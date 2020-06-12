Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе региональным политикам

Cлужба безопасности и информации Чехии (СБИ, контрразведка) закрыла дело, связанное с угрозами региональным политикам - главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэру чешской столицы Зденеку Гржибе. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии СБИ, поводом для дела послужили действия одного из сотрудников "российского посольства в Праге", который с помощью анонимного электронного письма, направленного СБИ, якобы пытался "нанести серьезный вред своему коллеге".

Информация, содержащаяся в послании, была оперативно проверена, и подавляющее большинство сведений оказалось правдивым, отмечают в спецслужбах. Затем, как подчеркивается в заявлении, произошла утечка, и информация попала в местные СМИ, что значительно затруднило расследование. При этом публикация сведений о предполагаемом прибытии в чешскую столицу "человека с рицином" в значительной степени поставила под угрозу работу СБИ.

Тем не менее, как утверждают в пресс-службе контрразведки, ведомство смогло раскрыть, "что произошло в посольстве России, кто стоял за анонимным посланием и какую цель преследовал".

На основании полученных данных премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД страны Томаш Петржичек "решили выслать двух сотрудников российского посольства". Ведомство отмечает, что еще до принятия этого решения дипломатам дали возможности "спокойно и тихо" выехать из страны, однако они ей не воспользовались. "Таким образом, оба лица были признаны персонами нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня", - указали в СБИ.

Москва пообещала "зеркальный ответ"

Между тем Москва пообещала "зеркальный ответ" на высылку дипломатов. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицировала этот шаг как "недружественный, неприличный поступок".

"Будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, но и будет учтено в дальнейшем выстраивании отношений", - предупредила Захарова.

В посольстве РФ говорят о деградации отношений

"Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - в свою очередь подчеркнули в посольстве РФ в Праге, добавив, что "глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога".

Чешский еженедельник Respekt 26 апреля опубликовал материал, в котором утверждал, что в международный аэропорт Вацлава Гавела прибыл "сотрудник российской спецслужбы" с дипломатическим паспортом на имя гражданина РФ. Автомобиль российского дипкорпуса якобы доставил его в посольство РФ в Праге. По версии источников Respekt, в багаже прибывшего мог находиться яд рицин.

Российская сторона настаивала, что с середины марта российские дипломаты не прибывали в пражский аэропорт.

Под полицейской защитой

В конце апреля сразу несколько чешских изданий сообщили, что Ондржей Коларж, а также мэр чешской столицы Зденек Гржиб были взяты под полицейскую защиту в связи с возможным покушением на их жизнь.

Утверждалось, что Коларж вызвал гнев Москвы демонтажом памятника Коневу, а Гржиб - переименованием площади Pod kaštany (Под каштанами), перед посольством РФ в чешской столице в честь Бориса Немцова.

писал, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл гражданин России с ядом рицин. Впоследствии глава МИД Чехии Петржичек подтвердил приезд дипломата, однако от комментариев относительно того, был ли обнаружен у него яд, отказался, напоминает информагентство "Интерфакс".

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