турецкими СМИ.
Тем не менее президент Эрдоган пока что собирается участвовать в конференции в любом случае. И это несмотря на то, что его поддержка признанного ливийского правительства идет вразрез с требованием немецких властей. Более того, Эрдоган назвал Хафтара "путчистом", которого нужно проучить, если он и дальше будет продолжать наступление на правительственные войска.
Между тем главе немецкого МИДа Хайко Масу (Heiko Maas) отчасти удалось добиться успеха в ситуации, которая прежде, как казалось, зашла в тупик. Во время встречи в Бенгази, состоявшейся в четверг, 16 января, Хафтар уверил министра в том, что готов к прекращению огня в Ливии. Накануне встречи Мас еще раз озвучил позицию немецкого правительства: "Военным путем никто не выиграет в этом конфликте. Но сейчас появляется возможность освободить этот конфликт от международного влияния".
Трезвые ожидания Германии от конференции в Берлине
Однако аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском исследовательском центре Chatham House Тим Итон сомневается в том, что Германии удастся сыграть в этом процессе значимую роль. Страны, которые имеют непосредственное военное присутствие в Ливии и сотрудничают с той или иной конфликтующей стороной, будут иметь гораздо большее влияние на политический процесс, отметил он в интервью DW.
"У Германии таких рычагов воздействия нет", - пояснил Итон. По его словам, ФРГ сложно быть посредником в процессе мирного урегулирования в Ливии, поскольку даже международные партнеры Берлина не могут прийти к единой позиции в ливийском вопросе. Пока Россия и Турция играют в миротворческом процессе ведущую роль, ожидая, что их посредничество впоследствии окупится в форме экономических уступок и льготных условий для инвестирования в Ливии, Германии будет непросто продавить свою позицию, уверен эксперт.
Впрочем, властям Германии хорошо известно об этих трудностях. Официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) так озвучила ожидания от конференции в Берлине: "Берлинская конференция - не финальная точка, а только начало политического процесса под эгидой ООН. За один этот день не удастся найти решение всех ливийских проблем".
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