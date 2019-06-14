 Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента | Новости политики из Германии | DW | 15.06.2019

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Политика

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Основанием для отмены судом своего решения послужила "фактическая ситуация в республике", в частности, объявление о передаче власти правительству во главе с премьер-министром Майей Санду.

Парламент Молдавии (фото из архива)

Парламент Молдавии (фото из архива)

Конституционный суд Молдавии отменил собственное решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране. Постановление было опубликовано в субботу, 15 июня, на официальном сайте суда.

Контекст

Международное сообщество едино в оценке положения в Молдавии. Страна, столкнувшаяся с двоевластием, может стать пробным шаром в игре за будущее развитие региона, считает Роберт Шварц. (13.06.2019)

Партия олигарха Плахотнюка уступила власть коалиции. СМИ сообщают, что высшие чины ДПМ покидают страну. (14.06.2019)

Основанием для отмены решения послужила "фактическая ситуация в республике", в частности, объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте, следует из документа. Парламент во главе с Зинаидой Гречаный, назначенной председателем 8 июня, получает статус конституционного, как и принятые им нормативные акты, а также акты, принятые правительством во главе с Санду.

Правительственный кризис в Молдавии

Накануне правительство Демократической партии в Молдавии (ДПМ) ушло в отставку. Партия олигарха Влада Плахотнюка уступила власть коалиции, состоящей из проевропейских и прокремлевских сил. Вечером 14 июня политики и бизнесмены, связанные с ДПМ, на частных самолетах покинули страну.

В Молдавии в течение почти недели действовали одновременно два правительства. Евросоюз, США и РФ поддержали альянс социалистов, возглавляемых пророссийски ориентированным президентом страны Игорем Додоном, и проевропейского блока ACUM (в него входят партии "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда"). Плахотнюк, которого из-за его финансовых действий разыскивает Россия, этот альянс не признал, настаивая на том, что у власти должна остаться его партия. Однако это мнение не нашло понимания в международном сообществе. По данным молдавских СМИ, решение отказаться от претензий на власть было принято после визита представителей ДПМ в посольство США.

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