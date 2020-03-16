Конституционный суд России одобрил поправки к Основному закону

Поправки к Конституции России, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, соответствуют Основному закону. С таким заключением Конституционный суд РФ выступил в понедельник, 16 марта. Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его официального опубликования, подчеркнул суд.

Поправки предусматривают обнуление президентских сроков для Путина

Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный президентом. Среди прочего, они предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений в конституцию. Мэрия Москвы дважды отказалась согласовать акции протеста против нововведений.

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. По сведениям "Левада-центра", только четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в основной закон, при этом каждый десятый намерен проголосовать против.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Российская политика в карикатурах Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия? "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.

Российская политика в карикатурах Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором? Турция воюет за сирийский город Идлиб с Асадом, поддерживаемым авиацией РФ. В результате авианалета убиты турецкие солдаты. Сергей Елкин о напряженности в отношениях Москвы и Анкары.

Российская политика в карикатурах Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2" Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.

Российская политика в карикатурах Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России? Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российская политика в карикатурах Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

Российская политика в карикатурах Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм. Автор: Сергей Елкин

