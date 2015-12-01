Конструктивизм

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Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них.
Посетители ярмарки denkmal смогут познакомиться с известнейшими московскими памятниками конструктивизма периода 1920-1930-х годов.
Одному из основоположников конструктивизма, рекламы и дизайна, художнику, графику, скульптору и фотографу Александру Родченко посвящена выставка в Гамбурге.
Русский авангард революционного времени держался на хрупких женских плечах. Доказательство тому - выставка в Людвигсхафене.
В берлинском Martin-Gropius-Bau проходит выставка, рассказывающая об уникальных проектах советских архитекторов 20-30-х годов и о том, что стало с этими зданиями сегодня.
В берлинской Новой национальной галерее проходит выставка мэтра русского и мирового авангарда Эль Лисицкого. Рисунки выглядят изящно и декоративно, автор всей душой приклеился к линейке и циркулю.
В берлинском Мартин-Гропиус-бау проходит гигантская выставка-ретроспектива Ф. К. Гундлаха - одного из ведущих немецких фотографов моды второй половины 20 века. Его выставка - это гламур и глянец.
Выставка в кельнском Музее Вальрафа-Рихарца посвящена обстоятельствам возникновения "Описания Египта" - одного из крупнейших и самых плодотворных книгоиздательских проектов в истории.
В кельнском Музее Людвига открылась выставка "Пощечина общественному вкусу. Кубофутуризм и пробуждение модернизма в русском искусстве". Приурочена она к столетию футуристического манифеста.
Шахтеров сменили дизайнеры и туристы. Поклонники архитектуры в стиле Баухаза и индустриальной истории найдут для себя здесь много всего интересного. Как, впрочем, и любители немецкого языка.
Основатель назвал свою шахту в честь таможенного союза. Его наследники заказали архитекторам новый комплекс, который стал образцом промышленной архитектуры на десятилетия вперед.
Когда мы говорим "Рурская область", то подразумеваем уголь… Жители называют ее просто "Pott" или "Revier". Мариус Мюллер-Вестерхаген посвятил своей родине песню, строки из которой давно стали крылатыми…
Московская выставка посвящена истории строительства и реставрации рабочих поселков, созданных в Берлине в первые десятилетия 20 века по проектам немецкого архитектора-конструктивиста Бруно Таута.
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