Конференция по климату в Мадриде: шанс для Парижского соглашения

В Мадриде с 2 по 13 декабря будет проходить конференция ООН по проблемам изменения климата (COP25). Ожидается, что участие в ней примут от 20 до 25 тысяч человек. Среди них - главы государств и правительств, ученые, политики и общественные деятели. Изначально конференцию планировалось провести в столице Чили Сантьяго. Но из-за продолжающихся там акций протеста было предложено изменить ее место проведения.

"Я рада, что после отказа Чили нашлось место, где будет проведен саммит, и благодарна Испании за то, что она за столь короткий срок согласилась организовать мероприятие такого масштаба", - сказала в интервью DW министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). По ее словам, это огромный знак солидарности со стороны Испании и очень важный сигнал: "Саммит будет успешным, если нам удастся усилить амбиции участников. Иными словами, страны должны делать больше, чем обещали".

На саммите пойдет речь о реализации Парижского соглашения

На саммите речь пойдет о выполнении условий Парижского соглашения по защите климата, подписанного в 2015 году. Тогда 190 стран мира обязались принимать меры для того, чтобы не допустить глобального потепления. В сентябре этого года к соглашению по климату присоединилась и Россия.

Хайко Мас

Основная цель, обозначенная в Парижском соглашении, - сократить выбросы СО2в атмосферу, являющиеся причиной повышения температуры воздуха на 2 градуса Цельсия и глобального изменения климата. Страны договорились стремиться снизить этот показатель до 1,5 градуса. Для этого необходимо приложить больше усилий по защите климата. Ученые считают предпринимаемые меры недостаточными и предупреждают о том, что глобальное потепление уже приводит к необратимым последствиям. Но вряд ли на саммите в Мадриде будет поставлены более высокие цели. Ведь сейчас лишь небольшое число стран, прежде всего Азии и Африки, пообещали делать больше для защиты климата.

Другие же, такие, например, как Бразилия, не готовы считать защиту климата своей приоритетной целью. В начале ноября президент США Дональд Трамп окончательно отказался выполнять условия Парижского соглашения. По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), США - не единственная страна в мире, которая не намерена заниматься этим вопросом. Он отметил, что ФРГ глубоко сожалеет о том, что США вышли из соглашения, но надеется, что это лишь временное решение. Тем не менее, "в следующем году не стоить ожидать особенных прорывов в экологической политике и деле защиты климата ни от организации G7, председательствовать в которой будут США, ни от G20 под председательством Саудовской Аравии", считает Хайко Мас.

Однако же и те страны, которые взяли на себя обязательства по защите климата, еще далеки от намеченной цели. Так, Германия, намеревавшаяся до 2020 года сократить выбросы CO2 на 40 процентов, этой цели не достигла. Одной из причин эксперты называют слишком медленный отказ от угля при производстве электроэнергии и растущую эмиссию автомобильных выхлопных газов в ФРГ.

Экоактивистов поддержит Грета Тунберг

Слишком медленное выполнение странами обязательств, перечисленных в Парижском соглашении, заставляет экоактивистов все чаще выходить на протесты. "Решающим является давление, идущее с улицы. Как пример - демонстрации Fridays for Future, которые проходят каждую пятницу", - говорит Анн-Катрин Шнайдер (Ann-Kathrin Schneider), активистка экологического объединения Bund.

Между тем лидер экологического движения Fridays for Future, шведская активистка Грета Тунберг тоже прибудет на саммит в Мадрид. Ей предстоит проделать долгое путешествие по морю. По экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.

Поэтому 13 ноября она стартовала из порта Хамптон в американском штате Вирджиния на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde. Активистку пригласила на борт австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу, ведущие канал в YouTube. Управляет судном профессиональный шкипер из Великобритании. Кроме того, на борту находятся отец Греты и 11-месячный сын австралийской пары. У катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами. Необходимость пересечь Атлантику на корабле возникла после того, как саммита был перенесен из Сантьяго в Мадрид. "Все продвигается медленнее, чем было задумано", - написала Грета в своем Twitter. Примерно с такими же мыслями пытаются заставить политиков обратить внимание на защиту климата и экоактивисты.

Смотрите также:

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Закрытие угольных электростанций Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Развитие возобновляемой энергетики К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Введение сертификатов на выбросы CO2 Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Повышение цен на топливо Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Стимулирование электромобильности Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Увеличение налога на авиабилеты Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Налоговые льготы железной дороге Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Запрет дизельного отопления домов Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Поддержка энергосберегающего жилья Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши. Автор: Андрей Гурков

