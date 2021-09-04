Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Конспирология

January 6, 2021, Washington, District of Columbia, USA: Among the supporters of President Trump who mobbed their way into the U.S. Capitol, one in his fur, horned hat and painted face, was Jacob Anthony Chansley, a.k.a JAKE ANGELI, a QAnon supporter who has been a fixture at Arizona right-wing political rallies over the past year. Rioters swarmed Capitol Hill as Congress voted to affirm the election victory of President-elect Biden over President Trump. Rioters breached all security barriers, went up the Hill's stairs reserved for Congressional members, and stormed the Senate floor. (Credit Image: Â© Douglas Christian/ZUMA Wire

Дело о штурме Капитолия: "шаман" движения QAnon признал свою вину 04.09.2021

Стороннику Трампа и конспирологического движения QAnon Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами, грозит тюремный срок до 20 лет.
ST PETERSBURG, RUSSIA JULY 25, 2021: Russia s Defence Minister Sergei Shoigu and Russia s President Vladimir Putin R-L review warships before the main naval parade marking Russian Navy Day in the Gulf of Finland. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS109536

Комментарий: Петербургский парад безответственности 26.07.2021

Проведение парада в день ВМФ продемонстрировало, с одной стороны, двойные стандарты властей в борьбе с пандемией, а, с другой, - безответственность самих россиян, констатирует Иван Преображенский.
Jake Angeli, a supporter of President Donald Trump, speaks at a rally outside the Maricopa County Recorder's Office Saturday, Nov. 7, 2020, in Phoenix. Democrat Joe Biden defeated President Donald Trump to become the 46th president of the United States on Saturday, positioning himself to lead a nation gripped by the historic pandemic and a confluence of economic and social turmoil. (AP Photo/Ross D. Franklin)

Twitter заблокировал тысячи аккаунтов сторонников теорий заговора 12.01.2021

После беспорядков в Капитолии соцсеть Twitter заблокировала 70 тысяч микроблогов, в которых распространялись конспирологические теории.
Jake Angeli, a supporter of President Donald Trump, speaks at a rally outside the Maricopa County Recorder's Office Saturday, Nov. 7, 2020, in Phoenix. Democrat Joe Biden defeated President Donald Trump to become the 46th president of the United States on Saturday, positioning himself to lead a nation gripped by the historic pandemic and a confluence of economic and social turmoil. (AP Photo/Ross D. Franklin)

В США взят под стражу "шаман" с рогами, ворвавшийся в Конгресс 10.01.2021

Сторонник Трампа и конспирологического движения QAnon обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий. Перед судом предстали не менее 15 участников беспорядков. Других ищут.
Fake News-Schriftzug auf einem Smartphone Fake News emblem on a Smartphone

Евросоюз обнародовал рейтинг провалов кремлевской пропаганды в 2020 году 05.01.2021

Европейский проект EUvsDisinfo включил в список самых несуразных фейков освещение пандемии коронавируса российскими СМИ и заявление Александра Лукашенко о западных спецслужбах.

An armed pro-Russian separatist stands on part of the wreckage of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane after it crashed near the settlement of Grabovo in the Donetsk region in this July 17, 2014 file photo. The United Nations' civil aviation body will launch two pilot projects designed to help airlines and states better share information about risks in conflict zones, the organization said on August 26, 2014 nearly six weeks after Malaysian airliner flight MH17 was shot down over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev/Files (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER CIVIL UNREST)

ГРУ курировало медиапроект о "непричастности" РФ к крушению MH17 12.11.2020

ГРУ направляло деятельность, результатом которой стали несколько фильмов с конспирологическими версиями о трагедии рейса MH17. Об этом сообщается в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.
30.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Professor Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, sitzt in einem Labor seines Institutes. Nordrhein-Westfalen lässt anhand einer Studie erforschen, wie die Corona-Krise am besten überwunden werden kann. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе 20.09.2020

Один из ведущих немецких экспертов по коронавирусу прокомментировал DW наиболее расхожие утверждения COVID-диссидентов и противников ограничительных мер государства по борьбе с коронавирусом.

"Северный поток-2" под новым ударом США и Билл Гейтс против конспирологов. DW Новости (05.06.2020) 05.06.2020

На фоне пандемии тысячи людей в Москве лишились работы. Потеряли ее и многие трудовые мигранты, в том числе и из Киргизии. Однако вернуться домой они сейчас не могут. Мест на вывозных рейсах меньше, чем требуется.
Kundgebung der Gegner der Corona-Politik, Berlin 23. März, Attila Hildmann und seine Festnahme Foto: Dmitry Vachedin

Марш повара на Рейхстаг: как в Берлине митинговали корона-скептики 24.05.2020

В Берлине в субботу прошло несколько десятков акций противников карантина. Состав был очень пестрый: от обеспокоенных ограничениями прав граждан до конспирологов, мечтающих об убежище в Беларуси, и ультраправых.
Moskau, 15.05.2020 Rund um Corona-Krise gibt es unglaublich viele Verschwörungstheorien. Niemand habe aber darüber gedacht, wie schwer es jetzt der Weltregierung fällt, die Welt vom Homeoffice aus zu regieren, scherzt der Karikaturist.

Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке 15.05.2020

Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.
Master confectioner Torsten Roth presents his so called 'Corona Antibody Pralines' in the Roth Backery in Erfurt, central Germany, Tuesday, March 17, 2020. The praline consists of nougat and marzipan and is produced in different colors. The idea of designing the praline came to him during a regional trade fair when the visitors failed to appear to his stand because of the coronavirus crisis. He wants to answer with humor. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (AP Photo/Jens Meyer) |

В РФ завели уголовное дело на сатирика по подозрению в фейке о коронавирусе 08.04.2020

Сатирик Александр Торн выложил ролик, в котором объяснил появление коронавируса SARS-CoV-2 "операцией масонов". СК РФ возбудил против него уголовное дело за распространение фейков.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Das Bild darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Folgen der russischen TV-Propaganda. Bildbeschreibung: Ein Mann mit Fernbedienung an seinem Kopf

Комментарий: Коронавирус и российская пропаганда 07.02.2020

Даже в СССР при появлении таинственного вируса СМИ просвещали бы "народные массы", чтобы предотвратить панику. Но в России пропаганда забивает головы сограждан конспирологией, сокрушается Иван Преображенский.
Sen. Dianne Feinstein (D-CA) asks a question as U.S. Attorney General William Barr testifies before a Senate Judiciary Committee hearing entitled The Justice Department's Investigation of Russian Interference with the 2016 Presidential Election. on Capitol Hill in Washington, U.S., May 1, 2019. REUTERS/Aaron P. Bernstein

Демократы в Сенате США критикуют план республиканцев расследовать действия Киева 18.12.2019

Расследование трех комитетов Сената конспирологических теорий об украинском вмешательстве может способствовать усилиям РФ по дезинформации, заявили демократы.
02.02.2015 Prime Minister of the Pro-Russian self proclaimed 'Peoples Republic of Lugansk' Igor Plotnitsky speaks during a press conference in Donetsk on February 2, 2015. The pro-Russian separatist leader in eastern Ukraine's rebel hub of Donetsk vowed to mobilise 100,000 fighters for their latest offensive against Kiev forces. 'There will be general mobilisation in the (separatist) Donetsk People's Republic in 10 days' time, we plan on mobilising up to 100,000 men,' Alexander Zakharchenko told the separatist news agency DAN. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Faget

Комментарий: Мятеж в "ЛНР" - подъем с переворотом 23.11.2017

Переворот в "ЛНР" - не что иное, как часть большого плана Кремля. Это - не конспирология. Это - реальность гибридной войны, которую в Донбассе против Украины ведет Россия, убежден украинский журналист Сергей Руденко.
A customer walks past the TV screens in a shop in Moscow, on April 25, 2013, during the broadcast of President Vladimir Putin's televised question and answer session with the nation. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Кремль наконец объясняет свои скрытые желания? 06.03.2017

Олег Кашин назвал новую информационную политику Кремля "политикой времен Хрущева". Честное заявление о намерениях все же лучше, чем конспирология, которой Кремль занимался в последние годы, считает Иван Преображенский.

Bilder wurden von Oleg Vtulkin am 17.7.2014 vom Absturzort der MH17 in Grabovo (Grabowo), Ostukraine gemacht. Er hat unserer freien Mitarbeiterin Kitty Logan unterschrieben, dass wir die DW sie verwenden darf. Date: July 17th, 2014 Location: MH17 crash site Grabovo, eastern Ukraine.

BBC показала фильм "Кто сбил MH17" с анализом версий трагедии 03.05.2016

Авторы фильма тщательно разобрали самые разнообразные конспирологические версии гибели рейса MH17. Большинство этих теории исходило из России и с территории, контролировавшейся сепаратистами.
Показать еще