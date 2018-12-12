 Консервативная партия выразила доверие Терезе Мэй | Новости из Германии о Европе | DW | 12.12.2018

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Европа

Консервативная партия выразила доверие Терезе Мэй

Большинство членов фракции тори поддержали лидера партии, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Фракция Консервативной партии в британском парламенте выразила вотум доверия премьер-министру Терезе Мэй. За это решение вечером в среду, 12 декабря, проголосовало большинство членов фракции тори - 200. Еще 117 депутатов высказались против. Для того, чтобы глава кабмина подала в отставку, о своем недоверии ей должны были заявить минимум 159 парламентариев. 

Контекст

Перед голосованием Мэй сообщила в своей фракции, что уйдет в отставку еще до следующих парламентских выборов. "Она сказала, что не планирует возглавлять избирательную кампанию в 2022 году", - цитирует AFP слова депутата Консервативной партии Алека Шелбрука.

"Буду защищаться всеми средствами"

Ранее консерваторам в среду удалось набрать необходимое количество голосов для инициирования вотума о недоверии Терезе Мэй как лидеру Консервативной партии. Премьер-министр пообещала всеми силами бороться за победу на предстоящем в партийной фракции голосовании о недоверии к ней. "Я буду защищаться всеми средствами, которые у меня есть", - сказала она, выступая с коротким заявлением возле своего офиса на Даунинг-стрит.

Необходимый кворум для инициирования вотума о недоверии Мэй удалось обеспечить благодаря ультраконсервативному политику Джейкобу Рис-Моггу, заявившему о недоверии лидеру тори вскоре после обнародования соглашения о "Брекзите". Однако первая попытка набрать как минимум 48 голосов в поддержку проведения вотума оказалась безуспешной. Рис-Могг возглавляет депутатскую группу в консервативной фракции в составе 80 парламентариев, придерживающихся жесткой линии в вопросе о "Брекзите".

Для того чтобы выразить недоверие Мэй, консерваторам было необходимо получить большинство голосов в консервативной фракции, насчитывающей 315 депутатов.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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