Конференция по климату в Мадриде: шанс для Парижского соглашения

Конференция по защите климата COP25 пройдет в Мадриде. Что на ней обсудят и чего ожидать от экоактивистки Греты Тунберг, которая часть маршрута в Испанию проделает на корабле, - в материале DW.
В Мадриде с 2 по 13 декабря будет проходить конференция ООН по проблемам изменения климата (COP25). Ожидается, что участие в ней примут от 20 до 25 тысяч человек. Среди них - главы государств и правительств, ученые, политики и общественные деятели. Изначально конференцию планировалось провести в столице Чили Сантьяго. Но из-за продолжающихся там акций протеста было предложено изменить ее место проведения.
"Я рада, что после отказа Чили нашлось место, где будет проведен саммит, и благодарна Испании за то, что она за столь короткий срок согласилась организовать мероприятие такого масштаба", - сказала в интервью DW министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). По ее словам, это огромный знак солидарности со стороны Испании и очень важный сигнал: "Саммит будет успешным, если нам удастся усилить амбиции участников. Иными словами, страны должны делать больше, чем обещали".
На саммите пойдет речь о реализации Парижского соглашения
На саммите речь пойдет о выполнении условий Парижского соглашения по защите климата, подписанного в 2015 году. Тогда 190 стран мира обязались принимать меры для того, чтобы не допустить глобального потепления. В сентябре этого года к соглашению по климату присоединилась и Россия.
Основная цель, обозначенная в Парижском соглашении, - сократить выбросы СО2в атмосферу, являющиеся причиной повышения температуры воздуха на 2 градуса Цельсия и глобального изменения климата. Страны договорились стремиться снизить этот показатель до 1,5 градуса. Для этого необходимо приложить больше усилий по защите климата. Ученые считают предпринимаемые меры недостаточными и предупреждают о том, что глобальное потепление уже приводит к необратимым последствиям. Но вряд ли на саммите в Мадриде будет поставлены более высокие цели. Ведь сейчас лишь небольшое число стран, прежде всего Азии и Африки, пообещали делать больше для защиты климата.
Другие же, такие, например, как Бразилия, не готовы считать защиту климата своей приоритетной целью. В начале ноября президент США Дональд Трамп окончательно отказался выполнять условия Парижского соглашения. По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), США - не единственная страна в мире, которая не намерена заниматься этим вопросом. Он отметил, что ФРГ глубоко сожалеет о том, что США вышли из соглашения, но надеется, что это лишь временное решение. Тем не менее, "в следующем году не стоить ожидать особенных прорывов в экологической политике и деле защиты климата ни от организации G7, председательствовать в которой будут США, ни от G20 под председательством Саудовской Аравии", считает Хайко Мас.
Однако же и те страны, которые взяли на себя обязательства по защите климата, еще далеки от намеченной цели. Так, Германия, намеревавшаяся до 2020 года сократить выбросы CO2 на 40 процентов, этой цели не достигла. Одной из причин эксперты называют слишком медленный отказ от угля при производстве электроэнергии и растущую эмиссию автомобильных выхлопных газов в ФРГ.
Экоактивистов поддержит Грета Тунберг
Слишком медленное выполнение странами обязательств, перечисленных в Парижском соглашении, заставляет экоактивистов все чаще выходить на протесты. "Решающим является давление, идущее с улицы. Как пример - демонстрации Fridays for Future, которые проходят каждую пятницу", - говорит Анн-Катрин Шнайдер (Ann-Kathrin Schneider), активистка экологического объединения Bund.
Между тем лидер экологического движения Fridays for Future, шведская активистка Грета Тунберг тоже прибудет на саммит в Мадрид. Ей предстоит проделать долгое путешествие по морю. По экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.
Поэтому 13 ноября она стартовала из порта Хамптон в американском штате Вирджиния на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde. Активистку пригласила на борт австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу, ведущие канал в YouTube. Управляет судном профессиональный шкипер из Великобритании. Кроме того, на борту находятся отец Греты и 11-месячный сын австралийской пары. У катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами. Необходимость пересечь Атлантику на корабле возникла после того, как саммита был перенесен из Сантьяго в Мадрид. "Все продвигается медленнее, чем было задумано", - написала Грета в своем Twitter. Примерно с такими же мыслями пытаются заставить политиков обратить внимание на защиту климата и экоактивисты.
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