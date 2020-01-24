Конкурс "Мисс Германия": теперь в жюри - только женщины

Финальный этап конкурса "Мисс Германия" (Miss Germany) пройдет 15 февраля 2020 года в Европа-парке - крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга. Особенность нынешнего конкурса заключается в том, что в его жюри будут только женщины. Среди них - популярная ведущая частного телеканала RTL 56-летняя Фрауке Людовиг (Frauke Ludowig), чемпионка мира по карате 31-летняя Анна Левандовская (Anna Lewandowska), бывший политик, сегодня предпринимательница 65-летняя Дагмар Вёрль (Dagmar Wöhrl), победившая в этом конкурсе в 1977 году, и другие.
Не только красота
Второй особенностью "Мисс Германия - 2020", по заявлению организаторов, станет то, что жюри будет оценивать не только и не столько внешние данные кандидаток, но и их индивидуальные качества, а также их биографии.
Напомним, что в финале по традиции принимают участие 16 женщин - в соответствии с числом федеральных земель в Германии. Ранее каждая кандидатка должна была победить в земельном конкурсе, который проходил в преддверии всегерманского конкурса красоты. В этом году от традиционных земельных отборочных туров отказались. Выступлений на подиуме и дефиле в бикини не было. Новшеством стало то, что победительниц выбирали профессиональное жюри и сами зрители путем голосования через интернет.
Победительница с миграционными корнями
Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Его победительницей стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты тогда украшала корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужчины немецкой столицы. В частности, режиссер Фриц Ланг (Fritz Lang) и немецкий скульптор итальянского происхождения Эрнесто де Фиори (Ernesto de Fiori).
"Мисс Германия - 2015" Ольга Хоффман
Обладательницами титула "Мисс Германия" становятся не только коренные немки, но и девушки с миграционными корнями. Самой красивой женщиной страны в 2015 году, например, стала Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). Она живет в Германии с 2001 года, а родилась в небольшом селе неподалеку от Донецка. По профессии Ольга - медицинский работник. В финале нынешнего конкурса также есть несколько девушек с миграционными корнями. В частности, землю Мекленбург - Передняя Померания представит Диана Хердт (Diana Herdt), родившаяся в Казахстане.
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2019: Королева красоты из полиции
В 2019 году титул "Мисс Германия" завоевала сотрудница полиции из Штутгарта Надин Бернайс (Nadine Berneis). Голубоглазая блондинка оказалась самой старшей из всех 16 участниц конкурса этого года. 28-летняя Надин, которая занимается расследованием интернет-преступлений, возьмет на работе отпуск на год для выполнения обязанностей королевы красоты.
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1927: Первая королева красоты Германии
Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.
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1931: Баронесса и актриса
Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.
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1950: Чудо-фройляйн
В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".
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1956: Третья стала первой
Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.
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1957: немецкая Грейс Келли
Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.
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Первые немецкие красавицы
1991: Королева с короткой стрижкой
Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.
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Первые немецкие красавицы
1993: Начало громкой карьеры
Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.
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Первые немецкие красавицы
2015: родом из Донецка
Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.
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2016: религия красоте не помеха
Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.
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2018: "Достойная восхищения"
Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.
Автор: Элла Володина, Нина Вуттке