Конспирология

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Стороннику Трампа и конспирологического движения QAnon Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами, грозит тюремный срок до 20 лет.
Проведение парада в день ВМФ продемонстрировало, с одной стороны, двойные стандарты властей в борьбе с пандемией, а, с другой, - безответственность самих россиян, констатирует Иван Преображенский.
После беспорядков в Капитолии соцсеть Twitter заблокировала 70 тысяч микроблогов, в которых распространялись конспирологические теории.
Сторонник Трампа и конспирологического движения QAnon обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий. Перед судом предстали не менее 15 участников беспорядков. Других ищут.
Европейский проект EUvsDisinfo включил в список самых несуразных фейков освещение пандемии коронавируса российскими СМИ и заявление Александра Лукашенко о западных спецслужбах.
ГРУ направляло деятельность, результатом которой стали несколько фильмов с конспирологическими версиями о трагедии рейса MH17. Об этом сообщается в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.
Один из ведущих немецких экспертов по коронавирусу прокомментировал DW наиболее расхожие утверждения COVID-диссидентов и противников ограничительных мер государства по борьбе с коронавирусом.
На фоне пандемии тысячи людей в Москве лишились работы. Потеряли ее и многие трудовые мигранты, в том числе и из Киргизии. Однако вернуться домой они сейчас не могут. Мест на вывозных рейсах меньше, чем требуется.
В Берлине в субботу прошло несколько десятков акций противников карантина. Состав был очень пестрый: от обеспокоенных ограничениями прав граждан до конспирологов, мечтающих об убежище в Беларуси, и ультраправых.
Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.
Сатирик Александр Торн выложил ролик, в котором объяснил появление коронавируса SARS-CoV-2 "операцией масонов". СК РФ возбудил против него уголовное дело за распространение фейков.
Даже в СССР при появлении таинственного вируса СМИ просвещали бы "народные массы", чтобы предотвратить панику. Но в России пропаганда забивает головы сограждан конспирологией, сокрушается Иван Преображенский.
Расследование трех комитетов Сената конспирологических теорий об украинском вмешательстве может способствовать усилиям РФ по дезинформации, заявили демократы.
Переворот в "ЛНР" - не что иное, как часть большого плана Кремля. Это - не конспирология. Это - реальность гибридной войны, которую в Донбассе против Украины ведет Россия, убежден украинский журналист Сергей Руденко.
Олег Кашин назвал новую информационную политику Кремля "политикой времен Хрущева". Честное заявление о намерениях все же лучше, чем конспирология, которой Кремль занимался в последние годы, считает Иван Преображенский.
Авторы фильма тщательно разобрали самые разнообразные конспирологические версии гибели рейса MH17. Большинство этих теории исходило из России и с территории, контролировавшейся сепаратистами.
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