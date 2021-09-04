Конспирология

"Северный поток-2" под новым ударом США и Билл Гейтс против конспирологов. DW Новости (05.06.2020)

На фоне пандемии тысячи людей в Москве лишились работы. Потеряли ее и многие трудовые мигранты, в том числе и из Киргизии. Однако вернуться домой они сейчас не могут. Мест на вывозных рейсах меньше, чем требуется.