Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Конструктивизм

STURM-Frauen, Ausstellungsansicht, Lavinia Schulz, Insektentänzer, Große Technik, Toboggan Mann (ca. 1924, v.l.n.r.), Schirn Kunsthalle Frankfurt 2015 © Foto: Norbert Miguletz Ausstellung STURM-FRAUEN. KÜNSTLERINNEN DER AVANTGARDE IN BERLIN SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT *** NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER AKTUELLEN REDAKTIONELLEN BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT ***

Как женщины брали "штурмом" Берлин 01.12.2015

Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Veranstaltung verwenden!*** Pressebild: http://www.denkmal-leipzig.de/Presse/Multimedia/Fotos/ http://www.denkmal-leipzig.de/ Die denkmal hat 2014 als zentrales Fachthema Historische Fassaden - Stuck.Putz.Farbe. im Fokus.

В Лейпциге представят московский конструктивизм 05.11.2014

Посетители ярмарки denkmal смогут познакомиться с известнейшими московскими памятниками конструктивизма периода 1920-1930-х годов.
Zwei Museums-Mitarbeiterinnen gehen am 06.06.2013 durch einen Ausstellungsraum mit Raumkonstruktionen des russischen Künstlers Alexander Rodtschenko (1891_1956) in einer Ausstellung im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Die Ausstellung zeigt in einer umfangreichen Retrospektive vom 8. Juni bis 15. September 2013 Gemälde, Collagen, Fotomontagen, Fotografien, Skulpturen, Werbedesign und Typographie von Rodtschenko. Foto: Christian Charisius/dpa

В Германии пройдет уникальная выставка Александра Родченко 07.06.2013

Одному из основоположников конструктивизма, рекламы и дизайна, художнику, графику, скульптору и фотографу Александру Родченко посвящена выставка в Гамбурге.
Blick über Blumen auf die vor mehr als zwei Jahrzehnten von Joan Miro mit 7200 Keramikfliesen gestaltete Fassade des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen. Das Museum feiert am Mittwoch sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs (zu dpa-Korr Kunsthalle als Kunstwerk: 25 Jahre Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen vom 27.04.2004)

Сестры революции: художницы-авангардистки из России 19.10.2012

Русский авангард революционного времени держался на хрупких женских плечах. Доказательство тому - выставка в Людвигсхафене.
im Martin-Gropius-Bau, Berlin Richard Pare, Narkomfin-Gemeinschaftswohnanlage, 1995 © courtesy Richard Pare und Kicken Berlin

Живем вместе, едим вместе, спим вместе: архитектура авангарда 11.05.2012

В берлинском Martin-Gropius-Bau проходит выставка, рассказывающая об уникальных проектах советских архитекторов 20-30-х годов и о том, что стало с этими зданиями сегодня.
Марсианский саунд Эль Лисицкого

Марсианский саунд Эль Лисицкого 23.06.2011

В берлинской Новой национальной галерее проходит выставка мэтра русского и мирового авангарда Эль Лисицкого. Рисунки выглядят изящно и декоративно, автор всей душой приклеился к линейке и циркулю.
„Den ganzen Tag am Strand“, Gizeh/Ägypten 1966 In: Brigitte 8/1966 © F.C. Gundlach Die Verwendung der Bilder im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung „F.C. Gundlach. Das fotografische Werk“ (20. November 2009 – 14. März 2010) im Martin-Gropius-Bau ist frei.

Гламур и глянец фотографа Гундлаха 23.02.2010

В берлинском Мартин-Гропиус-бау проходит гигантская выставка-ретроспектива Ф. К. Гундлаха - одного из ведущих немецких фотографов моды второй половины 20 века. Его выставка - это гламур и глянец.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Jean-Baptiste Lepère (1761 – 1844) Theben, drei Säulen aus dem Amuns-Tempel von Karnak Feder in schwarz über Bleistift 70,2 50,75 (Blatt & Zeichnung); 70,45 x 50,8 (Trägerpapier) Köln, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

С Наполеоном в Египте: выставка в Кельне 19.11.2009

Выставка в кельнском Музее Вальрафа-Рихарца посвящена обстоятельствам возникновения "Описания Египта" - одного из крупнейших и самых плодотворных книгоиздательских проектов в истории.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Olga Rozanowa, Kampf von Avenirist mit dem Ozean, aus der Serie Der Universelle Krieg, 1916, Transparentpapier, farbiges Papier und Stoff, 21,1 x 29,8 cm

Русский авангард в Кельне 11.06.2009

В кельнском Музее Людвига открылась выставка "Пощечина общественному вкусу. Кубофутуризм и пробуждение модернизма в русском искусстве". Приурочена она к столетию футуристического манифеста.
Zeche Zollverein, Essen, Ruhrgebiet, Weltkulturerbe. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU093

"Цольферайн" - там, где делали облака 15.05.2009

Шахтеров сменили дизайнеры и туристы. Поклонники архитектуры в стиле Баухаза и индустриальной истории найдут для себя здесь много всего интересного. Как, впрочем, и любители немецкого языка.
Zeche Zollverein, Essen, Ruhrgebiet, Weltkulturerbe. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU094

"Цольферайн" - эталон промышленной архитектуры 14.05.2009

Основатель назвал свою шахту в честь таможенного союза. Его наследники заказали архитекторам новый комплекс, который стал образцом промышленной архитектуры на десятилетия вперед.
Zeche Zollverein, Essen, Ruhrgebiet, Weltkulturerbe. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU095

"Цольферайн" - шахта в Рурской области 13.05.2009

Когда мы говорим "Рурская область", то подразумеваем уголь… Жители называют ее просто "Pott" или "Revier". Мариус Мюллер-Вестерхаген посвятил своей родине песню, строки из которой давно стали крылатыми…
Berlin: Die Gartenstadt Falkenberg im Bezirk Treptow, aufgrund der farbigen Fassaden auch Tuschkastensiedlung genannt, steht unter Denkmalschutz. Die einstige Arbeitersiedlung im Grünen wurde zwischen 1913 und 1915 durch den Architekten Bruno Taut auf genossenschaftlicher Basis als Alternative zu den Mietskasernen der Stadt errichtet. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

В Москве открывается выставка немецкой архитектуры конструктивизма 18.06.2008

Московская выставка посвящена истории строительства и реставрации рабочих поселков, созданных в Берлине в первые десятилетия 20 века по проектам немецкого архитектора-конструктивиста Бруно Таута.