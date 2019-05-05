Консультант Обамы, Кэмерона и Меркель оценила успехи цифровизации в ФРГ

Консультант немецкого правительства по вопросам цифровизации профессор Бет Симон Новек рассказала DW об особенностях этого процесса в Германии и своей работе с канцлером Меркель.
Бет Симон Новек - профессор в сфере технологий культуры и общества в университете Нью-Йорка. Она возглавляла Governance Lab в Бруклине, занимала должность заместителя уполномоченного по технологиям в администрации президента США Барака Обамы, была ведущим консультантом по вопросам цифровых технологий правительства Великобритании при премьере Дэвиде Кэмероне. А сейчас является членом совета по цифровизации при правительстве ФРГ.
В интервью DW Симон Новек рассказала о том, насколько продвинулась Германия в вопросах электронного правительства, искусственного интеллекта и защиты личных данных, и как ей работается в роли консультанта Ангелы Меркель (Angela Merkel).
DW: Как вы начали работать с правительством Германии? Вас пригласили на эту должность?
Бет Симон Новек: Глава ведомства федерального канцлера позвонил мне и начал говорить о моей работе, об основных пунктах моей деятельности, о темах, которыми необходимо заняться, если будет создана экспертная группа по вопросам цифровизации. Затем мне позвонила сама канцлер Меркель и спросила, хочу ли я быть в этой команде.
- И как у вас идут дела? Насколько федеральное правительство открыто вашим идеям, насколько живо вы обмениваетесь мнениями?
- Это удивительно открытая совместная работа, в которой чувствуется обоюдный интерес. Я входила в состав разных экспертных групп, где обычно все заканчивалось написанием отчета, который мало на что мог повлиять в политике и управлении. Сейчас у нас очень маленькая группа, но у меня есть ощущение, что мы полны энтузиазма, у нас есть цель и желание обмениваться идеями. И к нашему мнению прислушиваются.
- Вы работали в Белом доме при Бараке Обаме, а также c Дэвидом Кэмероном в период, когда он был премьер-министром Великобритании. Сейчас вы являетесь членом совета по цифровизации при правительстве ФРГ. Насколько отличается работа таких экспертных групп?
- То, что отличает работу в немецкой команде, это сплоченность. Еще до ее создания был огромный интерес к этой теме. Я думаю, что правительство не стало бы создавать такую структуру, если бы не было готово прислушиваться к советам и рекомендациям. Но сейчас и более подходящее время для применения цифровых технологий правительством, чем тогда, когда я работала в Белом доме.
- Если идет речь о Германии, то не все сразу же думают об инновациях, цифровизации и электронном правительстве. Как вы считаете, насколько продвинулась Германия в этом вопросе?
- Да, вы правы. Люди не думают о том, что Германия занимает лидирующее место в сфере инноваций. О Германии чаще думают как о стране, в которой изобрели бюрократию. Но еще до того, как был создан совет по цифровым технологиям, тут предпринимались попытки изменить ситуацию.
Например, в стратегии развития искусственного интеллекта Германия опередила США. Уже сейчас правительство Германии стремится запустить 500 электронных приемных, где в формате онлайн граждане могут решать различные вопросы самостоятельно.
- Несмотря на это, все же считается, что Германия, в отличие от США, медлительна и осторожна в вопросах кибербезопасности и защиты личных данных? Это усложняет вашу работу?
- Европа и Германия опередили США в том, что касается законодательства о защите личных данных в Сети. Я не хочу преуменьшать значение этой темы. Но важно также знать, что существует огромное количество данных, которые собирает правительство и которые могут быть использованы в интересах общества.
Правительство США, например, создало надежную цифровую инфраструктуру для того, чтобы собирать и обмениваться анонимными данными в целях проведения исследований онкологических заболеваний. Этими данными могут пользоваться врачи и ученые, которые таким образом получают доступ к целому спектру информации, которая помогает лечить пациентов, больных раком.
- Вы лично знакомы со многими ведущими политиками мира. Какое у вас впечатление от работы с Ангелой Меркель и Бараком Обамой?
- Я заметила, что они оба очень открыты ко всему новому в том, что касается управления государством. Одновременно с этим они оба профессионалы и крепко стоят на ногах. Мне лично работа с ними дает много импульсов. Ангела Меркель всегда задает интересные вопросы и живо интересуется процессом. Если она присутствует на наших встречах, то всегда активно в них участвует. И за ее вопросами всегда кроется интеллект, любопытство ученого и заинтересованность.
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